赤肉系メロンの王様『糖度11度以上！北海道産 夕張メロン』

楽彩株式会社https://prtimes.jp/a/?f=d130004-142-b3b1d4faf900c30d9edf1fe8344e6833.pdf詳細を見る :https://rakusai.shop/lp?u=direct_melon_pr

楽彩株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：大崎善保）は、日本を代表する最高峰のブランドフルーツ『糖度11度以上！北海道産 夕張メロン』を、2026年6月15日（月）よりRAKUSAIオンラインショップにて予約販売いたします。

国の「地理的表示（GI）保護制度」登録第一弾であり、名実ともに日本トップクラスのブランドを誇る『夕張メロン』。糖度11度以上の優品をラインナップいたしました。「赤肉系メロンの王様」の名にふさわしい、とろけるような食感と圧倒的な芳醇さを、夏の特別なひとときにお届けします。

糖度11度以上！

◆北海道産 夕張メロン 優品1玉（約1.5kg）

【３つの商品特徴】

１. 厳選された「優品」、糖度11度以上

夕張メロンの厳しい品質基準の中から、特に糖度11度以上の「優品」をお届けします。とろけるような甘さを存分にお楽しみいただけます。

２. とろけるような食感と芳醇な香り

北海道の豊かな自然の中で育まれた、夕張メロンならではの深い甘みと香りが特徴です。

３. 地理的表示（GI）登録品

日本のGI保護制度の第1弾として登録され、品質と地域性が認められたメロンです。

◆地理的表示（GI：Geographical Indication）

特定の地域で生産され、その地域特有の自然・風土や伝統製法などにより品質や評価が確立している商品産物に与えられるマークです。日本国内だけでなく、国際的にも認められている知的財産制度の一つです。

◆キャンペーンURL

https://rakusai.shop/lp?u=direct_melon_pr(https://rakusai.shop/lp?u=direct_melon_pr)

■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/142_1_b990183b38d6b97be9c2e50b5373a5a0.jpg?v=202606151151 ]

■このリリースに関するお問い合わせ先

楽彩株式会社 企画制作部：田村

Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889

E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp

■お客様から商品に関するお問合せ先

楽彩サポートセンター

Tel：0120-85-0831

受付時間：月～金 10:00～17:00 土10：00～13：00（祝除く）

E-mail:support@rakusai.shop（24時間受付）