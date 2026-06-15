【調査発表】AI活用の最大の障壁は本当に「人材不足」か？大企業 426 名の「AI 活用実態調査 2026」を公開。定着を阻む真因は「成果を測れないデータ基盤」に

株式会社フライウィール

株式会社フライウィール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 直人、以下フライウィール）は、従業員 1,000 名以上の大企業に勤める 426 名を対象とした「企業の AI 活用実態調査 2026」を実施し、その結果を発表しました。

フライウィールでは、これまで 400 社以上の「AI-Ready 診断（成熟度評価）」を行ってまいりました。その知見をベースに、今回さらにエンタープライズ企業における AI 推進の実態を客観的なデータで捉えるべく、本調査を実施いたしました。調査の結果、多くの企業が AI 活用の最大の障壁として「AI 人材の不足」を挙げる一方、データを精緻に分析すると、AI が定着しない真因は「成果を測れず、改善サイクルが回らない」という構造的な課題にあることが明らかになりました。企業が直面する AI 活用の「壁」は、すでに「導入」段階から「運用・定着フェーズ」へと移行しています。

■ 調査結果のポイント

「AI 活用実態調査 2026」の調査結果スライド（一部）認識される課題と「本当のボトルネック」の乖離

多くの企業が「AI 人材の不足」を最大の障壁として挙げているものの、AI 活用の成熟度を 6 つの軸で評価したところ、実際には評価指標や改善サイクルが確立されていない「定着・改善」フェーズが最も深刻な最下位スコアを記録しました。

データ品質と投資対効果（ROI）の壁

AIを導入したものの「成果や ROI が見えにくい」と感じている企業は少なくありません。その背景には、全社的な AI 活用（RAG 等）を支えるための「データの品質や信頼性」、あるいは文書・ログ等の「非構造データ」の整備が追いついていないというデータ基盤の課題が浮き彫りとなっています

立場や業種による認識のギャップ（製造業にみられる特有の障壁）

AI 推進におけるボトルネックの捉え方は、経営・意思決定層と現場運用者 、あるいは製造業と IT・ソフトウェア業などの業種間によっても明確な違い（ギャップ）が生じています。特に製造業においては、IT・ソフトウェア業に比べて「現場の心理的抵抗感」や「セキュリティ懸念」をボトルネックと強く認識しているなど、特有の業務浸透の難しさがうかがえる結果となりました。

AI 活用度がもたらす「今後の格差」への危機感

過半数の企業が、今後 3～5 年で AI の活用度が業界内における競争力に「決定的・大きな差を生む」と回答。その差は「業務効率」のみならず、企業の「データ活用能力」そのものの格差として現れると予想されています。

■ 調査から見える示唆：導入後の壁を越える「AI-Ready なデータ基盤」とは

本調査の結果は、「定着・改善」が進まない真因が現場の努力不足ではなく、「AI の成果を客観的に測るためのデータ（土台）が整っていないこと」にある可能性を示しています。AI の出力品質や ROI を正しく評価・改善するには、その前提となるデータの信頼性が不可欠です。導入後の「運用フェーズ」の壁を越える鍵は、AI の成果を「測る」、改善を「回す」、知見を再利用可能な形で「貯める」という 3 つの設計と、それらすべての土台となる“AI-Ready なデータ基盤”の構築にあります。

本調査の「詳細データ」を公開するウェビナーを開催

本リリースで触れた「立場・業種別のボトルネックの差」や「成熟度診断の具体的な数値」など、より深い分析結果を解説するオンラインウェビナーを開催いたします。参加企業様には、自社の現在地を知るためのアプローチについてもご紹介します。

- タイトル： 400 社の AI-Ready 診断から紐解く「組織の現在地」と、成功率を最大化する AI 導入ロードマップ- 日時：- - 【1】ライブ配信（リアルタイム）- - - 2026 年 6 月 19 日（金）13:00～14:00- - 【2】アーカイブ配信（録画配信）- - - 2026 年 6 月 24 日（水）12:00～14:00- - - 2026 年 6 月 26 日（金）12:00～14:00- 場所： オンライン（Zoom）／参加費無料- 本ウェビナーで公開・解説する内容：- - 426 名の回答データからみる「方針・戦略」「インフラ」「ガバナンス」等の詳細スコア- - 製造業と IT・ソフトウェア業におけるAI推進の決定的な違い- - 経営層（意思決定者）と現場が抱える認識ギャップの正体- - AI を経営成果につなげるための「4 つの必須要件」と実現のためのステップ- 詳細・お申し込み： https://conata.flywheel.jp/20260619webinar

※詳しい調査レポートの入手方法についても、本ウェビナー内および公式サイト等にて順次ご案内いたします。

■ 代表者コメント

代表取締役 CEO 横山 直人

「今回の調査は、AI 活用の課題が『人材』という言葉だけでは語りきれない構造的な実態を示しています。多くの企業が運用・定着の段階で立ち止まっているのは、AI の成果を測り、改善し、知見をためる土台となるデータが整っていないことが大きな要因です。私たちは『データを人々のエネルギーに』というミッションのもと、企業がこの“導入後の壁”を越え、AI を実利につなげられるようデータ基盤の側面から強力に支援してまいります。」

■ 調査概要

- 調査名： 6 つの成熟度軸で読み解く AI 活用実態調査 2026- 調査対象： 従業員 1,000 名以上の企業に勤める会社員- サンプル数： 426 名（一部設問は n=331）- 調査手法： インターネット調査- 調査時期： 2026 年 3 月- 調査主体： 株式会社フライウィール【 株式会社フライウィールについて 】

フライウィールは、データ活用によって、企業の課題解決と収益拡大を導くプロフェッショナル企業です。お客さまの課題とニーズに応じたデータ活用に必要なコンサルティング（Professional Service）とシステム実装により、短期間で目に見える成果を創出します。データ活用の PDCA をスムーズかつ高速に回す取り組みと、フライウィールが提供するデータ活用プラットフォーム Conata(R)（コナタ）とコンサルティング（Professional Service）の提供を通じて、個人情報やプライバシーを最大限保護した安心安全のデータ活用を推進し、企業がデータ活用できる社会の環境整備と課題の解決に貢献しています。

【 会社概要 】

■ 株式会社フライウィール

代表者：代表取締役 CEO 横山 直人

所在地：東京都千代田区飯田橋 3 丁目 10 番 10 号 ガーデンエアタワー 31 階

設立：2018 年 2 月 9 日

URL：https://www.flywheel.jp/