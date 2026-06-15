京都発アパレル会社Eimが6月18日(木)～21日(日)に大阪・堀江にてPOPUPイベントを開催！

朝日放送グループホールディングス株式会社6/18~6/21に大阪・堀江でPOPUPイベント開催

朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：西出 将之）のグループ会社であり、女性アパレルEC事業を手掛ける株式会社Eim（本社：京都市、代表取締役社長：北田 淳）は、6月18日から21日までの期間、大阪・堀江にて特別なPOPUPイベントを開催いたします。本イベントでは、新たに展開するライフスタイルブランド「MILRTY」の初お披露目や、人気ブランド「lawgy」の夏物先行販売のほか、ナイトマーケットやインフルエンサーによるフリーマーケットなどショッピングをより楽しめるイベントもご用意しております。

■ Eim POPUP STORE 詳細

【日程】

6/18（木） 18:00 - 20:00

6/19（金） 11:00 - 20:00

6/20（土） 11:00 - 20:00

6/21（日） 11:00 - 17:00

【場所】

DENCHU（大阪・堀江）

大阪府大阪市西区1-10-2 クレストギザ1階

■ イベントの見どころ

１. ルームウェアなどライフスタイルブランド「MILRTY」の初お披露目＆先行販売

新しく誕生するライフスタイルブランド「MILRTY（ミルリティー）」のアイテ ムを、初めて実際にお手に取ってご覧いただける貴重な機会です。いち早く商品 をご購入いただける先行販売も実施いたします。

新ブランド「MILRTY」

２. 「lawgy」の夏物先行販売

レディースアパレルブランド「lawgy（ラウジー）」より、これからの季節にぴったりな夏物アイテムを一部先行販売いたします。

「lawgy」の夏物アイテム

３.ショッピングをさらに楽しめるコンテンツも用意！

期間中は、特別な企画をご用意しております。

- ナイトマーケット 開催日時：18日(木) 18:00 - 20:00、19日(金) 18:00 - 20:00ご来場者様にワンドリンクプレゼント！ドリンクを楽しみながら、リラックスした雰囲気の中で欲しい商品をお探しいただけます。- フリーマーケット 開催日時：19日(金) 11:00 - 14:00インフルエンサーが自身の私物を販売する特別なフリーマーケットを開催いたします。他にも、可愛いステッカーのプレゼントや、さらに数量限定で、税込11,000円以上ご購入のお客様には素敵なプレゼントをご用意しております。POPUP Special Event

スタッフ一同、皆さまにお会い出来ることを心より楽しみにしております。



詳細は当社のInstagram等でチェックしてください。

MILRTY Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/milrty_official/

lawgy Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/lawgy_official/

■会社概要

会社名：株式会社Eim

代表者：北田 淳

所在地：京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206番地 御池ビル6A

公式通販サイト（eim online）：https://eim-online.com/

■本件に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://eim-online.com/pages/contact



