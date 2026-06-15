人事担当役員を演じる小池栄子さんが、悩める営業マネージャー間宮祥太朗さんの人事課題をタレントパレットでダイナミックに解決！！

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード：4071）が提供する、データに基づく人材活用や人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの企業で導入が進むシェアNo.1（*）タレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」は、ユニークなやり取りを描いたCMを放映開始します。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2026」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2024～2025年度予測）

＜CMストーリー＞

人事にまつわる様々な課題やトラブルに見舞われた瞬間──それはときに、脱出不可能な大ピンチに思えるもの。今回のCMでは、そんなピンチを大胆にデフォルメし、古代遺跡を舞台にしたアドベンチャー活劇に仕立てました！

暗い遺跡の奥で、ひと知れず人事課題に直面する新人営業マネージャー・マミヤ(間宮祥太朗さん)。八方塞がりの窮地に、途方に暮れていると・・・「ならば! タレントパレット!!」の掛け声とともに人事担当役員・コイケが颯爽と現れます。タレントパレットの機能を活用し、マミヤの人事の悩みをたちどころに解決へと導くコイケの姿は、まるで救世主のよう！

遺跡あり! 洞窟あり! 神殿あり! 冒険映画でおなじみの舞台で次々と巻き起こる人事アドベンチャーCMシリーズの開幕です!

＜CM動画＞

1.「最適配置がピンチ」篇

遺跡に刻まれた部下たちの人事データ。ごちゃごちゃの記載を全く読み解けず困惑するマミヤをコイケが解決へと導く。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7GoNzN3aLq4 ]

2.「キャリアルートがピンチ」篇

ひとりトロッコに乗ったマミヤ。目指すキャリアへのルートが多すぎて不安になるマミヤにコイケが救いの手を差し伸べる。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IetuyydDdsQ ]

3.「人事評価がピンチ」篇

神殿のなかで独特な人事評価を下す上司に対して怒りとともに登場するマミヤ。コイケが颯爽と幕引きに現れる。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=qqRd3RVpWiM ]

■放映開始：2026年6月15日（月）

■放映媒体：タクシーCM等交通広告、Web媒体

■出演者：小池栄子さん、間宮祥太朗さん

＜登場人物および出演者紹介＞

人事担当役員 コイケ（演：小池栄子さん）

1980年11月20日生まれ、東京都出身。

1998年にドラマデビュー。以後、TV、映画、舞台、CMで幅広く活躍。

＜主な受賞歴＞

主演映画『接吻』 第63回毎日映画コンクール女優主演賞など

『八日目の蟬』 第85回キネマ旬報ベスト・テン助演女優賞、第35回日本アカデミー賞優秀助演女優賞など

主演舞台『グッドバイ』 第23回読売演劇大賞・最優秀女優賞

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』 第31回橋田賞

舞台『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』第33回読売演劇大賞・優秀女優賞

近年の主な出演作に、ドラマ『地面師たち』(Netflix)、『新宿野戦病院』(フジテレビ)など。

現在、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』(フジテレビ)、『クレイジージャーニー』(TBS)にレギュラー出演中。

営業マネージャー マミヤ（演：間宮祥太朗さん）

1993年6月11日生まれ

2008年、TVドラマ「スクラップ・ティーチャー～教師再生～」で俳優デビュー。

2017年「全員死刑」で映画初主演。2020年『殺さない彼と死なない彼女』で第29回映画評論家大賞主演男優賞、2023年エランドール賞 新人賞を受賞。近年では、ドラマ「ナンバMG5」(22)、「ACMA:GAME アクマゲーム」（24）、「イグナイト-法の無法者-」（25）、「良いこと悪いこと」（25）、映画『東京リベンジャーズ』 シリーズ、（21、23）、『変な家』（24）、『ストリート・キングダム』（26）、『バッド・ルーテナント：トウキョウ』（26年公開予定）などに出演している。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」 は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能を兼ね備えたオールインワン型のタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*）を獲得。導入法人数4,800社以上、継続率99.6％（2026年3月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレット導入企業様からのお声＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている。

※出典：ITreview（2026年6月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。