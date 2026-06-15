平成の社会旋風を巻き起こしたアパレルブランド「メゾピアノ」「エンジェルブルー」と初コラボ！グミを買うと“ぷにぷにチャーム”がもらえるキャンペーンを6月16日（火）から開始

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、対象の商品を2個お買い上げで「ナルミヤキャラクターズ」のオリジナルチャームがもらえるキャンペーンを、2026年6月16日（火）AM10:00から全国のファミリーマート約16,400店にて数量限定で実施いたします。

■2000年代キャラが続々復刻！今、空前の「平成女児ブーム」が到来中

2026年、日本に空前の「平成女児ブーム」が到来しています。2000年代のキャラクターたちが次々と復刻し、新作アイテムの情報がSNSに投稿されると、1万件を超える「いいね」を記録することも珍しくありません。ポップアップやイベントでは、定員を大きく上回る応募があり抽選となるケースもあります。また、クレーンゲームやカプセルトイコーナーには、平成キャラクターのアイテムがずらりと並ぶ様子も散見されます。

■「ナカムラくん」「ベリエちゃん」がファミマに！20～30代の憧れキャラが限定グッズに

2000年代当時、平成キャラクターブランドに憧れていた現在の20～30代の女性を中心に、近年アパレルや雑貨の復刻、期間限定POPUPショップでの完売続出など、その熱狂はさらに拡大しています。

このようなトレンドの背景を受け、このたびファミリーマートでは、当時小学校高学年から中学生の女児を中心に絶大な人気を誇った「ナルミヤ・インターナショナル」の代表的キャラクター、エンジェルブルーの「ナカムラくん」やメゾピアノ ジュニアの「ベリエちゃん」を起用した限定キャンペーンを企画いたしました。今回は、当時の「懐かしさ」と「可愛さ」、そして思わず触りたくなる“ぷにぷに感”を詰め込んだ限定オリジナル景品を手に入れることができる、ファン垂涎のチャンスです。

■キャンペーン詳細

期間中、対象のグミを2個同時にご購入するごとに、限定の「ナルミヤキャラクターズオリジナルぷにぷにチャーム（全4種類）」がいずれか1個もらえます。

※数量限定・なくなり次第終了

【実施期間】

2026年6月16日（火）AM10:00～6月29日（月）

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります。

※景品は、なくなり次第終了となります。

【対象商品詳細】

【商品名】コーラアップ

【価格】242円（税込261円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】噛むたびにしっかり味わえる濃厚なコーラ味のハード食感グミです。超ハード食感は、集中したい時などにおすすめです。

【商品名】ラムネアップ

【価格】242円（税込261円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】爽快感が味わえる、ハードな食感のラムネ味のグミです。超ハード食感は、集中したい時などにおすすめです。

【商品名】メロンソーダアップ

【価格】242円（税込261円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】爽やかなメロンクリームソーダ味のハードグミです。超ハード食感は、集中したい時などにおすすめです。

【商品名】ハニーレモンソーダアップ

【価格】199円（税込214円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】“はちみつとレモンの味の組み合わせ”は、昔から愛されるフレーバーで、近年の若年層を中心としたノスタルジックトレンドもあり、炭酸飲料市場でも人気のフレーバーです。ハニーレモンソーダ味の甘酸っぱい爽やかな風味と、ハードな弾力食感で、暑くなる時期、気分を上げたい時などにおすすめです。

【商品名】ＦＵＲＵＢＩ ｂｙ果汁グミレモン＆キウイ

【価格】238円（税込257円）

【発売日】発売中

【発売地域】全国

【内容】レモン＆キウイ果汁100（生果汁換算比）のおいしさと噛み応えしっかりの満足食感のグミです。コラーゲン3,700mg、明治独自のカカオセラミドとビタミンCの美容成分配合です。ココロとカラダに届けるWハート型になっており、心も身体も満たしてくれます。

【商品名】果汁グミＳｐｅｃｉａｌ黄金桃

【価格】236円（税込254円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】国産黄金桃果汁を使用した、ジューシーで芳醇な黄金桃のおいしさや、やさしくやわらかくひろがる甘さを存分に味わえる商品です。くだもの本来のおいしさを大切にした果汁100（生果汁換算比）のため、ジューシーな黄金桃のおいしさと今だけしか味わえないちょっとした特別感を体感できます。

※画像はイメージです。

※数量限定商品のため、なくなり次第終了となります。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

■ナルミヤキャラクターズについて

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

◇ベリエちゃん

mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター

ベリエちゃん公式Xアカウントhttps://x.com/berriefan

ベリエちゃん公式Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/berriechan_official/

◇ナカムラくん

ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター

ナカムラくん公式Xアカウントhttps://x.com/nakamurakunfan

エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/angelblue_official/

■「株式会社ナルミヤ・インターナショナル」について

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

・OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

・お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html