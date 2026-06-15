日差しが気になる季節、体潤す新習慣を。ルピシアのルイボスティーに「大容量パック」が登場。7月24日（金）発売、よりどりキャンペーンも同時開催！

株式会社ルピシア

世界のお茶専門店ルピシア（本社：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役：水口博喜）は、この夏、季節限定大容量パックシリーズにルイボスティーのラインアップを拡大するほか、よりどりキャンペーンを実施します。

猛暑への深刻な危機感が年々高まる夏。過酷な環境下でもキレイと元気を内側からサポートするルイボスティーに注目が集まっています。どの年代の方にもおいしくお楽しみいただけるルイボスティーを、酷暑を健やかに乗り切る夏の定番のお茶として、毎日の水分補給に提案します。

「ルピシアのルイボスティー」３つの魅力

ごくごく飲める「ノンカフェイン」

カフェインを控えている方はもちろん、朝の始まりから夜のくつろぎタイムまで、時間を気にせずいつでも心地よく楽しめます。

日差しが気になる季節にも！ルイボスの「守る力」

ルイボス特有のポリフェノール「アスパラチン」が、日差しが気になる季節のキレイと元気をサポートします。※ 1

楽しみ方広がる、失敗知らずのおいしさ

ホットやアイスはもちろん、アレンジも自在。茶葉を入れっぱなしにしても渋くなりにくく、マイボトルでの持ち運びにも最適です。

ルピシアではこの夏、ルイボスティーを暮らしに寄り添う定番のお茶として取り入れていただけるよう、ライフスタイルに合わせた2つの形態で商品を展開します。

style1 たっぷり作れる大容量パックが登場！

「お出かけ前にマイボトル分をパッと作りたい」「家族のために一度にたくさん常備したい」という声にお応えし、1 個のティーバッグで500ml分が手軽に作れる大容量パックが、バラエティー豊かなラインアップで登場します。

お茶を作り足す手間が減り、水分補給の習慣化にもぴったり。お出かけや通勤・通学のお供としても、お楽しみいただけます。

＜2026年7月24日（金）より全国のルピシア店舗および通信販売にて販売（数量限定）＞

ルイボス アールグレイ

ティーバッグ20個入 \1,700

アダージオ

ティーバッグ20個入 \1,900

ルイボス ポワール

ティーバッグ20個入 \1,700

ボンヌ シャンス！

ティーバッグ20個入 \1,900

コンスタンシア

ティーバッグ20個入 \1,900

style2 お得な10日間！ ルイボスティーよりどりキャンペーン開催！

「続けたくなるおいしさ」にこだわった風味豊かな14 種のルイボス（ティーバッグ10個入）からお好きなお茶を組み合わせてご購入いただくと、最大2,550円お得になるキャンペーンです。一杯ずつ気分を変えて楽しみたい方におすすめです。

◆ ルピシア店舗・通信販売

◆ 開催期間：2026年7月24日（金）～ 8月2日（日）

◆ ３個で2,500円/ ５個で3,800円/ ７個で4,800円

※表示価格はすべて税込価格です。

※割引商品のため、ルピシア会員5％割引優待の対象外です。

※ 1 【出典】ルイボスマーケティング株式会社 発表資料（「夏の屋外活動におけるルイボスティーのDNA損傷抑制効果に関する検証実験」熊本大学 村上教授監修）より。

夏の屋外環境で3 時間、歩行と休憩を繰り返した検証実験において、水分補給としてルイボスティーまたはグリーンルイボスティーを摂取した場合、水を摂取した場合に比べて、体内のダメージの指標となる「尿中のDNA損傷マーカーの排出速度」が約4 0％抑制されたという実験結果に基づきます。

会社概要

【商号】株式会社 ルピシア http://www.lupicia.com/

【設立】平成6年8月17日

【事業内容】世界のお茶・茶器雑貨等の輸入、製造・販売

【店舗数】国内136、海外3（2026年6月15日現在）

【事業所】北海道虻田郡ニセコ町字元町436-2

【報道関係者様のお問い合わせ先】 株式会社ルピシア プロモーション部（徳増・尾辻）

TEL：070-7789-7403（携帯） FAX：03-6679-6787 MAIL：kouhou@lupicia.co.jp

株式会社ルピシア

世界各国の産地から厳選した紅茶や緑茶、鳥龍茶をはじめ、オリジナルのブレンドティーやフレーバードティーなど、年間400種類以上のお茶をお届けしています。一杯のお茶に込められた様々な魅力を大勢の方にお伝えするため、お茶の種類や決まったスタイルにとらわれず、自由で多彩なお茶の楽しみ方を発信し続けています。