韓国式セルフフォト機「PHOTO AIR」を活用した『ペットと一緒のセルフ写真館』が完成。6/19～21「interpets大阪」で、初展示。

Ｍｉｒａｒｔ株式会社6/19～21 インテックス大阪で開催される「interpets OSAKA」に出展！（出展社は、神戸ダンボール株式会社）

Mirart株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役:中野 峻輔）は、今年４月に東京ビッグサイトで行われた「interpets東京」に「Mirrat PET STUDIO」として初出展し、来場者が有償で撮影できる体験を実施。常時10組ほどが並ぶほどの大盛況だったことから、関西で「ワンショットスタジオ」というトリックアートブースを展開する神戸ダンボール株式会社（本社:兵庫県神戸市、代表取締役:佐野 弘治）と協業し、新たに『ペットと一緒のセルフ写真館』として、写真館ブースキットとセルフフォト機「PHOTO AIR」をセット化。

大盛況だった2026年4月に東京ビッグサイトで開催された 『interpets TOKYO』のMirart PET STUDIOブース

6/19～21にインテックス大阪で行われる「interpets大阪」で発表展示し、ペットショップ・ホームセンター・ドッグラン・トリミングサロン・動物病院・ペットイベント主催者等の強力な集客ツールとして、神戸ダンボール株式会社からご提案してまいります。



韓国式セルフフォト機「PHTO AIR」は、Mirart株式会社のグルーブ企業である韓国・Mirrorroid Inc.が開発した製品で、ＡＩで人や動物の姿を瞬時に切り抜き背景と合成したクオリティの高い写真プリントとデータを作成できるセルフ機器として、結婚式・ポップアップ・ライブイベント・企業イベント等の様々なニーズでご活用いただいております。ペット用途としても、ドッグランの屋内施設での常設やペットショップでのイベント活用等、採用の輪が拡がりつつあります。

今回ご案内します『ペットと一緒のセルフ写真館』は、この「PHOTO AIR」をより多くの愛犬・愛猫家の方々に楽しんで利用いただけるツールとして、店舗・施設やイベント等で販促効果を生むパッケージとして完成いたしました。

本製品の特長

・組み立てカンタン、省スペース（１坪程度）での設置が可能。

・撮影スタッフ不要、画面に表示される手順で、だれでもカンタンにセルフで撮影が可能。

・撮影料金は、セルフフォト機でクレジット決済又はQRコード決済にてセルフ徴収が可能。

・撮影したデータは、直ぐに高画質プリントが可能。

・さらに、プリントされた写真に載っているQRコードから静止画・動画データもダウンロードが可能。

本製品導入による効果

QRコードから撮影データダウンロード■来店圏拡大で集客力アップ！

「ペットと一緒にプロ仕様の写真が撮れるお店・施設」として発信することで、商圏が広がり来店数アップに貢献します。

さらに、毎月変わる背景でお客さまに"来月も撮りに来たい"と思わせ、一度きりで終わらせないリピート来店を促進します。

※実際のペットショップで「PHOTO AIR」導入により、撮影・プリント料金を一回1,500円で課金運営し、店舗あたり月平均額30万円（月間200組）の売上実績を叩き出した事例もあります。

愛犬愛猫とプロ仕様の写真をセルフで■グッズ販売で売上プラス！

撮影した画像データを二次利用することで、ベストショットをグッズにして販売（カレンダー・トレカ・キーホルダーなど）することも可能です。

ペットと飼い主の特別な1枚から出来るグッズは、【飼い主にとって付加価値の高い商品】として販売することが出来、店舗・施設の新たな収益を創出できます。

ベストショットをグッズに加工できる■撮ってすぐ投稿できる！SNSで話題に！

誰が撮っても写真映えする『ペットと一緒のセルフ写真館』だから、思わず投稿したくなる一枚がカンタンに撮れます。

プリントだけでなく、撮影データ（静止画・動画）も持ち帰れるので、投稿もラクラク。

フレームに入った形での動画は、高度な動画編集が出来ないと自分で作成するのは難しいだけに、撮影後、瞬時に動画作成→ダウンロードが出来るので、リアルタイムな発信が可能です。

SNSでの拡散が話題を呼び、口コミ広告として広がっていきます。

interpets大阪・出展概要

SNSに投稿すれば、注目間違いなし！

interpets大阪では、『神戸ダンボール株式会社』が出展社となります。

『4号館・ブース番号：M020』でお待ちしています。

（6/20・21の一般公開日は、1回700円で撮影体験が可能です。また、一般公開日は体験撮影を希望される一般の方で大変込み合う事が予想されますので、本製品にご興味のあるペットショップ・ホームセンター・ドッグラン・トリミングサロン・動物病院・ペットイベント主催者さま等は、6/19（金）のビジネス商談限定日にご来場されますことを強くお勧めいたします。）

＜本件に関するお問合せ先＞

Ｍｉｒａｒｔ（ミラート）株式会社

東京都千代田区神田神保町3-17-28 神三ビル５Ｆ

TEL 03-6280-3570 e-mail:info@photoair.jp

神戸ダンボール株式会社

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町27-22

TEL 078-441-2401 e-mail:sanoko52@mbr.nifty.com