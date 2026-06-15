天気予報だけでは分からない“外出先の暑さ”を見える化。sology 『ポータブル温湿度計発売』OD300を発売

株式会社GDT熱中症対策や暑さ対策に。外出先の温度・湿度を手軽に確認できる「sology ポータブル温湿度計」

株式会社GDT（本社：埼玉県川口市）は、外出先の温度・湿度を手軽に確認できる「sology ポータブル温湿度計」を発売いたしました。

近年、猛暑日や熱帯夜の増加により、熱中症対策への関心が高まっています。特にペットの散歩や赤ちゃんとのお出かけ、アウトドアレジャー、スポーツ観戦、部活動などの運動など、屋外で過ごす時間が長いシーンでは、周囲の環境を把握しながら行動することが重要になっています。

sology ポータブル温湿度計は、温度・湿度・時計をひとつの画面で確認できる携帯型のデジタル温湿度計です。カラビナ付きでバッグやリュックに簡単に取り付けられるほか、付属ベルトを使用することでベビーカーやバイク、自転車などにも装着できます。

開発背景

外出先の暑さを、もっと身近に確認できるように

近年は気温の上昇に伴い、熱中症対策グッズへの関心が高まっています。

しかし、外出先で現在の温度や湿度を手軽に確認できるアイテムは多くありません。

sologyは「暮らしのリズムを整える、時間を生む」をコンセプトに、持ち歩きやすさと使いやすさを両立したポータブル温湿度計を開発しました。

毎日の通勤・通学から、ベビーカーでのお出かけ、ペットとの散歩、アウトドアまで、さまざまなシーンで快適な外出をサポートします。

外出先の環境を手軽に確認できるアイテムとして開発された「sology ポータブル温湿度計」

製品の特長

１. 「今の環境」をひと目で確認。温度・湿度・時計を同時表示

気温だけでなく湿度も、暑さや不快感に大きく影響します。

sology ポータブル温湿度計は、温度・湿度・時計をひとつの画面に表示し、外出先の環境変化を手軽に確認できる携帯型温湿度計です。

外出時は同じ地域でも、場所や時間帯によって感じる暑さが異なります。温度と湿度を確認することで、休憩や水分補給のタイミングを考える際の目安として活用できます。

バッグやベビーカー、自転車、バイクなどに取り付けて使用できるため、通勤・通学、ペットのお散歩、アウトドア、スポーツ観戦など幅広いシーンで活躍します。

温度・湿度・時計をひとつの画面に表示。外出先の環境確認や時間管理をサポート２. バッグやベビーカーなどに取り付けられる2WAY仕様

本体にはカラビナを搭載しており、バッグやリュックに簡単に装着できます。

また、付属のベルトを使用することで、ベビーカーや自転車、バイクのハンドル部分など、カラビナが掛けにくい場所への取り付けも可能です。

シーンに合わせて柔軟に使用できる設計で、外出時の温湿度管理をサポートします。

カラビナ付きでバッグやリュックに簡単装着。持ち歩きやすいコンパクト設計３. IPX4防滴仕様で屋外利用にも対応

突然の雨や水しぶきにも配慮したIPX4防滴仕様。

通勤・通学やアウトドア、キャンプ、スポーツ観戦など、さまざまな屋外シーンで使用できます。

４. 暗い場所でも見やすいバックライト機能

突然の雨や水しぶきにも配慮したIPX4防滴仕様

早朝や夜間のウォーキング、ペットの散歩、キャンプ場など、薄暗い環境でも見やすいバックライト機能を搭載。ボタンひとつで表示を確認できます。

様々な場所で活躍

夜間の散歩やキャンプでも見やすいバックライト機能を搭載

・ウォーキング

・ジョギング

・ベビーカーでのお出かけ

・ペットのお散歩

・通勤・通学

・スポーツ観戦

・キャンプ

・バーベキュー

・ゴルフ

・ツーリング

・自転車移動

など幅広いシーンで活躍します。

認知症ケアやシニア世代の生活サポートにも活用できる曜日表示時計

開発担当者コメント

夏場に外出していると、「今日は暑いな」と感じることはあっても、実際にどのくらいの温度や湿度なのかを確認する機会は意外と多くありません。

私自身も、子どもとの外出やペットの散歩、アウトドアを楽しむ中で、「今の環境をもっと手軽に確認できたら便利なのに」と感じることがありました。

そこで開発したのが、気軽に持ち歩ける「sology ポータブル温湿度計」です。

バッグにはカラビナで、ベビーカーや自転車には付属ベルトで取り付けられるようにし、日常使いからレジャーまで幅広く活用できる仕様を目指しました。

温度や湿度を確認することが、休憩や水分補給を意識するきっかけとなり、皆さまの快適な外出をサポートできれば嬉しく思います。

sologyとは

学ぶ時間、休む時間、家族と過ごす時間。

sologyは、日常に流れる時間をもっと心地よくする製品をお届けします。

一人でも、家族と一緒でも--あなたのペースで、暮らしのリズムを整える。

sologyは暮らしのリズムを整える、時間を生むブランド

OD300 ポータブル温湿度計商品仕様

品番：OD300

商品名：sology ポータブル温湿度計

寸法：約幅32×奥行き15×高さ94mm

質量：約30g

使用電池：CR2032×1

表示範囲：温度 －25.0～50.0℃、湿度 10～99%

温度精度：0.0～40.0℃：±1℃、その他の範囲：±2℃

湿度精度：40～80%：±5%、その他の範囲：±10%

防水仕様：JIS C 60529 IPX4

測定間隔：約30秒

時計精度：平均月差±30秒以内

電池寿命：約1年

付属品：バンド

＜販売先＞

●Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H24KNF9H

●楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/d-dish/o-432abkdiry/

●Yahooショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dish/od300ry.html

●GDT公式オンラインショップ

https://shop.gdt.co.jp/c/product/lifestyle/od300

●家電量販店

＜SNS＞

●Instagram

https://www.instagram.com/dish_onlineshop/(https://www.instagram.com/gdt_officialshop/)

●TikTok

https://www.tiktok.com/@gdt8313

●Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCYbR9QOWOtlBhwuBu7h8KjA

●X

https://x.com/dishofficial_

●GDT公式 LINE

https://lin.ee/rFZWNTg

●本件に関するお問い合わせ 株式会社GDTの問い合わせフォームにてご連絡ください。

https://www.gdt.co.jp/contact/

【株式会社GDT 会社概要】

会社名：株式会社GDT

住所：〒333-0861 埼玉県川口市柳崎5丁目17-10 パークシティ2階B

設立：2013年4月18日

代表者：千倉由紀緒

資本金：1,000万円

事業内容：キッチン家電、キッチン雑貨、生活家電、日用品・雑貨などの商品企画および販売、EC販売、BtoB

URL：https://www.gdt.co.jp/