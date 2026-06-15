【丸源ラーメン】創業25周年記念「お値段そのまま!!︎増量キャンペーン」開催！

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国241店舗展開中の『丸源ラーメン』は、創業25周年を記念し「丸源ラーメン25周年特別企画」を実施いたします。

一つ目の企画として、2026年6月26日(金)より期間限定で「お値段そのまま!!︎増量キャンペーン」を開催。さらに、これまでのあゆみや特別企画の情報を発信する「25周年記念特設サイト」をオープンいたします。

・『丸源ラーメン』25周年記念特設サイト：https://www.syodai-marugen.jp/lp/25th

「お値段そのまま!!︎増量キャンペーン」について

創業25周年の感謝を込めて、期間中4回にわたり、人気商品を増量いたします。お一人でのご堪能はもちろん、ご家族やご友人と分け合って、お腹も心も満たされる幸せなひとときをお過ごしいただきたいという想いを込めたキャンペーンです。

■開催期間

2026年6月26日(金)～2026年7月20日(月)

■増量商品内容

１.「チャーシュー1枚サービス」

期間：2026年6月26日(金)～6月29日(月)

内容：「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種にチャーシュー1枚トッピングいたします

対象商品：「熟成醤油ラーメン 肉そば」、「熟成醤油ラーメン 味玉肉そば」、「熟成醤油ラーメン 野菜肉そば」、「熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば」、「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」、「肉そばデビューセット」、「熟成醤油 肉そばつけ麺」、「熟成醤油 辛肉そばつけ麺」、「特製肉そば(一部の店舗のみ)」、お持ち帰り「熟成醤油ラーメン 肉そば」 、お持ち帰り「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」

２.「替え玉50％増量」

期間：2026年6月30日(火)～7月6日(月)

内容：「替え玉」を通常1玉から1.5玉に増量いたします

対象商品：細麺の「替え玉」

３.「おいしいからあげ2個増量」

期間：2026年7月7日(火)～7月13日(月)

内容：「おいしいからあげ」を通常4個から6個に増量いたします

対象商品：「おいしいからあげ」、お持ち帰り「おいしいからあげ」

４.「カップソフトバニラ約50％増量」

期間：2026年7月14日(火)～7月20日(月)

内容：「カップソフトバニラ」を50％増量し、特製カップにてご提供いたします

対象商品：「カップソフトバニラ」

＜キャンペーンに関する注意事項＞

※その他ご利用条件は特設サイトをご確認ください

※期間中は通常サイズでの販売はございません

※十分な量を準備しておりますが、予測を大幅に上回る場合には販売を一時中止させていただく場合がございます

※店舗によって販売価格が異なる場合がございます

※2026年6月15日(月)以降に開店した新店舗では本キャンペーンを実施しておりません

※本キャンペーン内容や賞品は予告なく変更となる場合がございます

25周年を盛り上げる特設サイトも同時オープン！

25周年特別企画の最新情報だけでなく、丸源ラーメン25年のあゆみや、全国の店舗から集めた”いちばん”を紹介する特集ページなどを掲載。ファンの方はもちろん、初めての方でも丸源ラーメンの魅力をたっぷり感じていただけるコンテンツを多数ご用意しております。ぜひご覧ください。

・『丸源ラーメン』25周年記念特設サイト：https://www.syodai-marugen.jp/lp/25th

『丸源ラーメン』について

自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。

注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、3種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。 ラーメンは醤油とんこつや塩ラーメン、味噌ラーメンなど種類が豊富なことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。

主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、駐車場をご用意しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、お座敷席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店、品川シーサイド店には駐車場はございません

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店にはお座敷席はございません

※商品/外観写真はイメージです

■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html

■丸源ラーメン公式X：https://twitter.com/marugen_ramen_

■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/