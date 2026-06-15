【アンドエスティHD】年に一度の祭典に過去最多の約9,600人が来場！大盛況の「ADASTRIA　BAZAAR！ 2026」イベントレポート

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げる株式会社アンドエスティHD（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：福田 泰己）は、創業の地・水戸への感謝の気持ちを伝える「ADASTRIA BAZAAR! presented by and ST HD」を2026年5月30日（土）、31日（日）の２日間、アダストリアみとアリーナ（茨木県水戸市）にて開催いたしました。当日は、当社ブランドのストックアイテムをリーズナブルな価格で販売する「ファミリーガレージセール」をはじめ、フードトラック、ビューティ、ヘルスケア、ワークショップ、ファッションショー、ミニコンサートなど、子供も大人も楽しめるワクワクするコンテンツを展開し、2日間で約9,600名のお客さまに来場いただきました。大盛況の2日間をレポートします。

当社は、1953年に茨城県水戸市泉町で紳士服店「福田屋洋服店」として創業しました。街の小さな紳士服店であった時代から、地元の皆さまに支えられ成長を続け、2023年に創業70周年を迎えました。「ADASTRIA BAZAAR! presented by and ST HD」は、アダストリア創業の地である水戸の皆さまに感謝の気持ちを伝える機会としてスタートし、今年で5回目を迎えました。

当社ブランドのストックアイテムをリーズナブルな価格で販売する「ファミリーガレージセール」や、当社の人気ブランドのカフェが集合した「A kitchen」、地元地域の方と一緒に作り上げるファッションショーの開催、地元中高生の吹奏楽の演奏会などに加え、アンドエスティHDグループが展開するブランドやプロジェクトのコンテンツを体験いただけるブースが多数加わり、盛りだくさんの内容で皆さまをお迎えいたしました。

アンドエスティHDは、サステナビリティの重点テーマの１つである「地域と成長する」のもと、水戸室内管弦楽団や水戸芸術館への支援、水戸黄門漫遊マラソンへの協賛・活動協力、茨城県のプロスポーツチーム「茨城ロボッツ」「水戸ホーリーホック」「Astemoリヴァーレ茨城」のスポンサーを務めています。今後もファッションの力で創業の地である水戸の文化発展と活性化に、地域のみなさまと一緒に取り組んでまいります。

■「ADASTRIA BAZAAR！2026」概要

開催日：2026年5月30日（土）、31日（日）10:00～17:00

場所：アダストリアみとアリーナ（茨城県水戸市緑町2-3-10）

特設サイト：https://www.adastria.co.jp/bazaar2026/

■イベントコンテンツ ※一部抜粋

＜ファミリーガレージセール＞

ファッションロス削減の取り組みのひとつとして、商品を可能な限り最後の1点までお客さまにお届けすることを目指しています。今回も、アダストリアが展開するブランドのストックアイテムやサンプル品をリーズナブルに放出し、約42,000点の商品をお客さまにお届けすることができました。

＜CAFE & FOOD TRUCK＞

「A Kitchen」と題した、アダストリアの人気ブランドのカフェメニューがイベント限定で集結し、グループ会社のzetton.Incからは、「ハワイ料理・アロハテーブル」や「韓国料理・イヨサンソウル」が初出店しました。サッカーチーム「水戸ホーリーホック」の選手とのコラボフードも販売し、即完売いたしました。

【株式会社ゼットン 営業本部 シニアマネージャー／藤ケ谷彰子コメント】

わたしたちは「食を通じて人と地域を繋ぐ」という想いのもと、2台のキッチンカー（アロハテーブル、イヨサンソウル）で出店しました。当日は水戸ホーリーホック様との限定コラボメニューが大盛況で、特典の限定ピックを嬉しそうに持ち帰るファンの笑顔が溢れました。また、以前水戸にあったアロハテーブルの常連様から「よく行ってたよ」「ここのロコモコが大好きだった」と温かいお声を多数いただき、当時の店舗を知らない私にとって、まるでタイムスリップしてお客様と語り合っているような感動的な体験となりました。水戸での愛おしい出会いと笑顔を力に変え、これからも食を通じた地域との繋がりを育んでまいります。

＜ブランド発コンテンツ＞

大人の悩みに効く服を提案するブランド「Elura」による、自分に似合う色がわかる簡易パーソナルカラー診断を実施しました。色彩理論に基づき、お洋服選びのヒントになる似合う色・ファッションテイスト等をアドバイスいたしました。

【エルーラ営業部ブランドプレス／石本南美コメント】

2年前に初出店した際に大変ご好評いただき、今回は2度目の出店となりました。ブランドのメイン客層である大人の女性をはじめ、男性やお子様まで、2日間で約70名のお客様にご参加いただき、大盛況のうちにイベントを終えることができました。中にはご夫婦や親子で参加してくださった方も多く、スタッフも一緒になって盛り上がり、診断を楽しんでくださっている様子が印象的でした。自分に似合う色を知ることは、本来の魅力を引き出して自信に繋がるだけでなく、日々の服選びの悩みや買い物の失敗をなくすことにも役立ちます。ご参加いただいた皆様が、これまでよりもっとファッションを楽しめるお手伝いができていれば嬉しく思います。

ライフスタイルブランド「LAKOLE」からは2022年に誕生したGROCERYシリーズの中から、賞味期限間近の商品をリーズナブルなお試し価格でご用意し、フードロス削減にご協力いただきました。

【LAKOLE営業部 生活雑貨MD／川目 秀紀コメント】

LAKOLEはアパレル・生活雑貨・食品を取り扱い、１つのブランドで衣食住の全てをカバーできるのが特徴です。今回のバザールでは「フードロスゼロ運動」として、賞味期限間近の食品を特別価格で提供し、お買い上げいただくことで廃棄をなくす取り組みを行いました。 ありがたいことに認知度もあり「これはお得！」と多くの方にご利用いただき、初日は1,200点が約5時間、2日目も300点が約2時間で完売するという大盛況となりました。何もしなければ廃棄処分されていた1,500点もの商品を、お客様のご協力でロスゼロにできたことは大変有意義でした。ご来店されたお客様にもお喜びいただき、食品ロス軽減に繋げられたことは私自身にとってもとても良い経験となりました。

＜お野菜マルシェ＞

アンドエスティHDの特例子会社WeOurが取り組む水耕栽培事業として、無農薬で安心・安全に育てた野菜100名分を販売。

【WeOur 水耕栽培責任者／瀬津博之コメント】

水耕栽培事業は、障害者雇用を促進し、一人ひとりが自分らしく活躍できる場を広げたいという思いからスタートしました。初出店では全10種の野菜を用意し、ケール、ルッコラ、ロメインレタスやフリルレタスなどのレタスミックスを中心とした葉物野菜を販売しました。多くのお客様にお立ち寄りいただき、野菜を通して生まれる出会いや会話の大切さを改めて実感することの出来た感謝すべき2日間でした。私たちの野菜が皆さまの食卓に並び、笑顔や温かなコミュニケーションのきっかけになれば嬉しく思います。これからも、水耕栽培事業を通じて多くの方々に親しまれる存在を目指してまいります。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました！

＜ファッションショー＞

ADASTRIA BAZAAR！× Play fashion! for ALL

茨城の皆さんと、障がいの有無、性別、国籍、年齢、大人も子供も、多種多様な人たちがモデルに挑戦しました。茨城県を拠点とするバレーボールチーム「Astemoリヴァーレ茨城」や、バスケットボールチーム「茨城ロボッツ」の選手もアダストリアのブランドの服を身にまといランウェイを歩きました。

【事業開発部 Play fashion！forALL／大谷知加子コメント】

2025年に引き続き今年も「みんなでつくるファッションショー」を開催いたしました。今回は計12ブランドにご協力いただき、モデルには茨城県在住の福祉関係の皆さま、インドからの留学生、障がいのある方など、多様性に富んだ方々にお集まりいただきました。今年のキャッチコピー「自分も知らない自分を知る」が示す通り、参加者からは「普段着ない服に挑戦できた」「初めてメイクやヘアアレンジを体験した」「一生の思い出になった」といった、歓びの声を頂きました。また、ショーを支えたスタッフが感動の涙を流す姿も見られ、出演者とショーを支えるスタッフの双方で心温まる時間を共有することができました。 Play fashion！forALLはこれからも多くの方々にファッションの楽しさを体現していただけるよう、活動を継続してまいりたいと思います。

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/(https://www.andst-hd.co.jp/)

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official(https://www.instagram.com/andsthd_official)