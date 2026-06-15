日本酒メーカー・大関が手がけるクラフトジン「OZEKI CRAFT GIN #001」が国際的に権威のある酒類コンペティション「IWSC2026」で受賞！

大関株式会社

大関株式会社（兵庫県西宮市、社長：長部訓子）のクラフトジン「OZEKI CRAFT GIN #001」が、世界的に権威のある国際酒類品評会「IWSC（International Wine & Spirit Competition）2026」のスピリッツ部門において、香りと味わいのバランス、全体の完成度が評価され、銅賞を受賞しました。

「OZEKI CRAFT GIN #001」

■IWSCについて

IWSC（International Wine & Spirit Competition）は、1969年にロンドンで設立された、50年以上の歴史を持つ国際的な酒類品評会です。欧州最大級の規模を誇り、世界三大酒類コンペティションのひとつとして広く認知されています。

ワインやスピリッツ、リキュールなど幅広い酒類を対象に、ブラインドテイスティングによる厳正な審査が行われ、味や香り、バランスなど多角的な観点から評価されます。（公式HP：https://www.iwsc.net/）

■IWSC審査員評価コメント

Delicate eucalyptus and spice aromas lead to a lively palate of black pepper, cardamom, and lemongrass, finishing smoothly with gentle sweetness and subtle earthy notes.

（ユーカリの繊細な香りとスパイスのニュアンスが立ち上がり、ブラックペッパーやカルダモン、レモングラスを思わせる生き生きとした味わいへと続きます。余韻はやわらかな甘みとほのかな土っぽさを伴い、なめらかに締めくくられます。）

■OZEKI CRAFT GIN #001について

大関は、日本酒造りで磨いてきた発酵・蒸留・ブレンドの技術を活かし、日本酒では表現しきれなかった新たな香りのデザインを追求できる領域としてジンに着目しました。ジンは、ボタニカルの選択や組み合わせによって多彩な香りを表現でき、製法や飲み方の自由度も高いお酒です。その第一弾の商品として開発したのが「OZEKI CRAFT GIN #001」です。

本商品は2026年2月末より、自社ブランドショップ「関寿庵」および大関公式オンラインショップにて数量限定で販売しています。

■商品の特徴

○伝統と革新が融合した“王道のクラフトジン”

ジュニパーベリーの爽快感を基調に、柚子の瑞々しさ、茶の甘味、スパイスの立体感が重なるバランス型のクラフトジンとして設計しました。レモンピールとジンジャーのドライな辛味が余韻に透明感を添え、ストレートでもっとも魅力が引き立ちます。

○まろやかで丸みのある酒質

丁寧な蒸留とブレンドにより、アルコールの刺々しさを抑え、柔らかく上質な口当たりを実現しました。素材本来の風味がゆるやかに広がります。

○多彩な飲み方に寄り添う

ストレート、ロック、ソーダ割りはもちろん、ジントニックやカクテルベースにも最適です。常温でも冷やしても表情が崩れず、食前・食後どちらにも合わせやすい一本です。

大関は本商品を皮切りに、「楽しい暮らしの大関」という理念のもと、ジンを通じた新たな香りの文化の創出に取り組むとともに、日本発の酒類の魅力を国内外へ発信し、人々の暮らしを豊かにする価値提案を行ってまいります。

■商品概要

商品名 OZEKI CRAFT GIN #001

内容量／容器 700ml／瓶

ランク スピリッツ

アルコール度数 43％

参考小売価格 4,500円（税抜）／ 4,950円（税込）

発売日 販売中

販売地域 数量限定（ブランドショップ（関寿庵）、大関公式オンラインショップ）

■その他

大関公式オンラインショップ https://shop.ozeki.co.jp/i/0037033-0000-01-00

自社ブランドショップ「関寿庵」 https://sekijuan.ozeki.co.jp/