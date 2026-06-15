株式会社クロスワン、「FCチャンネルのFC 池袋エリア東京都豊島区」のLINE公式アカウントを開設

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川 全）は、運営する「FCチャンネルのFC 池袋エリア東京都豊島区」の情報発信強化を目的として、LINE公式アカウントを開設し、情報発信を開始したことをお知らせいたします。

「FCチャンネルのFC 池袋エリア東京都豊島区」は、フランチャイズ事業に携わる経営者や加盟店オーナー、事業者同士が地域単位で交流し、情報交換やネットワーク形成を行うことを目的としたコミュニティです。

このたび開設したLINE公式アカウントでは、交流会開催情報や参加方法の案内をはじめ、活動報告や各種お知らせなどを配信してまいります。LINEを活用することで、参加を検討している事業者やフランチャイズ関係者に対し、開催情報や各種案内をより円滑に提供できる環境の整備を図ります。

また、地域事業者同士の継続的な交流促進やネットワーク形成の促進につながる情報発信を行い、地域コミュニティのさらなる活性化を目指してまいります。

今後、LINE公式アカウントでは、以下のような情報配信を予定しております。

・交流会開催案内および参加方法に関する情報

・活動レポートや開催報告

・フランチャイズ事業に関する情報共有

・参加者向けのお知らせ

・地域事業者間のネットワーク形成に関する情報

株式会社クロスワンは今後も、東京都豊島区および近隣地域における事業者交流の活性化に取り組んでまいります。

■LINE公式アカウント

https://line.me/R/ti/p/@956aermd

■関連ページ

FCチャンネルのFC 池袋エリア東京都豊島区

https://www.9631.co.jp/fc_ikebukuro/

【会社概要】

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

URL：https://www.9631.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社クロスワン

TEL：03-5986-1118

URL：https://www.9631.co.jp/