猛暑の車内を素早く冷却！エアコン効率アップ＆燃費向上も。MAXWINの自動首振り車載サーキュレーター『K-FAN14-B』が再入荷

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、自動首振り機能でカーエアコンの冷気を車内全体に効率よく循環させ、燃費向上にも貢献する車載サーキュレーター「K-FAN14-B」の販売を開始しました。

炎天下の駐車後でも素早く車内を冷却でき、USB給電式で工具不要・手軽な取り付けを実現。LEDランプによるイルミネーション演出も楽しめる、ドライブを快適にする車載ファンです。

販売ショップ

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5CYPQ8Y

楽天市場：

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-fan14-b/

Yahoo!ショッピング：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-fan14-b.html

MAXWIN K-FAN14-B

夏の車内を素早く快適にする首振り機能付き車載サーキュレーター「 K-FAN14-B」。ボールジョイント設計の360°角度調整と自動首振り機能で、車内全体に涼風を広範囲に届けます。USB給電式で工具不要の簡単取り付け、LEDランプによるイルミネーション演出も楽しめます。車内の全員が均一に涼しさを実感できる優れた快適性を実現。炎天下の車内を、スマートに快適に変える車載ファンです。

製品特徴

ファンの向きが360°に調整可能。好きな角度で使える！

ボールジョイント設計を採用しているため、取り付け後も自由に風向きを変えられます。ピンポイントで涼風を送りたい時も、広範囲にまんべんなく風を届けたい時も、角度をワンアクションで調整するだけ。ドライバーだけでなく後部座席への送風にも柔軟に対応します。

自動首振り機能で広範囲に送風

車内全体にカーエアコンの涼しい風を届ける自動首振り機能を搭載。手動で向きを変える手間なく、広範囲を自動で送風します。乗員全員が均一に涼しさを実感できる、快適ドライブをサポートする機能です。

3段階の風量調整可能

ケーブル側のスイッチで「強・中・弱」の3段階に風量を調整できます。高速走行中の靜粛性を重視したい場面には「弱」、炎天下のクールダウン時には「強」と、シーンや好みに合わせて使い分けができます。

やわらかい光のRGB LEDランプ付き

RGB点灯モード搭載で、皇遠なイルミネーションが車内を彩ります。LEDランプはケーブル側のスイッチで単色へ変更したり、点灯・消灯の切り替えも自在。ドライブの雰囲気をぐっと高める、インテリア性も兼ね備えた一台です。

USB給電式・工具不要で簡単取り付け

USBから給電するシンプル設計で、工具なしで手軽に設置できます。乗用車はもちろん、軽トラ・トラックなどの大型車にもエアコン形状が合えば取り付け可能。停車中にモバイルバッテリーと組み合わせたり、車中泊シーンでの活用にも最適です。

お手入れもカンタン

ファンガードが簡単に取り外せる構造のため、ホコりが溜まっても手軽にお手入れできます。清潔な状態を長く保ちやすく、毎日使う車載アイテムとして衛生面でも安心です。

製品仕様

角度調整：可能

風量調整：3段階

入力：5V 1A

消費電力：5W

ケーブル長さ：約1.2m

本体寸法：約112×112×88mm

本体重量：約235g

製品内容

本体×1、取付ブラケット×1