【6月25日（木）開催】採用決定数2倍、タレントプール600名以上！ファインディ社の実例から学ぶ、リファラル採用の進め方

株式会社ウィルグループ

ウィルグループのリファラル採用を活性化させるクラウドサービス「Refcome（リフカム）」を提供する株式会社ウィルオブ・パートナー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 巧）は、無料オンラインセミナー「ファインディ社の実例から学ぶ、リファラル採用の進め方【アーカイブ配信】」を2026年6月25日（木）に開催します。

エンジニア採用市場の競争が激化する中、多くの企業がリファラル採用に取り組む一方で、「制度はあるが成果につながらない」「社員の協力が広がらない」「リファラル採用の成功事例を調べても、具体的な事例が出てこない」といった課題を抱えています。こうした中、エンジニア採用支援サービスを展開するファインディ株式会社では、リファラル採用の取り組みを強化した結果、わずか1年で成果を大きく向上させています。

本セミナーでは、ファインディ株式会社をゲストに迎え、リファラル採用を成果につなげるための具体的な施策や運用プロセスについて解説します。タレントプールの構築・活用方法をはじめ、社員の巻き込み方や高レイヤー人材の採用につなげるポイントなど、実際の取り組み事例を交えながら紹介します。

リファラル採用を実施しているものの成果に伸び悩んでいる企業や、エンジニア・ハイクラス人材の採用強化を目指す企業にとって、明日から実践できるノウハウを持ち帰ることができる内容です。

＜本セミナーは、このような方々におすすめです＞

・リファラル採用は始めているが、思うような成果が出ずに悩んでいる人事担当者

・タレントプール構築の具体的運用方法を知りたい採用担当者

・エンジニアや役員層など高レイヤー人材のリファラル採用を強化したい採用担当者

・セミナー概要

・登壇者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/406_1_b6fb38166b9e1a4aa493c60a9ec9bbd9.jpg?v=202606151151 ]ファインディ株式会社執行役員 社長室長兼事業責任者 扇谷 勇多 氏

新卒でマイナビに入社後、法人向けにクリエイティブ職の人材紹介を担当。その後、i-plugに入社し、OfferBox・新規サービスの法人営業マネジメントを経験。翌年2人目社員として当社に参画。エンジニア向け転職サービスの立ち上げ、グロースを経験し、現在は執行役員として、社長室長兼事業責任者を担当。

ファインディ株式会社社長室 上野 美菜子 氏

新卒で大手人材会社に入社後、サポーターズ（CARTA HOLDINGS）に転職。一貫してHR領域に身を置き、営業やイベント企画等を経験。その後、会社の内側から自社組織の成長を支えたいという想いを実現すべく、ファインディにジョイン。社長室にてリファラル採用の推進、組織活性化を行う。

株式会社ウィルオブ・パートナー

「個と組織の意志をつなぐパートナー」をミッションに、リファラル採用に特化したクラウドツールおよびコンサルティングサービス『Refcome』の開発・運営を行っています。大手企業からスタートアップまで850社以上の支援実績があり、経験豊富なコンサルタントによる実務支援を通じて、企業の成長フェーズに合わせた採用戦略の実現をサポートしています。





【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・パートナー

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 2014年1月

代 表 ： 代表取締役社長 清水 巧

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-partner.co.jp/