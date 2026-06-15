～ FIELDSTYLE 10th ANNIVERSARY ～ 11/14(土)・15(日)　Aichi Sky Expoで開催　出展募集は6/15(月)スタート

■ FIELDSTYLEの概要と10周年

名古屋テレビ放送株式会社

FIELDSTYLEは、「暮らし」と「遊び」をテーマにした総合展示イベントです。これまで計15回の開催を誇り、最大650を超えるブースが集結する国内有数のイベントへと成長。BtoBとBtoCの双方の要素を併せ持つ、ハイブリッドイベント（展示会）です。

また、2016年にプロジェクトがスタートしたFIELDSTYLEは、今年2026年に10周年を迎えました。

この節目を記念し、5月には初の東京開催となる「FIELDSTYLE TOKYO 2026」を東京ビッグサイトにて実施。引き続き10周年プロジェクトとして、11月14日(土)・15日(日)に「FIELDSTYLE EXPO 2026」をAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催します。

■ 出展者募集について

「FIELDSTYLE EXPO 2026」出展者の募集を、6月15日(月)より開始します。

住宅・リフォーム・植物・ガーデニング・インテリア・家電・服飾・雑貨・食品、ペット関連などの暮らし分野に加え、キャンプ・グランピング・フィッシング・観光・自動車・キャンピングカー・オートバイ・自転車・電動モビリティなど、幅広い事業者様を対象としています。

なお、今回も特別施策として、出展料が定価から10％割引となる早割を実施！！受付は6月30日(火)までとなりますので、お早めに申し込みください。

▼ FIELDSTYLE EXPO 2026 開催概要

■会 期：2026年11月14日(土)・15日(日) 両日9:00-17:00

■場 所：Aichi Sky Expo 愛知県国際展示場 屋内展示ホール＋屋外多目的エリア

（〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目 ※名鉄常滑線「中部国際空港駅」より徒歩5分）

■主 催：FIELDSTYLE実行委員会、メ～テレ

■公式HP：https://field-style.jp/

■公式SNS：https://www.instagram.com/fieldstyle_official

■料 金：【前売】 1日券 1,800円、2日通し券 2,800円 【当日】 1日券 2,300円

※10月前売チケット発売予定 ※小学生以下無料、ペット同伴可

▼ 出展募集概要

■募集期間：2026年6月15日(月)～ 7月31日(金)

早割期間：2026年6月15日(月)～ 6月30日(火)

※応募状況により早期終了の場合がございます。

■募集数：600ブース（予定）

■募集対象：暮らしと遊びにまつわる幅広い事業者様

【暮らし】住宅・リフォーム・植物・ガーデニング・インテリア・家電・ビンテージ・アート・服飾・雑貨・ウェルネス・食品・ペット・防災・防犯関連 etc

【モビリティ】 自動車・キャンピングカー・オートバイ・モータースポーツ・自転車・電動モビリティ・アフターパーツ・カーライフサポート etc

【レジャー】 キャンプ・キャンプ場・グランピング・フィッシング・マリン・スポーツ・アウトドア・リゾート施設・観光・旅行 etc

■詳細・申込方法：公式HPよりご確認ください。

https://field-style.jp/

■10周年記念グッズ

FIELDSTYLEと人気ブランドのコラボレーションによる特別アイテムをはじめ、10周年を記念したグッズを多数ラインナップ。FIELDSTYLE EXPO 2026の会場で販売します。

・FIELDSTYLE × ほりにし（手羽先味）

・FIELDSTYLE × REVOMAX ボトル

・FIELDSTYLE × Pake(R)

・FIELDSTYLE × 田口塩鶏

and more

■初の東京開催

2026年5月9日(土)・10日(日)に東京ビッグサイトにて「FIELDSTYLE TOKYO 2026」を開催しました。キャンプ、フィッシング、アパレル、雑貨、モビリティなど、幅広いジャンルのブースが500以上集結しました。また、フードフェス「SOUL FOOD JAM」などお馴染みのFIELDSTYLEオリジナルコンテンツや新企画も登場。特設ステージでは、メ～テレ制作のアウトドアバラエティ「おぎやはぎのハピキャン」から、おぎやはぎの２人がスペシャルゲストとして登場するなど、多くの来場者でにぎわいました。