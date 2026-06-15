約3人に1人の女性が悩む「顔のむくみ」に着目。“塗るカフェイン美容”という新提案。『ルルルン カフェイン セラムショット』が誕生

Dr.ルルルン株式会社

Dr.ルルルン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役：新岡 辰徳）は、シリーズ累計29億枚※1突破、フェイスマスクブランドNo.1※2の「ルルルン」から、朝の顔むくみ※3や突発的な肌コンディションのゆらぎが気になる時に使える、個包装タイプの集中ケア美容液『ルルルン カフェイン セラムショット』を発売いたします。

商品ページ：https://lululun.com/shop/products/LUAX011101

※1 2011年7月～2025年12月の累計販売枚数（当社調べ）※2 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース ※3 マッサージによる

女性の3人に1人以上が「顔のむくみ」に悩んでいる

近年、美容意識やフェイスライン・顔印象への関心の高まりを背景に、顔まわりのコンディションを整えたいと考える人が増えています。

実際に、女性の3人に1人以上が「顔のむくみ」に悩んでいることが分かっており※、多くの女性に共通する美容課題のひとつとなっています。一方で対策を取り入れていても、十分な手応えを感じられていないという声もみられます。特に朝起きた直後や大切な予定の前など、「今、すっきりとした顔印象に整えたい」と感じるシーンは少なくありません。

こうした背景から、“今、使いたい” ニーズに応える美容液として、使い切りタイプの『ルルルン カフェイン セラムショット』を開発しました。

※ 株式会社R’VIVO 岩崎るみ 調べ

“塗るカフェイン美容” という新発想

カフェインといえば、コーヒーやエナジードリンクなど飲料から摂取するイメージが一般的です。

一方、海外では美容成分としてカフェインを配合したスキンケア製品も増えており、近年注目が高まっています。『ルルルン カフェイン セラムショット』は、カフェイン*の “肌の引き締め効果” や “高い皮膚浸透性※” に着目。朝のメイク前や大切な予定の前など、肌をすっきり整えたいタイミングで使用できる新しい美容提案です。

* 整肌成分 ※ 角質層まで

突発的な肌悩みに対応する、使い切りタイプの「1ショット美容液」

『ルルルン カフェイン セラムショット』は、「朝の顔むくみ※が気になる日」や「大切な予定の前」、「週末のスペシャルケアとして」など、必要な時にその日の肌状態や予定に合わせて使える “1ショット美容液” です。

光や空気に触れにくい気密性の高い個包装を採用し、使う瞬間まで美容成分を閉じ込めることで、フレッシュな状態を保ちます。

また、1回使い切りのコンパクトなサイズのため、自宅でのケアはもちろん、旅行や出張、外出先でも手軽に持ち運び、使用できます。

※ マッサージによる

カフェイン*1×PDRN*2×ビタミンC*3のトリプルアプローチ

3つの美容成分を組み合わせることで、むくみケア※1、毛穴ケア※2、肌キメに同時にアプローチします。

【カフェイン*1】（むくみケア※1）

朝の淹れたてのコーヒーで頭がシャキッとするように、カフェイン成分*1が余分なもたつき感にアプローチ。顔まわりのぼんやり補正※3で、すっきり引き締まった肌印象を叶えます。

【PDRN*2】（キメケア・ハリ感サポート）

乾燥やごわつきを抑え、キメの整った内側から弾けるようなハリをサポート。肌のすみずみまで※4うるおいを届け、いきいきと、すっきり冴え渡った印象へ。

【ビタミンC*3】（毛穴ケア※2）

毛穴をキュッと引き締め、キメのある肌へ整えます。

肌にすっきり感をチャージし、メイク映えするなめらか肌に導きます。

*1 整肌成分 *2 ハリ成分 DNA-Na *3 整肌成分 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

※1 マッサージによる ※2 肌のひきしめによる ※3 毛穴やキメの乱れを整えること ※4 角質層まで

ルルルン カフェイン セラムショット

【内容量 / 価格】15包入 / 1,980円（税込）

【発売日】6月15日(月)から順次

【お取り扱い】ルルルン公式オンラインストア、アットコスメ、PLAZA、スギ薬局、マツモトキヨシ、ココカラファイン

フェイスマスクブランドNo.1※1、コスメアワード350冠受賞※2『ルルルン』

フェイスマスクブランド『ルルルン』は、2011年に “毎日使いのフェイスマスク” を提案し、大容量タイプのフェイスマスクを展開してまいりました。毎日のスキンケアで、あなたの毎日を特別なものに。お手入れのたびに肌がうるおい、毎日嬉しい気持ちになれる、そんな存在であり続けたいと思っています。

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※2 2015年上半期～2025年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）

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公式サイト：https://lululun.com/

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Dr.ルルルン株式会社 広報担当

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