「今日は何日？」を何度も聞く親のために。日付と曜日が大きく見えるsology『大画面日めくり電波時計』CL400を発売

株式会社GDT「今日は何日？」がひと目でわかる。日付と曜日を大きく表示する大画面日めくり電波時計『CL400』

株式会社GDT（所在地：埼玉県川口市）は、日付と曜日を大きく表示する「sology 大画面日めくり電波時計 CL400」を発売しました。

本製品は、「今日は何日？」「今日は何曜日？」と繰り返し確認する高齢者の困りごとに着目して開発された掛け時計です。

直径30.5cmの見やすいアナログ時計と、大きなデジタル日付表示をひとつにまとめ、離れて暮らす家族にも安心を届けます。電波時計機能により時刻だけでなく日付も自動補正。設定の手間がなく、次の帰省まで正しい日時を表示し続けます。

高齢者のご家庭はもちろん、認知症ケア、病院、介護施設、オフィス、学校など幅広いシーンで活用いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TAL5N0Ue_xA ]

開発背景

「今日は何日？」を何度も聞く親を見て生まれた商品

開発のきっかけは、離れて暮らす親との何気ない会話でした。

「今日は何日だったかな？」

「今日は何曜日だっけ？」

電話や帰省のたびに同じ質問をされるようになり、「時計を見るだけで日付や曜日もわかれば安心できるのではないか」と考えたことが本製品の始まりです。

日本では高齢化が進み、日付感覚の把握に不安を感じる方も増えています。

そこでsologyは、“時間を見る”だけでなく、“今日を確認できる時計”として、大画面日めくり電波時計CL400を開発しました。

離れて暮らす親から何度も聞かれる「今日は何日？」。その悩みから生まれた親孝行カレンダー時計

製品の特長

１. 日付・曜日が大きく見える

アナログ時計と大きなデジタル表示を組み合わせた高齢者向け時計です。

時計の中に日付と曜日を大きく表示。「今日は何日？」「今日は何曜日？」をひと目で確認できるため、日付感覚や曜日感覚をサポートします。

文字が見やすく、離れた場所からでも確認しやすい設計のため、ご高齢の方はもちろん、認知症ケアや介護現場でも活用できます。

日付と曜日を大きく表示。高齢者にも見やすい大画面設計２. 設置するだけ。電波が自動で正しい日付を届ける

標準電波を受信する電波時計です。

時刻だけでなく日付も自動で補正されるため、設定の手間が少なく、電池交換後も安心して使用できます。

遠方に住むご家族にとっても、「時計がずれていないだろうか」「日付設定は合っているだろうか」と心配する必要がありません。

離れて暮らす親へのプレゼントや見守りグッズとしてもおすすめです。

電波受信で時刻も日付も自動補正。次の帰省まで正しい日時を表示３. 遠くからでも見やすい大きな30.5cmサイズ

直径約30.5cmの大画面設計により、リビングや寝室からでも見やすい日めくり時計です。

時計を見るだけで時間・日付・曜日をまとめて確認できるため、何度もカレンダーを見に行く必要がありません。

シンプルで落ち着いたデザインは、ご家庭はもちろん、病院や介護施設、デイサービスなどにも自然に馴染みます。

４. 高齢者だけでなく公共施設にも

様々な場所で活躍

直径30.5cmの大画面。遠くからでも見やすい日付表示時計

日付や曜日を確認しやすい環境づくりは、認知症ケアの現場でも重視されています。

「今日の日付が分からない」「曜日感覚が曖昧になる」といった不安の軽減をサポートするため、高齢者施設や病院、リハビリ施設など幅広い場所で活用いただけます。

また、学校やオフィスなど日付確認が必要な空間にもおすすめです。

開発担当者コメント

認知症ケアやシニア世代の生活サポートにも活用できる曜日表示時計オフィスや学校など日付が必要な場面が多い場所にもおすすめ

時間だけでなく、今日の日付や曜日を確認できることで、高齢者の方やそのご家族の安心につながればと思い開発しました。離れて暮らす親御さんへのプレゼントとしても選んでいただければ幸いです。

sologyとは

学ぶ時間、休む時間、家族と過ごす時間。

sologyは、日常に流れる時間をもっと心地よくする製品をお届けします。

一人でも、家族と一緒でも--あなたのペースで、暮らしのリズムを整える。

sologyは暮らしのリズムを整える、時間を生むブランド

CL400 大画面日めくり電波時計商品仕様

品番：CL400

商品名：sology 大画面日めくり電波時計

寸法：約φ30.5×奥行き4.7cm

カレンダー：2000年1月1日～2099年12月31日

使用電池：単3形乾電池×2（別売）

＜販売先＞

●Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1B9RSN4

●楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/d-dish/cl400ry/

●Yahooショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dish/cl400ry.html

●GDT公式オンラインショップ

https://shop.gdt.co.jp/c/product/goods/cl400

●家電量販店

＜SNS＞

●Instagram

https://www.instagram.com/dish_onlineshop/(https://www.instagram.com/gdt_officialshop/)

●TikTok

https://www.tiktok.com/@gdt8313

●Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCYbR9QOWOtlBhwuBu7h8KjA

●X

https://x.com/dishofficial_

●GDT公式 LINE

https://lin.ee/rFZWNTg

●本件に関するお問い合わせ 株式会社GDTの問い合わせフォームにてご連絡ください。

https://www.gdt.co.jp/contact/

【株式会社GDT 会社概要】

会社名：株式会社GDT

住所：〒333-0861 埼玉県川口市柳崎5丁目17-10 パークシティ2階B

設立：2013年4月18日

代表者：千倉由紀緒

資本金：1,000万円

事業内容：キッチン家電、キッチン雑貨、生活家電、日用品・雑貨などの商品企画および販売、EC販売、BtoB

URL：https://www.gdt.co.jp/