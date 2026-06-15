豪華景品が当たる！購入レシートを撮ってLINEで送るだけ「かけて味わう自然の恵みアルチェネロ有機オリーブオイルキャンペーン」本日よりスタート

日仏貿易株式会社

日仏貿易株式会社(本社：東京都千代田区)は、イタリアを代表するオーガニックブランド アルチェネロの有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル250ml各種を対象とした「かけて味わう自然の恵みアルチェネロ有機オリーブオイルキャンペーン」を、2026年6月15日(月)より実施いたします。

本企画は、対象商品を購入したレシートを撮影し、アルチェネロ公式LINEアカウントから応募するだけで、人気のバーミキュラ製品やアルチェネロ製品詰め合わせ、QUOカードpayが抽選で当たる購入者限定のキャンペーンです。

かけて味わう自然の恵み アルチェネロ 有機オリーブオイルキャンペーン

キャンペーン概要

応募期間：2026年6月15日(月)10:00～8月14日(金)23:59

対象商品：

アルチェネロ 有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル ドルチェ 250ml

アルチェネロ 有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル フルッタート 250ml

アルチェネロ 有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル カロレア 250ml

応募方法：

１.対象商品を購入

２.アルチェネロ公式LINEアカウントを友だち登録（下記QRコードもしくは https://lin.ee/TQDknxzから登録可能）

３.トーク画面の応募フォームから、購入したレシート画像をアップロードして完了。

応募は購入本数によって分かれており、景品は選択可能。景品のコースは下記の通り。

景品コース：

[1本購入コース]

QUOカードPay 5,000円分…20名

[2本以上購入コース]

A賞 VERMICULAR オーブンポット 2 22cm セルフスタンディングリッド・マットリネンベージュ…5名

B賞 アルチェネロ人気商品詰め合わせセット(1万円相当)…20名

C賞 QUOカードPay 20,000円分…20名

詳細は、キャンペーン公式ページ(https://geppy-cms.com/nichifutsuboeki_2026?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=alcenero_cp_2026)をご覧ください。

※LINE株式会社は、本プロモーション・キャンペーンのスポンサーではありません。

※LINEは、LINE株式会社の登録商標です。

アルチェネロ有機オリーブオイルキャンペーン 対象商品アルチェネロ有機オリーブオイルキャンペーン QRコードアルチェネロ有機オリーブオイルキャンペーン 景品イメージ１.アルチェネロ有機オリーブオイルキャンペーン 景品イメージ２.アルチェネロ有機オリーブオイルキャンペーン 景品イメージ３.

“自然の恵みそのもの” オリーブオイルをかけて味わう習慣を拡大

健康意識の高まりとともに、日常の食事に「質の高いオイル」を取り入れる消費者が増えています。とくにオリーブオイルは、本場イタリアでの使い方と同じように、「油」ではなく「料理の味の決め手となる調味料」として使用されるシーンがますます浸透しております。

アルチェネロは、100%イタリア産の有機オリーブを使用し、自然の恵みをそのままに閉じ込めた有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイルを提供してきました。他のオイルと異なり、果肉からオイルができるオリーブオイルはまさに自然の恵みであり、栽培方法や製造へのこだわりが美味しさや品質に直結するものです。

本キャンペーンは、「かけて味わう」という手軽な美味しさの習慣をより拡大させ、初めてアルチェネロを手に取る方はもちろん、日頃から愛用されている皆様にも使用シーンを増やし「自然が育んだ恵み」を楽しんでいただくことでより豊かな食卓の機会が増えることを目的としています。

アルチェネロオリーブオイル_使用シーンイメージ画像１.アルチェネロオリーブオイル_使用シーンイメージ画像２.アルチェネロオリーブオイル_使用シーンイメージ画像３.アルチェネロオリーブオイル_使用シーンイメージ画像４.アルチェネロオリーブオイル_使用シーンイメージ画像５.

アルチェネロ有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル シリーズ

商品名：

アルチェネロ有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル ドルチェ

アルチェネロ有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル フルッタート

アルチェネロ有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル カロレア

内容量：250ml、500ml ※カロレアは250mlのみ

価格：オープン価格

販売店：全国小売店、AmazonなどのECモールなど

アルチェネロ有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル

アルチェネロの有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイルは、南イタリアで有機栽培されたオリーブのみを24時間以内にコールドプレス製法で加工しています。オリーブの美味しさを畑から食卓へとそのままお届けできるよう作られた商品です。

ドルチェはアルチェネロブランドの顔ともいえる代表商品。マイルドな風味でどんなお料理にも合わせやすいブレンドです。フルッタートは、オリーブの持つフルーティーな香りがより強く感じられるブレンド、本格的なイタリア料理や濃い味わいの食材と合わせるのがおすすめです。カロレアはカラブリア州の土着品種であるカロレアのみを使っており、パッケージ表面のQRコードからアクセスすると、どこで栽培されたオリーブを使用しているのかわかる画期的商品です。すべて南イタリアのオリーブのおいしさを存分に堪能できるフレーバーとなっております。

「畑と食卓の距離の近さ」が持ち味 イタリアのオーガニック食品メーカーアルチェネロ

アルチェネロは、イタリアのオーガニック食品メーカーです。成り立ちが非常にユニークな会社で、イタリアで最初にオーガニックを提唱し始めた農家と養蜂家によって設立された組合にルーツを持ちます。

まだ有機農業にスポットが当たっていなかった1970年代から活動し始め、賛同者が徐々に増えていったことで有機農作物を使った有機食品の製造がスタートしました。そこから50年近く続いています。こういった成り立ちが関係して会社の構成も大変ユニークです。まず、有機農業を行う農家がパートナーメンバーとして協同しています。養蜂家も含めるとイタリアを中心に全世界で約1万人のメンバー。さらには、栽培した作物を加工食品にする、7社の製造パートナーの存在も欠かせません。アルチェネロは、このパートナーメンバーを束ねて、協力しながら商品の開発、販売、管理を行う立場であり、農家、加工会社と一緒に”アルチェネロ”というブランドを作っています。そのため、生産者側は出来上がった商品に対して農家も加工業者も、自分の手でこの食品を作ったという意識やプライドがとても高く、さらに生産者同士のリスペクトがとても強いです。

また、消費者側の立場からみると、どこで作られた作物が使われて、どこで作られたのかトレーサビリティがとれることがメリットの一つ。逆に農家の立場では、自分の大切に育てた作物がどのように食品になっているのかということがしっかりと辿ることができ、モチベーションのアップにもなっています。

「畑と食卓の距離が近い」ことへのこだわりは、生産者、消費者両方にとって食を大切にする意識へとつながりると考え、商品やブランドメッセージに反映させています。

アルチェネロ生産者イメージ１.アルチェネロ生産者イメージ２.アルチェネロ生産者イメージ３.アルチェネロ生産者イメージ４.

企業情報

【アルチェネロ（Alce Nero）】

1970年代にイタリアで誕生した、オーガニックの先駆者・アルチェネロ。

人にも自然にも無害な食品を作ること、未来を担う子供たちにきれいな水が飲めるような緑豊かな環境を残すこと、そして何よりもおいしいこと。この理念に基づき、安全性・品質・味にこだわった製品を作り続ける、ヨーロッパでも有数のオーガニックブランド。

【日仏貿易株式会社】

イタリアのオーガニックブランド・アルチェネロの正規輸入代理店

所在地 ： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-7 霞が関プレイス

代表者 ： 代表取締役 ギヨーム・カルー

設立 ： 1954年5月31日

事業内容 ： 食品、食品原料、飲料などの輸入販売

URL ： https://www.nbkk.co.jp

Alce Nero： https://alcenero.jp/

Instagramアカウント： @alcenero_japan