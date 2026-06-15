【国内サプリメント業界において初】ハラル対応5-デアザフラビン配合サプリメント誕生　イスラム市場20億人へ展開開始

クレリオ株式会社

クレリオ株式会社（東京都中央区）は、2026年6月4日に発売したインナーケアサプリメント「rajeup（ラジェップ）」について、5-デアザフラビン配合サプリメントとして世界初※となるハラル対応製品として展開可能となったことをお知らせいたします。

世界のハラル市場は拡大を続けており、中東諸国をはじめ東南アジア、欧州、北米など幅広い地域で高い需要が見込まれています。今回のハラル対応により、「rajeup（ラジェップ）」はイスラム圏を含むグローバル市場への展開を加速し、健康・ウェルネス分野における国際ブランドとしての成長を目指します。

成長市場への参入による事業拡大

近年、健康寿命への関心の高まりやウェルネス市場の拡大を背景に、世界のサプリメント市場は継続的な成長を続けています。

特に中東および東南アジア地域では、ハラル認証製品に対する需要が高く、健康食品市場の拡大とともに高付加価値製品へのニーズも増加しています。

クレリオ株式会社は、5-デアザフラビンを中心とした研究開発および商品展開を推進し、日本発の高機能サプリメントブランドとして海外市場における事業基盤の構築を進めてまいります。

「rajeup（ラジェップ）」について

「rajeup（ラジェップ）」は、5-デアザフラビン（TND1128）を主成分として配合し、タモギダケ粉末およびPQQ（ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩）を組み合わせたインナーケアサプリメントです。

製品特長

・5-デアザフラビン（TND1128）を1粒あたり50mg配合

・国内製造による品質管理体制

・ハラル市場への展開を見据えたグローバル仕様

・継続利用を考慮した設計

・健康維持・美容分野向けブランド戦略

※本製品は健康食品であり、疾病の診断、治療または予防を目的としたものではありません。

販売代理店・海外パートナー募集

クレリオ株式会社では、「rajeup」の国内外展開を加速するため、販売代理店および流通パートナーを募集しております。

特に以下の地域において事業提携を推進しております。

GCC（湾岸協力会議）加盟国

マレーシア

インドネシア

シンガポール

欧州地域

北米地域

販売代理店には、商品供給だけでなく、マーケティング支援や販売促進施策の提供も予定しております。

代表コメント

「日本発の先進的な健康食品を世界市場へ届けることが当社の使命です。今回のハラル対応は、その第一歩となります。今後も品質と安全性を重視しながら、国内外のお客様に選ばれるブランドづくりを進めてまいります。」

商品概要

商品名：rajeup（ラジェップ）

内容量：30粒（約30日分）／60粒（約60日分）

発売日：発売中

販売方法：提携販売店・公式オンラインストア（開設予定）

会社概要

会社名：クレリオ株式会社

所在地：東京都中央区

事業内容：健康食品の企画、開発、販売

本件に関するお問い合わせ先

クレリオ株式会社 広報担当

info_staff@rajeup.jp

※「国内サプリメント業界において初（2026年６月 当社調べ）」