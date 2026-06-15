超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～DMM TVで独占ライブ配信決定！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～の2026年6月20日(土)12:00公演／17:00公演、【千秋楽】2026年6月21日(日)12:00公演を「DMM TV」にて独占ライブ配信いたします。6月12日(金)よりDMM TV特設サイトにてライブ配信の予約販売を開始しています。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。

また、3公演セットをご購入いただいた方全員に、「デジタルブロマイド」をプレゼント！

ライブ配信概要

■配信公演

・2026年6月20日(土)12:00公演（マルチアングル対応）

・2026年6月20日(土)17:00公演（マルチアングル対応）

・【千秋楽】2026年6月21日(日)12:00公演（全景映像）

＜販売期間＞

2026年6月12日(金)18:00～7月13日(月)20:00まで

※各公演ともに、販売期間はすべて同一となります。

＜チケット本体価格＞

マルチアングル対応：4,400円(税込)

全景映像：3,850円(税込)

3公演セット：12,100円(税込)

各商品、記載のチケット本体価格に別途10%のサービス手数料がかかります。

＜ライブ配信時間＞

各公演開始30分前～ライブ配信終了まで(予定)

＜見逃し配信期間＞

2026年6月22日(月)18:00～7月13日(月)23:59まで

※各公演ともに、見逃し配信期間はすべて同一となります。

＜3公演セット購入特典＞

デジタルブロマイド

対象商品：3公演セット

3公演セットをご購入いただいた方全員に、デジタルブロマイドを配布いたします。

＜視聴方法＞

１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン

※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。

２.下記ライブ配信販売ページより購入

３.「DMM TV」（ブラウザ版/アプリ）にて視聴

【ライブ配信販売ページ】

https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=bo-bobo-stage/

■ご注意

※公演開始30分前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。

※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。あらかじめ配信スケジュールをご確認のうえ、ご購入の際はご注意ください。

※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を一定期間内であれば何度でも視聴できるサービスです。

※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。

・配信開始時間に遅れが発生した場合は、準備が整い次第配信開始となります。

※2026年6月20日(土)12:00公演、6月20日(土)17:00公演はマルチアングルでの配信となります。見逃し配信は各アングルに対応した商品がそれぞれ購入済み商品一覧に表示されます。

※マルチアングルの視点（カメラ位置）は、当日の状況により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※【千秋楽】2026年6月21日(日)12:00公演はステージ全体を1台のカメラで撮影した全景映像です。

※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。

▼超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～公式サイト

https://bo-bobo-stage.jp/

■DMM TVとは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,600作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年4月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【「DMM TV」公式SNS】

公式X：https://x.com/DMMTV_PR

公式X（バラエティ）：https://x.com/DMMTV_VAR_PR

公式X（アニメ）：https://x.com/DMMTV_ANIME_PR

公式X（2.5次元・舞台）：https://x.com/DMMTV_BUTAI_PR

公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv

公式YouTube（ドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama

公式YouTube（TL / レディコミドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama-tl-ladies

公式YouTube（BL）：https://www.youtube.com/channel/UCXv-Ez23gO58hNae69qrEog

公式YouTube（アニメ＆声優）：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime

公式Instagram：https://www.instagram.com/DMMTV_PR/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr

公式TikTok（ドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr

公式TikTok（TL / レディコミドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_tl_ladies

公式TikTok（BL）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_bl

公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

■合同会社DMM.comについて

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/