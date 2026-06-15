TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』より、「フラム」「ミルキット」2人のTシャツ、トートバッグなどが登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松永芳幸）は、TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』新グッズを発表した。

TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』より、

「フラム」「ミルキット」2人のTシャツ、トートバッグなどが二次元コスパから新登場。

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年9月上旬＞予定です。

【二次元コスパ】／TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02220/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02220/mode/series?utm_id=guofdfsz&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250611omagoto)

商品情報

■フラム＆ミルキット Tシャツ

発売日：2026年9月上旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SUMI

価格：3,300円（税込）

「5.6オンス」の生地を使用したタフな仕上がり。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくい設計です。

・首まわりはリブ仕様で着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎます。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただけます。

■フラム＆ミルキット ショルダートート

発売日：2026年9月上旬

サイズ：（約）40×34×マチ13cm

カラー：BLACK

価格：2,200円（税込）

スナップボタンと内ポケットつき。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。

・長めのベルトで斜めがけでも使用できます。

・開口部にはスナップボタン付き。

・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる内ポケットも装備。

・サブバッグとして、イベントやお買い物にも。

■フラム＆ミルキット ラージトート

発売日：2026年9月上旬

サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm

カラー：BLACK

価格：1,980円（税込）

頑丈な生地＆大容量。

通勤・通学、お出かけまで、幅広いシーンで使用できます。

・イベントやお買い物に使いやすい大型サイズ

・裏面は無地です

■フラム／ミルキット アクリルスタンド

発売日：2026年9月上旬

サイズ：［本体］14cm×10cm以内、［台座］5cm×5cm以内 ※商品によって異なります

価格：各1,650円（税込）

フラム／ミルキットがあなたのデスクを彩ります。

・キャラクターの存在感が感じられるアイテム。

・デスクや棚に飾ったり、一緒に持ち歩いて楽しめる。

■フラム／ミルキットパスケース（ナスカン付き）

発売日：2026年9月上旬

サイズ：（約）10.5cm×7cm

価格：各1,650円（税込）

便利なナスカン付きパスケース

通勤・通学に！

・ワンポケットタイプのパスケース。

・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。

（カードの種類によっては対応していないものもございます）

・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。

・便利なナスカン付きで様々なシーンで使用できます。

・美麗な高精細フルカラープリント。

・高級感のある合皮製。

・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！

【基本予約受付期間】～2026年6月21日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

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(C)kiki・キンタ・kodamazon／マイクロマガジン社／おまごと製作委員会

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■関連リンク

【二次元コスパ】／TVアニメ『リコリス・リコイル』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02018/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02018/mode/series?utm_id=oio4noie&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260528ricorico)

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

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公式キャラクターコスチューム

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