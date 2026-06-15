話題の麻辣湯が太陽のトマト麺に登場！『太陽の旨辛麻辣湯』を期間限定発売！

株式会社イートアンドホールディングス

イートアンドグループのトマトラーメン専門店「太陽のトマト麺」は、公式オンラインショップ（https://taiyo-tomato-online.com/）にて、『太陽の旨辛麻辣湯』を2026年6月15日(月)より期間限定で販売いたします。

近年人気を集める麻辣湯を、太陽のトマト麺ならではのアレンジで商品化した『太陽の旨辛麻辣湯』を、公式オンラインショップで発売いたします。

唐辛子の辛さと花椒のしびれに、トマトの旨みを掛け合わせた“ただ辛いだけではない”奥深い味わいが特徴です。トマトを単なる風味づけではなく旨みのベースとして使用することで、動物系スープのコクと調和した、重すぎない深みのあるスープに仕上げました。具材には、魚卵団子や鶏つくね、江戸菜、ふくろだけ、木耳、豚バラなどを使用し、さまざまな食感と旨みをお楽しみいただけます。さらに、付属の追い油でお好みの辛さに調整できるため、ご自宅でも本格的な麻辣湯を味わえます。辛さ、しびれ、そしてトマトの旨みが織りなす、太陽のトマト麺ならではの旨辛な一杯です。

また、発売を記念して、対象商品を最大33％オフでご購入いただける期間限定セールを開催いたします。

■商品概要

辛さが追加できる！『太陽の旨辛麻辣湯』

価格：1,480円(税込・送料別)

内容：太陽の旨辛麻辣湯610ｇ(めん110ｇ)×１食

https://taiyo-tomato-online.com/shopdetail/000000000190

3食セット、5食セットもご用意しています。

『太陽のトマトラーメン』＆『太陽の旨辛麻辣湯』セット

価格：4,060円(税込・送料込)

内容：太陽のトマトラーメン510ｇ(めん110ｇ)×１食

太陽の旨辛麻辣湯610ｇ(めん110ｇ)×１食

https://taiyo-tomato-online.com/shopdetail/000000000193

王道『太陽のトマトラーメン』と『太陽の旨辛麻辣湯』の両方を楽しめるセットです。

■限定セールを開催

『太陽の旨辛麻辣湯』の登場を記念して、最大33％オフの期間限定セールを開催いたします。

販売期間：2026年6月15日(月) 0:00 ～ 6月30日 (火) 23:59

販売サイト：太陽のトマト麺公式通販本店

セール会場URL：https://taiyo-tomato-online.com/html/page58.html

対象商品：

・辛さが追加できる！『太陽の旨辛麻辣湯』

・『太陽のトマトラーメン』＆『太陽の旨辛麻辣湯』2食セット

・辛さが追加できる！『太陽の旨辛麻辣湯』3食セット

・辛さが追加できる！『太陽の旨辛麻辣湯』5食セット

■太陽のトマト麺とは

「太陽のトマト麺」は、美味しく楽しく食べられてカラダにも良いラーメンの探求から、イタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして生まれました。トマトの旨味が凝縮されたラーメンは、“罪悪感なしで食べられる”として人気を博しています。トマトには、リコピンをはじめ、ビタミンA・ビタミンCやカリウム、マグネシウムなどミネラルが豊富。「太陽のトマト麺」のラーメン１杯には、トマト約3個分の栄養が詰まっています。ラーメンの命とも呼ばれるスープは、低脂肪な鶏をベースにトマトを合わせた、ヘルシーな次世代スープ。麺は、ツルツルした食感で喉越し抜群の“豆乳入り”の生麺。具材の青野菜は、農薬量が従来の半分以下の品種改良エコ野菜「江戸菜」。「食」は「人を良くする」と書くとおり、「太陽のトマト麺」はヘルシーと美味しさを共存させた、美味しく楽しく長続きする、カラダに良いラーメンです。チーズとの相性も抜群で、くせになるほど濃厚な味を楽しめます。