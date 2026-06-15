超人気スイーツ「ぴよりん」からラーメン、スイーツまで！東海ウォーカー創刊30周年を記念したコラボグルメが誕生！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、エリア情報誌『東海ウォーカー2026夏』を6月15日（月）に発売しました。
今号は創刊30周年の超特大号。『プレミアムクーポンBOOK』の別冊付録、ひんやり夏遊びやスパイスグルメ、偏愛水族館、ザ・ランドマーク名古屋栄といった大ボリュームの特集、連載でもおなじみのSixTONES松村北斗さんの表紙＆故郷・静岡県島田市ロケによるカバーグラビア、ACEes浮所飛貴さんの人気連載「ボク、浮所飛貴と申します！」の拡大版など内容盛りだくさんでお届けします。
そんな周年企画の続報として、東海ウォーカーとのコラボグルメの販売が決定しました。
＜TWコラボ 第１弾＞名古屋の超人気スイーツぴよりんの限定商品
今夏15周年のぴよりんと、TW創刊30周年のダブル記念によるスペシャルコラボが実現。かわいいブルーぴよりんを6日間限定で販売します。
TWコラボぴよりん
■商品名
TWコラボぴよりん
■内容
ブルーハワイ風味のババロアで、全身を爽やかなブルーに仕上げた夏らしいぴよりん。中には名古屋コーチン卵を使用したプリンを包み込み、羽やトサカには青色のホワイトチョコレートを使用。東海ウォーカーのロゴをプリントしたチョコプレートを添えた、期間限定の特別なぴよりんです。
■価格
テイクアウト 580円（税込）
イートイン 680円（税込）※「ぴよりんvillage」のみ
■販売期間
2026年7月31日（金）～8月2日（日）
2026年8月28日（金）～8月30日（日）
■販売店舗＆時間
・「ぴよりんshop」（名古屋駅） 9:00～／12:00～／15:00～／18:00～
・「ぴよりんshopアトリエ店」（勝川） 13:00～
・「ぴよりんvillage」（名古屋駅）7:00～
■備考
・「ぴよりんshop」でのご購入はお一人様につき2ぴよまでとなります。
・「ぴよりんshop アトリエ店」では購入数の制限は設けておりませんが、 当日の販売状況により、購入個数を制限させていただく場合があります。
・「ぴよりんvillage」はイートインのみの提供となります。
＜TWコラボ 第2弾＞東海有名ラーメン店の本気の冷やし麺
東海エリアを代表する人気ラーメン店4店に、今夏にぴったりの冷やし麺を考案してもらいました。
自家製あいち鴨節と地鶏の冷やし魯山人醤油らぁ麺
■店舗
らぁ麺 紫陽花（名古屋・六番町）
天才肌の店主が手がける、名古屋随一の人気店。魚介の節系と鶏の旨味が調和したスープに、こだわりの醤油を合わせた醤油らぁ麺が看板だ。『ラーメンWalker』東海エリア殿堂店、『ミシュランガイド』など、グルメ誌の受賞歴も多数！
■メニュー名
自家製あいち鴨節と地鶏の冷やし魯山人醤油らぁ麺
まずは自家製鴨節を用いたスープを味わうために“かけ”で。ホワイトコーンなどで作るつけ汁は、つけ麺のほか、麺に混ぜてまぜそば風も美味。
価格：2,700円（税込）
提供日：6/17（水）～10/31（土）の水曜・土曜
※期間内の水曜・土曜限定。
※8/8（土）、12（水）、 15（土）は除く
※1日10杯限定
牛タン香露 2026年バージョン
■店舗
麺屋 さくら（愛知・半田）
職人気質の店主が半田で営む名店。「よりよい一杯を届けたい」という思いから、25年よりレギュラーをさくらラーメン1品のみに。ゆったりと営業するなか、今回は記念に！と企画に参加を表明。過去に人気を博した一杯が進化して登場する。
■メニュー名
牛タン香露 2026年バージョン
特別版は洋風仕立てに進化。分厚く切った牛タンに、キャロットラペやタプナードなども添えて、まるで前菜の一品風の装いに。ワインにもよく合う。
価格： 2,600円（税込）
提供日： 6/18（木）～9/28（月）
※予約不要
※限定数なし、売切れ次第終了
※仕入れにより、付け合わせの野菜が変更する場合あり
冷やし煮干し白醤油らーめん
■店舗
麺屋そにどり（三重・四日市）
三重・四日市有数の人気店で、東京や大阪の有名店で腕を磨いた店主が生み出す一杯が評判。鶏の旨味を軸に、煮干しの風味やほのかな苦味が重なり合う、繊細で奥深い味わいだ。定番の味のほか、発想が光る限定麺のファンも多い。
■メニュー名
冷やし煮干し白醤油らーめん
修業先の兄弟子とコラボした際に見つけた、太刀魚の煮干しを活用。白醤油との相性もよく、互いの繊細な味が引き立つ相乗効果も。
価格： 1,200円（税込）
提供日： 6/17（水）～9/30（水）
※期間中の昼営業のみ
※1日5～10杯限定
※太刀魚煮干し終了後は別の魚を使用予定
冷やし担々つけそば
■店舗
喜色（岐阜・岐南町）
東京の名店「饗くろ喜」で培った技を軸に、旬の素材を生かした高品質な一杯で支持を集める実力派。『ラーメンWalker』では金賞などを立て続けに受賞し、26年から殿堂店の仲間入りも。現在は、27年春以降の新展開に向けて模索中だ。
■メニュー名：
冷やし担々つけそば
店主が食べたかった麺を考案。人気麺「冷やし担々とりそば」を基本に、つけ麺へ進化。スパイス香るケイジャンチキンなど、香りにもこだわる。
価格： 1,600円（税込）
提供日： 6/19（金）～9/28（月）の平日
※期間中の平日のみ、1日10杯限定
＜TWコラボ 第3弾＞名古屋の人気スイーツ店のプレミアムかき氷
各店の開業時から取材してきた東海Wだから実現。東海エリアのスイーツ界をリードする人気店に、コラボスイーツを作ってもらいました。
ロイヤルミルクティー
■店舗
フォルテシモ アッシュ（名古屋・池下）
日本を代表するパティシエの辻口博啓氏がオーナーシェフを務めるパティスリー。季節の
素材を使ったケーキに加え、焼きたての商品が並ぶBAKE TABLEも。サロンでは、かき
氷などイートイン限定のスイーツも楽しめる。
■メニュー名
ロイヤルミルクティー
サロンメニューだったロイヤルミルクティーを、かき氷として表現。紅茶のシロップや
アイスに、乳脂肪分の高いリッチな生クリームが合わさる。
※TWロゴ入りのミルクティーマカロンのトッピングは本誌に付くクーポンが必要
価格： 2,250円（税込）
提供日： 6/18（木）～9/30（火）
※限定数なし
※シロップがなくなり次第終了
チョコレートかき氷パフェ
■店舗
ショコラトリータカス 本店（名古屋・久屋大通）
2015年に開業し、あっという間にチョコレート好きをとりこにした名店。生産地のテロワールを生かしたチョコレート作りが信条だ。毎年1か国以上はカカオ農園に足を運び、日本では手に入らないカカオを仕入れている。
■メニュー名
チョコレートかき氷パフェ
チョコレートのカカオはマダガルカル産とフィリピン産をブレンド。4、5種類のフレッシュフルーツとチョコレート氷、バニラジェラートをグラスに詰めた。トップのメレンゲを外して食べ進める。
※注文には本誌に付くクーポンが必要
価格：3,300円（税込）
提供日： 2026年6/16（火）～9/30（水）
※限定数なし
Parisの風
■店舗
Cafe de Lyon Bleu（名古屋・国際センター）
ご褒美感満載のパフェやかき氷が人気のカフェの2号店。旬のフルーツをふんだんに盛り込んで作り込まれた味わいと、高さ30～40cmもの巨大さに感動！ 6月中旬、名古屋・八田に新店舗「Maison de Lyon Rouge」も開業する。
■メニュー名
Parisの風
パリで大ブームのイチゴ抹茶ラテをテーマに考案。一年中収穫できる化学農薬不使用の完熟イチゴブランド・箱入り姫を使用している。甘味をプラスしたい時は、別添えの自家製練乳をかけて味わう。
価格：2,680円（税込）
提供日： 6/15（月）～10/31（土）
※本店、Palette店でもバージョン違いを提供
MyIce
■店舗
CAFE SabuHiro（名古屋・一社）
原材料を吟味し、美と健康を意識したメニューがそろうカフェ。一年中味わえる種類豊富
なかき氷を目当てに、遠方からも多くのファンが訪れる人気ぶりだ。温かいほうじ茶をサ
ービスしてくれるホスピタリティも高評価。
■メニュー名：
MyIce
韓国発のフローズンヨーグルトにインスパイアされた。ベースは4種類、トッピングはチョコ、イチゴ、バナナなどのセットほか数種類から選べる。器は紙カップでテイクアウトOK。
価格： 1,600円（税込）
提供日： 6/15（月）～10/31（土）
＜書籍情報＞
書名：東海ウォーカー2026夏
定価： 1,100円（本体1,000円＋税）
発売日：2026年6 月15日（月）
判型：Ａ４判
ページ数：140
https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000585/