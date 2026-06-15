NUWORKS株式会社

セールス・プラットフォーム事業を展開するNUWORKS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦 亮、以下「当社」）は、Instagramへの投稿をトリガーに、SEO対策・MEO対策・AIO対策（AI検索最適化／AI Overview対策）・SNS拡散を自動かつ一括で実行する集客支援サービス「SNS Bridge」の正式版提供を開始いたしました。

本サービスは、急拡大するAI検索領域において、店舗・クリニックをはじめとする実店舗事業者が個別に抱えてきた複数のデジタルマーケティング施策を「投稿ひとつ」で完結させる、サブスク型（継続課金型）の集客プラットフォームです。当社は本サービスを、フロー型のマーケティング事業に対する「サブスク型収益の中核プロダクト」と位置づけ、全国の営業ネットワークを販売チャネルとして全国の実店舗事業者へ本格展開してまいります。

■ 市場背景：AI検索シフトという構造的な追い風

消費者の情報収集行動は、キーワード検索からAI検索へと不可逆的に移行しつつあります。Google検索では「AI Overview」が2024年8月に日本国内で提供を開始し[1]、2025年9月にはAIチャット型検索「AIモード」の日本語対応も開始されました[2]。今後の検索環境は「AI検索が主役」となる局面へと移行しつつあり、こうした動向は、政府が推進するAI・デジタル活用の方向性とも重なる形で、産業全体のデジタル転換を加速させています。

この構造変化により、実店舗事業者にとっては「AI検索に正しく拾われること」-すなわち AIO／GEO（Generative Engine Optimization：生成AI検索最適化） が新たな必須施策となり、関連市場は今後の継続的な拡大が見込まれます。一方、MEO・SEO・SNS運用・AI検索対策を個別の専門業者へ分散して依頼・管理する従来構造は、コストと工数の二重負担を生じさせてきました。

SNS Bridgeはこれらの施策を一括・自動化し、運用コストの削減と業務効率化を同時に実現します。当社は全国規模のセールス・プラットフォーム事業を通じて、実店舗事業者からAI検索対応ニーズが急速に高まっていることをいち早く捉え、こうした現場の声を起点に本サービスの展開に至りました。

■ サービス詳細：投稿ひとつで4つの集客施策を自動・一括実行

１. SEO対策（HPブログ自動連動）

Instagram投稿のテキスト・画像が、ホームページのブログ記事として自動生成・掲載されます。継続的なコンテンツ更新により、検索エンジンからの自然流入を強化します。

２. MEO対策（Googleビジネスプロフィール自動連動）

GBPの「最新情報」へ投稿内容を自動反映。Googleマップ上の店舗情報を常に最新に保ち、地図検索からの集客力を高めます。

３. AIO対策（店舗基本情報を最大113媒体へ自動連携／オプション）

オプションサービス「synup」を通じ、店舗の基本情報（店名・住所・電話番号・営業時間等）を最大113の媒体・サービスへ自動で連携・反映します[3]。AI OverviewやAIチャット型検索で引用・表示される際の情報の網羅性と信頼性を高めます。導入店舗では、オープン直後でもGoogle検索やAI検索での上位表示が確認されています。

４. SNS対策（TikTok自動連動／オプション）

Instagramのリール投稿をTikTokへ自動連動。若年層・インバウンド需要の取り込みにも対応し、SNS全体でのリーチを拡大します。

上記4機能に加え、AIを活用した投稿文章・ハッシュタグの自動生成、口コミ収集、ホームページ制作、LINE公式アカウント作成サポートなどの付帯機能も提供しております。

■ 実証実験での主な成果

・一部導入店舗において、synup導入から2週間以内にAIモード検索（西麻布・ステーキ 等）での上位表示を確認（口コミ574件の店舗より上位に表示）[4]

・一部導入店舗において食べログのアクセス数が127%に増加（導入前比）

・一部導入店舗において月次売上が128%・来店客数が121%に増加（導入前比）

・複数の導入店舗から「Googleからの集客が増えた」「外国の方からのネット予約が増えた」等の声が届いています

料金プランの詳細は当社までお問い合わせください（複数プランをご用意しております）。

■ 事業戦略上の位置づけ

当社は「セールス・プラットフォーム企業」として、マーケティング事業 × プロダクト事業の両輪で成長を推進しています。SNS Bridgeはプロダクト事業の中核プロダクトとして、当社の収益構造の高度化を担います。具体的には、次の4点を企図しています。

１.サブスク型収益基盤の拡大：サブスクリプション（継続課金）モデルにより、一過性のフロー収益から継続的なサブスク型収益へと収益構造を転換し、収益の安定性と質の向上に貢献。

２.低コストな顧客獲得：全国約3,000名の営業ネットワークと年間約920万件の顧客接点を販売チャネルとして活用し、効率的かつ低コストな顧客獲得（低CAC）を実現。

３.LTVの最大化：既存顧客基盤への自社プロダクトのクロスセル・アップセルにより、顧客生涯価値（LTV）を最大化。

４.高いスケーラビリティ：自社プロダクトゆえの高い収益性と拡張性により、AI検索市場の拡大に合わせてスケールする成長モデルを構築。

■ 今後の展望

AI検索の普及はさらに加速すると見込まれ、店舗事業者にとってAIO（AI検索最適化）対応は今後の集客に欠かせない要素となります。当社は本サービスを通じて実店舗事業者のデジタル競争力を支援するとともに、AIを活用したマーケティング支援サービスの継続的な機能拡充を図り、企業の集客力強化と事業成長への貢献を加速してまいります。

また、全国規模のセールス・プラットフォームを通じた積極的な販路展開により、飲食・美容・医療・小売をはじめとする幅広い業種の実店舗事業者へのサービス普及を推進してまいります。

■ お問い合わせ先（取材・サービスに関するお問い合わせ）

NUWORKS株式会社 広報担当

E-mail：nuworks_pr@nuworks.co.jp

■ NUWORKS株式会社 会社概要

会社名：NUWORKS株式会社

代表者：代表取締役 三浦 亮

設立：2019年6月26日

所在地：東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

事業内容：セールス・プラットフォーム事業

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/

[1]Google「AI Overview」の日本国内提供開始（2024年8月）。出典：Google公式発表。※公開前に最新の一次情報でURL・年月を確定すること。

[2]Google「AIモード（生成AIチャット型検索）」の日本語対応開始（2025年9月）。出典：Google公式発表。※公開前に最新の一次情報でURL・年月を確定すること。

[3]連携媒体数（最大113媒体）はオプションサービス「synup」提供元の公表情報に基づく。Instagram投稿そのものを113媒体へ配信するものではなく、店舗の基本情報を各媒体へ連携・反映するもの。※提供元の最新情報で要確認。

[4]実証実験の数値は一部導入店舗における実績であり、効果・成果を保証するものではありません。導入環境・業種・期間等により結果は異なります。