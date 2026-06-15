「わかったさんのおかし」シリーズと初コラボ！ルミネ有楽町店限定キャンディ発売＆特別ワークショップ開催決定

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、ルミネ有楽町 ルミネストリート開業1周年を記念し、童話「わかったさんのおかし」シリーズとのコラボレーション企画を実施いたします。

ルミネ有楽町 ルミネストリートは2026年6月25日（木）に開業1周年を迎えます。これを記念し、シリーズ累計450万部越え、刊行から39年続くロングセラー児童文学「わかったさんシリーズ」との特別企画が実現しました。

本企画では、『わかったさんのプリン』をモチーフにした限定キャンディを、2026年6月15日（月）よりルミネ有楽町店限定で発売。さらに、パパブブレで人気のワークショップをコラボレーション仕様で開催し、公式サイト（https://papabubble.co.jp/pages/candy-making-studio）にて事前予約の受付を開始いたします。

■ 童話『わかったさんのプリン』をイメージした限定キャンディ

「わかったさんのおかし」シリーズの人気作『わかったさんのプリン』から着想を得た、コラボレーション限定のキャンディミックスが登場します。

童話の表紙を思わせるパッケージには、「わかったさん」のお顔をデザインしたキャンディを詰め合わせました。フレーバーは物語にちなんだプリン。さらに、いちごフレーバーのケーキ柄キャンディを組み合わせることで、作品の魅力を表現しています。

作品のファンはもちろん、お菓子好きの方にも楽しんでいただける商品です。ぜひ書籍とあわせてお楽しみください。

・わかったさんのプリンキャンディ 税込み価格：880円

■ 「わかったさん」の世界を体験できる特別ワークショップ

まるで「わかったさん」と一緒にお菓子を作っているような気分を味わえる、コラボレーション限定ワークショップを開催します。

いちごのショートケーキをイメージしたロリポップキャンディづくりと、「わかったさん」柄のキャンディカット体験をご用意。実際に手を動かしてキャンディづくりに挑戦できるため、作品の世界に入り込んだようなわくわく感と、パパブブレならではのものづくりの楽しさを同時に体験できる特別企画です。

・わかったさんパパブブレワークショップ 税込み価格：4,500円

【体験内容】

・キャンディカット体験（2袋お持ち帰り）

「わかったさん」柄の長いキャンディを、ひと口サイズにカット

・ケーキロリポップ製造体験（1本お持ち帰り）

いちごのショートケーキをモチーフにしたロリポップキャンディづくり

※参加にはPAPABUBBLE公式サイトからの事前予約が必要です。

【開催日時】

7月4日（土）・7月5日（日）

11:30～／11:55～／12:20～／12:45～／13:10～／13:35～／14:00～／14:25～

各回25分制

事前予約ページ

https://papabubble.co.jp/pages/candy-making-studio

本商品は、株式会社あかね書房との商品化契約に基づき、株式会社PAPABUBBLE が企画・制作した商品です。

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

PAPABUBBLE Official Site(https://papabubble.co.jp/)：

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