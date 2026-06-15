父の遺志を継ぎ障害者芸術を応援する「矢倉孝一 メモリアル基金」が本日6/15より公募開始！障害者の芸術活動を支援するNPO等へ総額200万円の資金支援を実施

＜矢倉孝一 メモリアル基金の概要＞

公益財団法人パブリックリソース財団

本基金は矢倉健次様のご寄付により、オリジナル基金(R)として2024年度に弊財団内に創設されました。

矢倉健次様は重度の知的障害のお兄様と、そのお兄様を献身的に支えるご両親の元で育たれました。お父様の矢倉孝一様は2022年１月31日に90歳で逝去されるまで常にお兄様の生活を案じられてきました。お兄様自身も折り鶴の制作をや編み物などの創作活動をされてきました。

矢倉健次様はそのお父様の遺志を受け継ぎ、知的障害の方が生まれてから老いるまでのどのタイミングでも、肩身の狭い思いをすることなく、世の中でより良く共生し、幸せに人生を全うできる世界を願っています。ご自身が取材を続ける中で、そのような社会の実現するうえで、芸術活動は障害があっても個性を生かし、人格を認められる生き方として注目され、本基金を創設されました。

※ オリジナル基金(R)は弊財団の登録商標です

＜助成プログラムの背景と目的＞

障害者による芸術活動への注目が高まって約30年。全国各地で個人の表現活動を支援する団体が生まれ、創作の場の提供や社会への発信、作品をもとにしたプロダクツ開発など多様な活動が広がってきました。文化庁による推進事業も整備され、創作環境の充実や鑑賞機会の拡大も進んでいます。

本助成プログラムは、この30年間の歩みを振り返りつつ、支援活動の現状と課題を見つめ直し、障害者が芸術を通じて社会と繋がる未来に向けて、その活動をさらに充実させることを目的としています。

＜公募概要＞

- 支援対象：次のいずれかに該当する事業活動です。なお、選考にあたっては新規性のある試みや野心的なプロジェクトを重視します。○より多くの知的障害者がアートに取り組むもしくはアクセスできる仕組みづくり○障害者の芸術活動・作品の価値を高め、社会や世界とつなげる方策- 支援内容：1件100万円/年を上限とする助成金支援（単年度助成）- 支援団体数：2団体程度- 助成対象期間：2026年9月～2027年8月- 公募期間：2026年6月15日（月）～2026年7月30日（木）17時まで

※公募内容・応募要件等の詳細は、特設サイトおよび募集要項をご覧ください。

▼基金特設サイト：https://www.public.or.jp/project/f0181

＜参考情報＞

公益財団法人パブリックリソース財団 （https://www.public.or.jp/）

2000年に非営利のシンクタンク、NPO法人パブリックリソースセンターとして発足し、NPO など非営利事業体のマネジメント強化、SRI（社会的責任投資）にかかる企業の社会性評価やCSRの推進支援、そしてオンライン寄付をはじめとする寄付推進事業などを展開。2013年1月、これらの成果と蓄積を踏まえ、「誰かの力になりたい」という人びとの志を寄付で実現するために、個人や企業の資金力を社会的事業への投資につなぐ寄付推進の専門組織「公益財団法人パブリックリソース財団」として新たにスタート。「意志ある寄付で社会を変える」ことをミッションに、テーマ基金、オリジナル基金、遺贈など様々な寄付の方法を提供し、人生を豊かにする寄付、未来を切り拓く寄付の仕組みづくりに取り組む。