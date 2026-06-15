“また吸いたい”が集まる場所へ。シーシャ記録アプリ「モクログ」が総記録数5,000件を突破

Nico合同会社

Nico合同会社が運営する、シーシャ体験を記録・共有できるアプリ「モクログ」は、

サービス内の総記録数が5,000件を突破したことをお知らせします。

「モクログ総記録数5,000件突破」

モクログは、吸ったシーシャのフレーバー、ミックス、店舗、評価、感想、写真などを記録し、あとから見返したり、他のユーザーの投稿から新しいミックスや店舗を発見したりできるアプリです。

公式サイト：https://mokulog.app/(https://mokulog.app/)

シーシャは、フレーバーの組み合わせや店舗ごとの作り方、空間、時間帯、一緒に過ごす人によって体験が大きく変わります。一方で、「このミックス美味しかった」「また吸いたい」と感じた体験が、その場限りで終わってしまうことも少なくありません。



モクログは、湘南に住むシーシャ好きの創設者が、日々シーシャを楽しむ中で「美味しかったミックスを忘れてしまう」という原体験をきっかけに開発しました。

シーシャは、フレーバーの組み合わせや店舗ごとの作り方によって体験が大きく変わります。しかし、せっかくお気に入りのミックスに出会っても、時間が経つと「何を混ぜたか」「どこのお店で吸ったか」を思い出せなくなることがあります。

モクログは、そんな一服の記憶を残し、見返し、次のシーシャ体験につなげるためのアプリです。

今回の総記録数5,000件突破は、シーシャを“吸って終わり”にするのではなく、“記録して楽しむ”文化が少しずつ広がっていることを示す節目となります。

モクログは、シーシャの体験を記録・共有できるアプリです。

ユーザーは、吸ったフレーバーの組み合わせ、店舗名、評価、感想、写真などを記録することで、自分だけのシーシャ履歴を残すことができます。

「前に吸ったあの美味しいミックスをもう一度吸いたい」

「自分の好みを知りたい」

「他の人がどんなミックスを吸っているのか見てみたい」

「次に行くシーシャ屋を探したい」

「初心者でも頼みやすいミックスを見つけたい」

モクログは、こうしたシーシャ好きの日常的なニーズに寄り添いながら、シーシャ体験をより楽しく、便利に、深くすることを目指しています。

現在、モクログにはユーザーの記録投稿を中心に、全国のシーシャ体験が集まり始めています。

総記録数5,000件の突破は、モクログが個人の記録アプリから、シーシャ体験のデータが集まるプラットフォームへと成長していることを示しています。

モクログの主な機能

シーシャの体験を記録・共有できるアプリ

モクログでは、記録・発見・振り返り・店舗探索まで、シーシャ体験をより深く楽しむための機能を提供しています。

モクログの主な機能

モクログでは、記録・発見・振り返り・店舗探索まで、シーシャ体験をより深く楽しむための機能を提供しています。主な機能は以下の通りです。

シーシャ記録

吸ったフレーバーの組み合わせ、店舗、評価、感想、写真などを自由に記録できます。お気に入りのミックスを忘れずに残し、次回の注文や振り返りに活用できます。

コミュニティ投稿

他のユーザーが投稿したシーシャ記録を見ることができます。自分では思いつかなかったフレーバーの組み合わせや、気になる店舗で実際に吸われているミックスを発見できます。

フレーバーを探す

3,000種類以上のフレーバーデータベースから、気になるフレーバーを検索・閲覧できます。カテゴリごとに探せるため、自分の好みに合う味や次に試したい組み合わせを見つけやすくなります。

店舗マップ

全国1,270店以上のシーシャ店舗情報を掲載しています。行きたいエリアから店舗を探したり、店舗ごとの投稿や記録を参考にしながら、次に行くお店を見つけることができます。

AIアドバイザー

モクログくんに、気分や好みに合わせたミックスを相談できます。「何を頼めばいいかわからない」という初心者の悩み解消や、シーシャ好きの新しい味の開拓をサポートします。

イベント投稿

シーシャ関連イベントを作成・閲覧できます。イベントメニューの確認や参加企画、投稿キャンペーンなどを通じて、店舗やイベントでの体験をより楽しく記録できます。

バッジ / 月間レポート

記録数や投稿内容に応じて、バッジや月間レポートで自分の楽しみ方や好みの傾向を確認できます。使えば使うほど、自分だけのシーシャ履歴が育っていきます。

お気に入り登録

気になるミックスや、次に吸いたいフレーバー・店舗を保存できます。「次吸いたい！」と思った体験を残しておくことで、次回のシーシャ選びがしやすくなります。

5,000件の記録が生み出す価値

モクログの実績

モクログに集まる記録は、一人ひとりの「美味しかった」「また吸いたい」という体験の積み重ねです。

5,000件の記録が集まることで、ユーザーは自分の好みを振り返りやすくなり、他の人の投稿から新しいミックスを発見しやすくなります。

また、店舗にとっても、ユーザーがどんなフレーバーを楽しみ、どんな体験を記録しているのかが可視化されることで、メニューづくりやファンづくりにつながる可能性があります。

シーシャは、店舗ごとの個性が強い文化です。

だからこそ、モクログでは単に投稿数を増やすだけでなく、店舗ごとの魅力や、そこでしか味わえない体験も記録として残していきたいと考えています。

今回の5,000件突破は、シーシャを楽しむユーザーの記録が、個人の思い出を超えて、次の誰かの一服につながる情報になり始めていることを示しています。

今後の展開

「記録から、発見へ。発見から、来店へ。」

今後、モクログではユーザー向け機能と店舗向け機能の両面を強化していきます。

ユーザー向けには、記録数に応じたバッジ機能、自分の好みがわかる傾向タグ、月次レポート、おすすめミックス提案などを通じて、記録すること自体が楽しくなる体験をつくっていきます。

また、フレーバー検索機能や店舗マップ機能をさらに強化し、「次に何を吸うか」「どこのお店に行くか」を探しやすいサービスへと進化させていきます。

店舗向けには、モクログ上で店舗の魅力を発信できる仕組みや、ユーザー投稿を活用した集客支援、店舗ごとの記録データをもとにした分析・レポート機能などを展開していく予定です。

さらに、シーシャイベントや店舗コラボ企画との連携も進め、イベント前のメニュー確認、当日の投稿促進、参加者ランキング、限定バッジなど、シーシャ体験を前後の時間まで含めて楽しめる仕組みを広げていきます。

将来的には、シーシャを楽しむユーザーにとっては「記録と発見の場所」、店舗にとっては「ファンとつながる場所」として、シーシャ業界全体の体験価値を高めるプラットフォームを目指します。

シーシャ店舗・ブランド連携募集中

シーシャ店舗・ブランドとの連携を募集

モクログでは現在、シーシャ店舗やシーシャ関連ブランドとの連携を募集しています。

店舗掲載、ポスター掲示、メニュー連携、投稿キャンペーン、イベント企画、店舗紹介コンテンツなどを通じて、ユーザーの来店体験を記録・共有につなげる取り組みを進めています。

モクログ上にユーザーの記録が残ることで、店舗での体験はその場限りではなく、次回来店や新しいユーザーとの出会いにつながる情報になります。

シーシャを楽しむユーザーにもっと店舗の魅力を届けたい方、イベントや限定メニューをより多くの人に知ってもらいたい方、ユーザーの投稿を活用した集客に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ：

mokulog.app@gmail.com

公式Instagram：

https://www.instagram.com/mokulog_shisha/

モクログが目指す未来

“また吸いたい”を、忘れない。シーシャの記録文化を、モクログから。

モクログが目指しているのは、シーシャをもっと自由に、もっと深く楽しめる世界です。

初めてシーシャを吸う人が、自分に合う味と出会えること。

シーシャ好きが、自分の好みを記録しながら深めていけること。

店舗が、自分たちのこだわりや魅力をきちんと届けられること。

そして、全国のシーシャ体験が記録として残り、次の誰かの一服につながっていくこと。

モクログは、シーシャの体験を記録することで、個人の記憶を文化に変えていくサービスです。

今回の5,000件突破を通過点として、これからもユーザーと店舗の皆さまとともに、シーシャを“記録して楽しむ文化”を広げていきます。

開発者コメント

モクログ創設/開発者: れいな

シーシャは、その場の香りや会話、空間ごと記憶に残る体験だと思っています。

私自身、湘南で日々シーシャを楽しむ中で、「このミックスすごく美味しかったのに、何を混ぜたか忘れてしまった」という経験が何度もありました。

その原体験から、“また吸いたい”と思った一服を残せる場所として、モクログをつくりました。

今回、総記録数が5,000件を超えたことは、モクログにとってとても大きな節目です。

一つひとつの投稿は、ユーザーの皆さんが残してくれたシーシャ体験の記録であり、同時に、次の誰かが新しい味やお店に出会うきっかけにもなっています。

これからも、シーシャをもっと楽しく、もっと便利に、もっと深く味わえる文化をつくっていきたいです。

モクログを、シーシャ好きと店舗をつなぐインフラのような存在に育てていきます。

サービス概要

シーシャミックス記録アプリ モクログ- サービス名：モクログ- 利用料金：無料 アプリDL不要 ホーム画面に追加して利用可能- Instagram：https://www.instagram.com/mokulog_shisha/- サービス名：モクログ- 内容：シーシャ体験を記録・共有できるアプリ- サービス開始：2025年9月- 主な機能：シーシャ記録、コミュニティ投稿、フレーバー検索、フレーバー図鑑、全国シーシャ屋マップ、AIアドバイザー、シェア画像生成、バッジ、月間レポート、イベント連携など- 利用料金：無料- 対象：シーシャ初心者、シーシャ好き、シーシャ店舗、フレーバー開拓を楽しみたい方- 運営：Nico合同会社

公式サイト：

https://mokulog.app/

公式Instagram：

https://www.instagram.com/mokulog_shisha/

お問い合わせ：

mokulog.app@gmail.com