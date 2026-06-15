立ちっぱなしの疲労を約46％軽減！人間工学に基づく新発想スニーカー「スタンドイーズ」が、日本人間工学会「グッドプラクティス賞 最優秀賞」受賞

広島化成株式会社

広島化成株式会社（本社：広島県福山市、社長：宮地 幹治）は、同社が展開する長時間の立ち仕事や日常生活における立位の疲労を軽減するスニーカー「スタンドイーズ（stand・ez）」(DUNLOP REFINEDブランド*1)において、一般社団法人日本人間工学会が認定する「2026年度人間工学グッドプラクティス賞 最優秀賞」を受賞しましたのでお知らせいたします。

本製品は、日常生活から立ち仕事まで、長時間の「立位」における足の疲労や痛みに着目。下半身の疲労スコアを約46％減少*2させるなど、科学的根拠（エビデンス）に基づいた人間工学的アプローチと、その確かな検証・実証プロセスが高く評価されました。

日本人間工学会「人間工学グッドプラクティス賞」について

「人間工学グッドプラクティス賞」は、一般社団法人日本人間工学会が、人間工学の知見や視点を実践的に活かした優れた技術、製品、サービス、環境などの事例（グッドプラクティス）に対して授与する賞です。評価においては実践的な有用性、科学的根拠に基づく設計、生活者への社会的貢献度などが厳格に審査されます。

受賞製品「スタンドイーズ」の特長

「スタンドイーズ」は、立ち仕事、行列待ち、イベント参加など、日常生活における長時間の「立ちっぱなし」による足の疲労・痛み・だるさを軽減するために開発された、立位疲労軽減特化型スニーカーです。安定性・クッション性・足底圧分散の3つの要素を人間工学的にバランスよく備えています。

１.姿勢の安定性を高める特許技術「3点骨格サポート」

立位時の姿勢バランスを保つために不可欠な「足裏の3点」を的確にホールドする、当社特許構造を採用。理想的な重心バランスへと導き、長時間の立ちっぱなしをラクにします。



２.快適性と足圧分散を究めた「ハイブリッドインソール」

特性の異なる素材を独自の比率でレイヤードした、新開発のインソールを採用。足を乗せた瞬間の心地よさと、局所的な痛みを防ぐ高い体圧分散性を両立しました。



３. 足ブレを抑え、ホールド感を高める「立体ミッドソール」

優れた衝撃吸収性と反発性を兼ね備えた独自配合の軽量クッション素材を使用。足裏を包み込むような形状設計により横ブレを抑え、立ち姿勢の安定感を劇的に向上させます。

【確かなエビデンス：疲労スコアが約46％減少*1】

一定条件下の試験において、本製品の着用により下半身の疲労スコアが加重平均で約46％減少することが実証されました。さらに、実使用環境に基づくモニターテストでは、普段から足の疲労を感じていた方の大多数の方から「楽になった」との回答をいただき、履き心地やクッション性においても極めて高い評価を得ています。

立位疲労軽減を具現化する「3つのアプローチ」

人間工学に基づく「驚きの立ち心地」を、誰もが手に取りやすい身近な一足へ

「履いた瞬間に快適で、立ち続けても疲れにくい」シューズを実現するため、開発チームは試作と人間工学的な評価を幾度となく繰り返しました。開発にあたって、3つの大きな課題を同時にクリアしています。

１. クッション性と安定性の両立

立位時の痛みを抑えるには柔らかいクッションが必要ですが、柔らかすぎると姿勢が不安定になり、逆に疲労を招きます。硬度・厚み・木型（足型）の設計から見直し、足裏から靴全体にいたるまで、素材や形状のあらゆる組み合わせの検証と調整を重ねることで、双方の機能がベストなバランスで活きる「最適な構造」を形にしました。

２. 履いた瞬間の心地よさの追求

長時間の疲労軽減効果はもちろん大切ですが、私たちは靴に足を入れた「瞬間」の感性も大切にしました。特に極厚の2層式インソールは、足を乗せた瞬間にふんわりと包み込むようにフィットし、クッション性と快適性を直感的に体感できるよう徹底的にこだわり抜きました。

３. 市場浸透価格への挑戦

特殊な高級素材やコストのかかる製法に頼るのではなく、一般的な素材の組み合わせや構造を最適化することで機能を極限まで引き出しました。これにより、妥協のない本格機能を、誰もが毎日気軽に使える手頃な価格で実現しました。

広島化成株式会社について

弊社が長年追い求めているものは『機能性と付加価値の創造 』です。

時代に求められる機能性と付加価値を創造する広島化成のシューズ。 1948年に総ゴム草履や総ゴム靴、布靴の生産から始まり、そのモノづくりにかける情熱は色褪せることなく脈々と受け継がれ、現在に繋がっています。創業から80年近くに渡り積み重ねた確かな技術力、品質のもと、時代の流れに対応して様々なライフスタイルを表情豊かに足元からサポートしていきます。

※1 DUNLOP REFINED（ダンロップリファインド）は、住友ゴム工業（株）の登録商標です。

※2 特定条件下の試験において、当社既存靴との比較に基づく。効果には個人差があります。

【会社概要】

社名：広島化成株式会社

本社所在地：広島県福山市松浜町2丁目2番11号

代表取締役社長：宮地 幹治

設立： 昭和22年3月 (1947年3月)

事業内容： 工業用ゴム製品、シューズ、合成樹脂製品の製造・販売

HP：https://www.hiroshimakasei.co.jp/