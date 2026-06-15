建設業の人材不足時代に挑む、橋本グループ「人を評価する文化」で若手技術者の成長を支援

株式会社橋本組

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営業部門大賞受賞者によるスピーチの様子。受賞理由や取り組みが共有され、評価の考え方を組織全体で共有する場となった。

株式会社橋本組（本社：静岡県焼津市、代表取締役社長／CEO：橋本真典）を中核とする橋本グループは、2026年6月1日、ホテルグランヒルズ静岡において、グループ社員表彰式「The Construction Kickoff Awards 2026」を開催しました。

建設業界では、担い手不足や技術継承が全国的な課題となる中、橋本グループでは「人を評価し、人を育てる組織づくり」を経営の重要テーマとして位置付けています。

本表彰式にはグループ社員398名のうち112名が参加し、工事、営業、採用、バックオフィスなど多様な分野で活躍した社員を表彰しました。

成果だけでなく、挑戦や支援も評価

今回の表彰制度の特徴は、業績や成果だけでなく、挑戦する姿勢や周囲への貢献、組織への影響力まで含めて評価している点です。

建設業は多くの人が連携して価値を生み出す産業です。

そのため橋本グループでは、現場での品質向上や安全管理、営業成果だけでなく、チームを支える行動や仲間の成長を後押しする取り組みも重要な価値として評価しています。

特に「縁の下の力持ち部門」は社員同士の投票によって受賞者を決定する制度であり、日々の業務の中で組織を支える社員への感謝を形にする象徴的な賞となっています。

表彰授与の様子。成果に加え、現場での工夫や周囲への貢献など多様な価値を評価している。若手技術者の成長を可視化ルーキー部門の受賞者。挑戦する若手社員の成長を評価し、次世代人材の育成を可視化する取り組み。

若手社員を対象とした「ルーキー部門」では、施工管理や安全対策、顧客対応などに主体的に取り組んだ社員を表彰しました。受賞者は、現場特性を踏まえた安全対策の提案や品質向上、社内外との信頼関係構築などが評価されています。

本部門では、対象となる社員が自身の取り組みや成果を自己推薦する制度を採用しており、成長への主体性や挑戦する姿勢も評価の対象としています。

橋本グループでは学部・学科・年齢・性別・国籍を問わない、真のダイバーシティー採用を行っており、入社後は14か月間のOJT研修を通じて未経験からでも建設技術者として成長できる環境を整備しています。今回の受賞者たちは、その育成の成果を示す存在でもあります。

社員主体でつくる採用文化

表彰部門の一つである「リファラル採用部門」では、社員自らが仲間を紹介し、入社後まで継続的にサポートした取り組みが評価されました。企業文化に共感した社員が新たな仲間を迎える仕組みは、採用活動だけでなく組織への定着やエンゲージメント向上にもつながっています。

橋本グループでは、人材確保を人事部門だけの役割とせず、社員全員で取り組む組織文化の醸成を進めています。

受賞者のスピーチに対し、会場から拍手が送られる様子。社員同士が努力や挑戦を称え合う文化が表れている。橋本ホールディングス CEO 橋本真典 コメント

「建設業は人が価値を生み出す産業です。だからこそ私たちは成果だけでなく、挑戦や仲間への貢献も正当に評価したいと考えています。

今回の表彰式は、グループ社員全員の一体感を醸し出す場であると共に、一つの工事に携わる営業から現場、バックオフィスまでをワンチームとして評価することで、部門間で発生しやすいセクショナリズムの解消を目的の一つとしています。加えて、受賞者だけでなく、社員一人ひとりが日々積み重ねている努力に光を当てる場でもあります。

今後も人材育成と働きがいの向上を通じて、地域社会から必要とされる企業グループを目指してまいります。」

人を大切にする経営で地域社会に貢献

橋本グループは創業以来100年以上にわたり、静岡県を中心に地域のインフラ整備や建築事業に取り組んできました。

今後も社員一人ひとりの成長を支援し、挑戦を後押しする企業文化を通じて、地域社会の発展と建設業界の持続的成長に貢献してまいります。

【会社概要】

株式会社橋本組

［代表取締役社長/CEO］橋本 真典

［所在地］静岡県焼津市本町2丁目2番1号

［創業］大正11年12月

［企業サイト］https://www.hashimotogumi.co.jp/

TEL.054-627-3276（代表） FAX. 054-628-8007

橋本組は、橋本ホールディングスのもと複数のグループ会社で構成される橋本グループの中核企業として、土木・建築事業を中心に事業を展開しています。

［橋本ホールディングス］https://www.hashimotogumi.co.jp/profile/holdings/