龍谷ミュージアム　特集展示「仏教美術の聖なる怪物」を開催！

株式会社京都新聞社

龍谷大学 龍谷ミュージアムと京都新聞は、シリーズ展「仏教の思想と文化―インドから日本へ― 特集展示：仏教美術の聖なる怪物」を2026年7月11日(土)から8月16日(日)まで龍谷大学 龍谷ミュージアム（京都市下京区）で開催します。

仏教美術には、ほとけや神々に寄り添う少し変わった姿のいきものたちが表されています。釈尊を暴風雨から護ったナーガ（大蛇）や、説法に耳を傾ける鬼神など、仏教説話にも多くのお話が伝えられています。今回は、インドから日本までのさまざまな地域で、それぞれの仏教美術を彩る名脇役、ひょっこり登場する“聖なる怪物”を取り上げます。

■主な展示作品

展示の詳細の確認、広報用画像の利用申請、ダウンロードは以下のサイトから行えます。

【アートPR】https://www.artpr.jp/ryukoku-museum/sacred-monsters-in-buddhist-art

※報道・メディア関係者のみ ※要会員登録（無料）

■展覧会の概要

十八羅漢像 ６幅のうち１幅 日本 南北朝時代・14世紀 京都・廣誠院十六羅漢図 ３幅のうち１幅 日本 鎌倉時代・13～14世紀 京都・月橋院十六羅漢図 ３幅のうち１幅 中国 明時代・16～17世紀 京都・寶塔寺釈迦御一代記図絵 葛飾北斎画 日本 江戸・弘化２年（1845） 龍谷大学獅子像 ガンダーラ ２～４世紀 龍谷大学仏伝浮彫「灌水」 ガンダーラ ２～３世紀 龍谷大学ナーガとナーギの奉楽と踊り ガンダーラ ２～３世紀 龍谷大学ケートス像 ガンダーラ ２～３世紀 龍谷大学五趣生死輪図 ネパール 19～20世紀 龍谷大学ナーガの上の仏坐像 カンボジア 12～13世紀 龍谷大学

１．名称：

シリーズ展「仏教の思想と文化―インドから日本へ― 特集展示：仏教美術の聖なる怪物」

２．会期：

2026年7月11日(土)～2026年8月16日(日)

３．休館日：

月曜日、7月21日（火）（ただし、7月20日（月・祝）は開館）

４．開館時間：

10:00～17:00（最終入館時間 16:30）

５．会場：

龍谷大学 龍谷ミュージアム 京都市下京区堀川通正面下ル(西本願寺前)

６．主催：

龍谷大学 龍谷ミュージアム、京都新聞

７．入館料：

一般：800（600）円、シニア（65歳以上）：600（500）円、大学生：500（400）円、高校生：400（300）円、中学生以下：無料

※シニアは65歳以上の方

※（ ）は前売り・20名以上の団体料金

※障害者手帳等の交付を受けている方及びその介護者1名：無料

（手帳またはミライロIDを受付にてご提示ください）

◎ 公式オンラインチケット（ARTIX）

https://www.artix.jp/the-thought-and-culture-of-buddhism202607

８．備考：

最新の情報は龍谷ミュージアムHPをご確認ください。

https://museum.ryukoku.ac.jp

■ 関連イベント

◆スペシャルトーク

講義室で学芸員が展覧会の見どころを解説します。

日時 7月18日（土）、8月8日（土） 13：30～14：15

会場 龍谷ミュージアム101講義室

※事前申込不要／聴講無料／先着50名／観覧券必要（観覧後の半券可）

◆特別講演会「羅漢に寄り添う聖なる怪物」（仮称）

日時 7月26日（日） 13：30～14：15

講師 岩田朋子氏（龍谷大学文学部教授・元龍谷ミュージアム学芸員）

会場 龍谷ミュージアム101講義室

※事前申込必要／聴講無料／先着50名／観覧券必要（観覧後の半券可）

◆展示をより楽しむための鑑賞企画

「聖なる怪物からの挑戦状」

聖なる怪物たちから届いた挑戦状（クイズ）に答えて、怪物マスター認定証をゲットしよう！

会期中いつでもお楽しみいただけます。

※事前申込不要／参加費無料／当日の観覧券必要

※各イベントの詳細は龍谷ミュージアムHPをご確認ください。

■お問合せ

龍谷大学 龍谷ミュージアム

Tel 075-351-2500

ryumuse@ad.ryukoku.ac.jp

https://museum.ryukoku.ac.jp