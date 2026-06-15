物価高で広がる“おもちゃは買わずに借りる”育児 ― おもちゃサブスク利用者は定価16万円分を「買わずに」体験、家計効果は約10万円

株式会社みのり

物価高が家計を直撃するなか、子育て世帯で「おもちゃは“買う”から“借りる”へ」という選択が広がっています。保育士監修のおもちゃサブスク・定額レンタル「And TOYBOX（アンドトイボックス）」（運営：株式会社みのり）の利用データを分析したところ、利用者は平均18.5ヶ月にわたり定額でおもちゃを利用し、定価総額にして約16万円分のおもちゃを“買わずに”体験、家計効果は約10万円にのぼることが分かりました。

■ 背景：物価高で見直される「おもちゃの買い方」

・おもちゃは成長に合わせて次々と必要になる一方、すぐに飽きる・収納に困るという家庭の悩みが根強い。

・物価高で“モノを増やさず・賢く使う”志向が強まり、「買わずに借りる」サブスクが選択肢として定着しつつある。

・And TOYBOXの利用実態を分析すると、この“買わない育児”が確かな家計効果を生んでいることが分かった。

■ データ１.：利用者は“定価16万円分”を買わずに体験、家計効果は約10万円

And TOYBOXの標準的な利用（平均継続18.5ヶ月・約2ヶ月ごとに6点・定価総額約18,000円／回）をもとに試算。

・利用期間に届いたおもちゃの定価総額：約162,000円（約9回お届け）

・同期間の支払総額（初月1円キャンペーン適用）：約57,000円

・“買わずに済んだ”差額（家計効果）：約105,000円

※「買わずに済んだ額」＝届いたおもちゃを同等の新品で購入した場合の定価総額と、実際の支払額との差。保守的に継続12ヶ月で試算しても家計効果は約7万円。

※継続月数・支払額は2026年6月時点の自社決済データ（実測）に基づく。

■ データ２.：平均18.5ヶ月という“長期利用”

And TOYBOX利用者の平均継続は約18.5ヶ月。子どもの成長に長く寄り添うサービスとして利用されています。（※自社決済データに基づく実測値）

■ なぜ続くのか：LINEで保育士に“相談しながら”選ぶ提案力

多くのおもちゃサブスクが「プロが選ぶ」仕組みを掲げるなか、And TOYBOXの特徴は双方向のプランニングです。

・保育士のプランナーが一人ひとりに合わせて選定し、

・LINEで事前に「こんなおもちゃを試したい」と相談・リクエストでき、わが子専用にプランを組み替えられる。

・“顔の見える保育士が伴走する”体験が、月齢に合ったおもちゃとの出会いを生み、長期利用につながっています。

■ 専門家コメント

保育士・プランナーマネージャー 岩瀬佑実

「月齢に合ったおもちゃは、子どもの“今できそうなこと”にそっと働きかけ、発達を促します。だからこそ、画一的に選ぶのではなく、一人ひとりの興味や成長に合わせて選ぶことが大切です。」

薬剤師（運営者） 岩瀬裕紀

「レンタルおもちゃで気になる衛生面は、専門的な知見のもとで洗浄・除菌の工程を整えています。小さなお子様が口に入れても安心して遊べる環境づくりを徹底しています。」

■ サービス概要・キャンペーン

・サービス名：And TOYBOX（アンドトイボックス）

・内容：保育士監修・おもちゃのサブスク／定額レンタル（約2ヶ月ごとに6点、生後3ヶ月～4歳未満）

・月額：3,278円～（スタンダード）

・物価高の今、初月1円で始められるキャンペーンを実施中（※毎月払いコース対象・2ヶ月目以降は通常料金）

・URL：https://and-toybox.com/

■ 会社概要

・会社名：株式会社みのり

・代表者：代表取締役 岩瀬 裕紀

・所在地：〒787-0021 高知県四万十市中村京町1-12-1 第一ビル5階東

・設立：平成29年10月／資本金：500万円

・事業内容：おもちゃのサブスク・定額レンタル「And TOYBOX」の運営

■ 報道関係者お問い合わせ先

株式会社みのり 広報担当

Email：info@and-toybox.com

お問い合わせフォーム：https://and-toybox.com/contact/