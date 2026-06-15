「社員の納得感を高め、成長を促す！社員100人までの人事制度設計・定着セミナー」を7月14日に東京で、7月30日に大阪で開催【定員30名】

株式会社新経営サービス

日本の人事制度コンサルティングに強みがある、株式会社新経営サービス 人事戦略研究所（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、会場参加型セミナー「社員の納得感を高め、成長を促す！社員100人までの人事制度設計・定着セミナー」を2026年7月14日（火）東京のKFC Hall & Rooms（東京都墨田区）、2026年7月30日（木）大阪のAP大阪駅前（大阪市北区）にて開催いたします。

【東京開催】：https://jinji.jp/seminar/17202/

【大阪開催】：https://jinji.jp/seminar/17206/

本セミナーでは、中小企業の経営者および人事部門責任者を対象に社員100人までの企業に適した「等級制度」「評価制度」「賃金制度」の設計方法を、実例を交えて分かりやすく解説します。

■ 開催背景

「評価や賃金、昇格の基準を”なんとなく”で決めてしまっていて、社員の不満を感じる」

「そろそろ制度として整えたいが、どこから手を付けるべきか分からない」

「せっかく制度を作っても、定着しないのではないかと不安」

このようなお悩みをお持ちの経営者・人事担当者の方に向けて、人事制度の基本と実践ノウハウを学べるセミナーを開催します。

社員が「何を期待されていて、どう頑張れば報われるのか」を理解できる仕組みがあれば、納得感が高まり、社員一人ひとりの成長を後押しできます。

本セミナーでは、社員100人までの企業に適した「等級制度」「評価制度」「賃金制度」の設計方法を、実例を交えて分かりやすく解説します。大企業向けの複雑な仕組みではなく、自社で無理なく運用できるシンプルな制度設計と、導入から定着までのポイントを徹底的にお伝えします。

【こんな方におすすめ】

- 社員100人までの企業で、人事制度を導入・見直したい経営者・人事担当者- 評価、賃金、昇格の基準を明確にし、社員の納得感を高めたい方- 自社に合った、シンプルで運用しやすい人事制度を整備したい方

※本セミナーは、2025年10月開催「ゼロからはじめる 社員数100人までの人事制度設計・定着セミナー」を一部、改訂した内容です。

■ 登壇者

講師：宇井賢宇井 賢（人事戦略研究所 コンサルタント）

国内事業会社にて、知財（特許等）情報の調査・分析結果を基にした経営・事業戦略立案に関する業務を経験。その後、外資系大手コンサルティングファームにて組織・業務変革コンサルティングに従事したのち現職。また、中小企業診断士として中小企業に対する人事制度構築支援を含む幅広いテーマでのコンサルティング実績を持つ。

分析結果のみならず、会社・社員の想いも踏まえた本質的・実践的なコンサルティングを行うことを信条としている。

■ プログラム内容

１. 人事制度の全体像と制度化によって期待できる効果

・人事制度の全体像

・制度化によって期待できる5つの効果

・100人までの会社に適した人事制度とは

２. 100人までの会社に適した人事制度設計の進め方

２-１. 等級制度

- 等級フレームの設定方法- 等級基準の設定方法- 昇格・降格基準の設定方法

２-２．賃金制度

- 給与制度の設計方法- 賞与制度の設計方法- 等級・評価制度と連動した賃金制度の設計方法

２-３．評価制度

■ セミナー開催概要社員の納得感を高め、成長を促す！社員100人までの人事制度設計・定着セミナー

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

- 評価項目の設計方法- 評価の運用方法- 評価シートの作り方- 100人までの会社で人事評価が形骸化しやすい理由３．100人までの会社に適した人事制度導入・定着の進め方- 制度導入時のポイント- 制度導入後のポイント４. まとめ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/78_1_b161a75723283e0b9b17efb0b66033a0.jpg?v=202606151151 ]【東京開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/78_2_02b131d12ee3b127b112b4e25dc5537f.jpg?v=202606151151 ]【大阪開催】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/78_3_e1f8506c4695e2d435c03bf893030c72.jpg?v=202606151151 ]- 2026年5月13日（水） ゼロからつくる！はじめての人事制度のつくり方セミナー(https://jinji.jp/seminar/16692/)- 2026年4月28日（火） 初任給30万円時代に中小企業が生き残るための賃金カーブ設計(https://jinji.jp/seminar/16608/)- 人事戦略研究所 公式サイト(https://jinji.jp/)- 過去のセミナー実績(https://jinji.jp/seminar/seminar_past/)- 人事制度構築コンサルティング(https://jinji.jp/hrconsulting/hrsystem/)- 人事制度ノウハウ(https://jinji.jp/knowhow-theme/hrsystem/)

■ 株式会社新経営サービスについて

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/78_4_8992ceb85acb63dea1a70af711f78f8f.jpg?v=202606151151 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。