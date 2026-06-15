内祝いの「写真入りギフトは使いづらい」悩みを解消。オンラインギフトショップ『HYACCA』が「写真入りメッセージカード」無料同梱サービスを開始

株式会社キュービック

株式会社キュービック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：世一英仁、以下「キュービック」）のグループ会社であるHYACCA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：木村圭介）は、専門バイヤーが厳選したトレンドのギフトを集めたオンラインギフトショップ『HYACCA（ヒャッカ）(https://hyacca.online/)』にて、6月22日（月）より「写真入りメッセージカード機能」を無料オプションとして提供いたします。スマートフォンから写真を1枚アップロードするだけで、HYACCAのオリジナルメッセージカードに写真が自然に組み込まれ、商品に同梱されます。出産や結婚の内祝いを、写真を用いながらも上品で洗練された贈り物へと演出します。

■背景：「写真入りギフト」に感じていた制限やハードルを解消

内祝いでの写真入りギフトはこれまで、のしやお菓子・生活雑貨への印刷が主流でした。しかし、これらはデザインの難しさや対象商品の制限から「相手にとって日常生活では扱いづらいのではないか」と、贈る側が敬遠してしまうケースも少なくありませんでした。一方、写真入りメッセージカードをギフトに同梱するサービスはまだ少なく、「贈り物に写真を添えたい」というニーズは長らく満たされていませんでした。そこでHYACCAでは、オリジナルデザインのメッセージカードに写真が挿入できる新機能を開発しました。日常空間に馴染みやすく、手元に残しやすい形にすることで、届いた瞬間だけでなく、その後も喜びと感謝の気持ちが伝わり続けるギフト体験の実現を目指します。

■「写真入りメッセージカード」無料オプションの3つの特徴

本サービスは、HYACCAのオリジナルメッセージカードにおける無料オプションとして新たに追加される機能です。

- スマホ完結の簡単な操作性：スマートフォンから写真を1枚アップロードするだけで、簡単に作成が完了し、ご購入商品に同梱してお届けします。- 日常に馴染む洗練されたデザイン：「ギフトの雰囲気に自然に馴染む、上品でセンスのいいカード」をコンセプトに設計。過度な記念品感を抑えながら、お祝いにふさわしい特別感と洗練された佇まいに仕上げています。- 幅広いシーンに対応：出産内祝い（赤ちゃんの写真と名前・生年月日などを添えて）や、結婚内祝い（前撮り写真やウェディング写真、式に来られなかった方への報告用）など、大切な人へ喜びや感謝を伝えたいあらゆるシーンでご活用いただけます。

（デザイン例）

■サービス詳細

■『HYACCA』について（https://hyacca.online/(https://hyacca.online/)）

- リリース日：6月22日（月）公開予定- 料金：無料（対応商品のご購入時にオプションとして選択可能）- 関連URL：- - 出産内祝い商品一覧：https://hyacca.online/anniversary/scene/s-syussanuchiiwai/- - 結婚内祝い商品一覧：https://hyacca.online/bridal/uchiiwai/

「大事な人に、嬉しいを贈る」をコンセプトに専門バイヤーが厳選したトレンドのギフトを集めたECサイトです。贈るシーンや相手に合わせたアイデアを参考にしながら、素敵なギフトを選べます。大切なご友人や家族などへのギフトとして、主にハイカジュアル、セミフォーマルな商品を展開しています。

■HYACCA株式会社について

HYACCA株式会社は2023年10月に設立し、「大事な人の一生の記憶になるギフト」をコンセプトとしたオンラインギフトショップ「HYACCA」の運営を行っております。

会社名 ：HYACCA株式会社

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 木村 圭介

設立 ：2023年10月

URL ：https://brand.hyacca.online/company_info/

法人向けお問合せ：https://business.hyacca.online/

■株式会社キュービックについて

2006年10月24日設立。キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、心ときめくお買い物メディア『your SELECT.(https://cuebic.co.jp/your_select/)』、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ(https://www.hop-job.com/)』を運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト（深層心理）を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。

会社名 ：株式会社キュービック

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 世一 英仁

設立 ：2006年10月

URL ：https://cuebic.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

株式会社キュービック（HYACCA株式会社 親会社） PRチーム ： 阿南、木村

E-mail ： cuebic-pr@cuebic.co.jp

Tel ： 03-6908-9765