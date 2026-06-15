「さいたま市事業者向け太陽光発電設備の共同調達支援事業」導入希望者の募集開始（株式会社エナーバンク）

株式会社エナーバンク

株式会社エナーバンク（以下、当社）は、さいたま市と締結した「事業者向け太陽光発電設備の共同調達支援事業に係る協定」に基づき、電気料金の削減と脱炭素経営の実現を目指す事業者（法人）を対象に、初期費用ゼロから始められるPPA・リース方式にも対応した太陽光発電設備を、共同調達により通常よりも安価に導入できる参加者の募集を開始します。

自家消費型太陽光発電設備マッチング事業「ソラレコ」のデジタルソリューションと共同購入のノウハウを活用し、さいたま市内の事業者（各種法人等）が費用の低減や事務負担の軽減等をしながら太陽光発電の導入を行う共同購入プロジェクトを開始します。

本事業は、共同調達によるスケールメリットを活かした価格低減を促すことで、さいたま市内の事業所に太陽光発電設備の導入を希望する事業者が、通常よりも安価に太陽光発電設備を導入できることを目指すものです。

・太陽光共同調達支援プロジェクトの取り組み概要

左）株式会社エナーバンク 代表取締役 佐藤丞吾 右）さいたま市長 清水 勇人

本事業は、さいたま市と協定を締結した当社が実施します。当社が太陽光発電導入を希望する事業者（導入希望事業者）を募り、設置事業者とのマッチングを行います。

導入希望事業者は、3 方式（購入・PPA・リース）のうち希望する方式の提案（見積）を受けることができます。

また、導入希望事業者は、当社による見積取得や提案の比較検討に関するサポートを受けることができます。設置事業者については、当社が施工実績や経営状況等に関する事前審査を実施するため、安心して検討いただけます。

・太陽光発電設備を取り巻く環境と導入方式の変化および、共同調達のメリット

太陽光発電設備の導入は、FIT 価格の低下により売電用システムの新規導入が縮小する一方、ESG 投資や SDGsを背景に、建物の屋根等に設置する自家消費型太陽光発電システムについては年々増加しております。さらに、昨今の電気料金の高騰に伴い、自家消費型太陽光発電の経済合理性が相対的に高まったことから、電気料金抑制の手段としても注目度が高まっています。

導入手法としてはこれまで自己負担方式が主流でしたが、近年は自己負担（初期費用）がかからない第三者保有方式（TPO-PPA 方式）やリース方式が注目されています。

本事業では、支援業者が一定の基準で比較・評価し、導入希望者にとって最適な事業者選定が容易に行えるようにしつつ、設置事業者の提案活動にかかる負担を低減することで、サービス価格の低減を目指します。

・ソラレコのサービス概要

近年、電気料金の高騰や PPA などの太陽光発電設備導入手法の多様化などにより、自家消費型太陽光発電設備の導入を検討する企業や官公庁自治体が増加しています。同時に、PPA 事業者や EPC 事業者などの設置事業者も需要家ニーズの高まりに伴って新規参入が相次いでいます。

太陽光発電の導入を検討する事業者にとっては、多数の設置事業者の中から自社施設に合ったサービスを探す手間や、複数の提案を共通の指標で比較することの難しさが課題となっています。

エナーバンクの「ソラレコ」は、こうした導入検討時の手間をまるごと解消するサービスです。自社施設に合った設置事業者の抽出から見積の比較整理、経済効果シミュレーションまでをワンストップでサポートし、事業者が安心・手軽に太陽光発電を導入できる環境を提供します。

＜ソラレコの主なサービス内容＞

１. 需要家の施設仕様にあわせてサービス提供可能なサプライヤーの抽出、見積依頼

２. 取得した複数見積の比較整理

３. 導入経済効果シミュレーション

４. 現地調査等サプライヤーとのコミュニケーションサポート

５. ＱＡサポート

・導入希望者の募集

募集期間：令和8年6月15日 開始

募集内容：詳細は「https://www.enerbank.co.jp/saitama-city-condition/」をご確認ください。

・今後のスケジュール

現地調査、見積の提示等：令和8年8月頃

本 申 込・契 約 検 討：令和8年10月頃から

契 約 ・ 着 工：令和9年3月頃から

・本プロジェクトの総合窓口

さいたま市事業者向け太陽光発電設備の共同調達支援事業事務局

info-city.saitama@enerbank.jp

■会社概要

会社名：株式会社エナーバンク

代表取締役：村中健一／共同創業者

代表取締役：佐藤丞吾／共同創業者

取締役CTO：関根大輔／共同創業者

取締役CHRO：山本哲史

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 WeWork内

設立：2018年7月

事業内容：・ 電力オークションシステムの開発・運営

・ 環境価値取引プラットフォームの運営

- グリーン電力証書発行事業

- FIT非化石証書代理購入事業

- J-クレジット販売事業

・ 太陽光発電設備導入マッチングの運営

・ エネルギー調達・脱炭素化のためのデジタルコンシェルジュサービスの開発・運営

URL：https://www.enerbank.co.jp/