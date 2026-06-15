靴の「ニオイ・湿気・菌」に着目。靴内環境を整えるシューズパウダー　スポーツの知見を日常に活かすブランド「recoove」の第1弾商品

株式会社スポーツ館ミツハシ第1弾商品「recoove Shoes Conditioning Powder」

梅雨入りを迎え、シューズ内の湿気やムレ、ニオイが気になる季節。 株式会社スポーツ館ミツハシは、開発支援を行うスポーツライフスタイルブランド「recoove（リコー ブ）」を通じて「シューズコンディショニング」という新しい考え方を提案します。その取り組みの 第一弾として、「recoove Shoes Conditioning Powder（リコーブ シューズコンディショニングパウ ダー）」を2026年6月15日（月）より発売いたします。

■梅雨入りで高まる“靴内湿度”問題

6月初旬、関西では梅雨入りを迎え、湿気やムレによる“靴 のニオイ問題”が気になる季節となります。 特にスポーツシーンでは、長時間の使用によるシューズ内 部の湿気やムレが発生しやすく、不快感やニオイに悩む声 も少なくありません。 近年では、「汗そのもの」ではなく、“湿気によって繁殖し た菌”がニオイの原因になることも知られており、高温多湿 になりやすいスポーツシューズ内部の環境対策が注目され ています。

■ 「臭いと思われたくない」76.3%がシューズの“ニオイ”を意識

靴のニオイは“湿気”から始まる

recooveは、スポーツと向き合ってきたスポーツ用品店「スポーツミツハシ」の現場知見やスタッフの声 をもとに開発されました。 日々シューズ選びやスポーツ現場に携わるスポーツミツハシスタッフ76名へのアンケートでは、 76.3%が「シューズのニオイを気にしている」と回答。 背景には、「マナーとして気になる」「臭いと思われたくない」といった対人意識がある一方、消臭力 や抗菌機能、速乾性など、実用性を求める声も多く見られました。

■「ニオイを消す」ではなく“靴内環境を整える”という新提案

recooveが着目したのは、「ニオイを消す」のではなく、“シューズ 内部環境を整える”という考え方です。 一般的なスプレータイプの商品は、香りによるマスキングや除菌を 中心とした商品が多い一方、パウダーが靴内部に留まりやすく、湿 気やムレに継続的にアプローチできる特徴があることから、“パウ ダータイプ”を採用。 湿気・ムレ・ニオイに着目した「シューズコンディショニング」と いう新しいスポーツ習慣を提案します。

■長年スポーツと向き合ってきた現場知見から生まれたブランド

パウダーで整える、スポーツシューズの足元環境

recoove（リコーブ）は、「Recovery」「Boost」「Active」 を語源としたオリジナルスポーツ雑貨ブランドです。 「スポーツシーンのリカバリーを、もっと身近に。」をコンセ プトに、すべてのアクティブな人に寄り添うアイテムを展開し ています。 recooveは、日々アスリートやスポーツ愛好者と接するスポー ツミツハシの現場知見やスタッフの声をもとに開発されました。 今後も、スポーツと日常をつなぐ新しいライフスタイル提案を 行ってまいります。

■ 商品概要

「recoove」ブランドコンセプト由来

商品名：recoove Shoes Conditioning Powder

発売日：2026年6月15日（月） 内容量：40g

価 格：3,278円（Tik Tok Shop・Amazon・ミツハシオンラインストア）

3,960円（ミツハシ店頭価格）※いずれも税込み

公式オンラインストア：https://3284shop.com/f/recoove

Instagram：https://www.instagram.com/recoove.jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@recoove

■ 会社概要

recoove Shoes Conditioning Powder

社 名：株式会社スポーツ館ミツハシ

代 表 者 ：代表取締役 山越 悠登

本 社：京都市下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町78番地

創 業：1911年

設 立：1934年3月

ウェブサイト：https://www.3284.net/

公式Instagram： https://www.instagram.com/3284_sports.mitsuhashi

店 舗 数 :常設11店舗（京都・大阪・奈良・兵庫・滋賀・岡山）

京都フラッグシップ店