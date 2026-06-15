世界初の「選べる柑橘接ぎ木NFT」、農家とホルダーがともに育てる2年目へ

株式会社農情人「選べる柑橘接ぎ木NFT」：農家とホルダーがともに育てる2年目へ

農業と新技術を組み合わせた社会実験に取り組む「Metagri研究所」（運営：株式会社農情人、本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）は、2025年2月に発表した世界初（※1）の「選べる柑橘接ぎ木NFT」プロジェクトが、2025年4月の接ぎ木実施から1年を迎えました。本プロジェクトは、シークワーサーの成木を台木に、希少柑橘「あすみ」「あすき」を接ぎ木し、NFTホルダーが生育の過程や農家の栽培判断を継続的に見守りながら、一本の樹をともに育てる取り組みです。

接ぎ木2年目となる今期は、樹の成長を優先し、NFTホルダーとの合意のもと、収穫予定を2027年春から2028年春へ延期しました。生産者とホルダーが栽培判断を共有しながら、NFTを活用した新たな果樹オーナーシップの実践を続けます。

（※1）「選べる柑橘接ぎ木NFT」は世界初の試み（当社調べ、2025年2月時点）です。

あなたが選んだ柑橘を育てる、NFTを活用した新たなオーナーシップ

柑橘接ぎ木NFTのデザイン

本プロジェクトでは、シークワーサーの樹に対して、オーナーが接ぎ木する柑橘の品種を選択できるため、オーナー自身が選んだ品種を接ぎ木した、自分専用の一本を育てる体験を提供します。対象樹の生育情報を農家から受け取り、収穫物を受領するオーナー資格をNFTとして発行し、ブロックチェーン上で管理します。

プロジェクト概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/193_1_7ec2ef061e9d3c73dc1e1bb524dd610c.jpg?v=202606150151 ]

この1年の歩み

2025年4月に接ぎ木を開始してから、雹（ひょう）による作業中断、害虫への対応、少雨、収穫時期の見直しなど、栽培上のリスクや農家の判断をNFTホルダーに継続して共有してきました。

順調な成長だけでなく、予定どおりに進まない可能性も含めて開示し、樹を育てる過程そのものをホルダーと共有してきたことが、本プロジェクトの特徴です。

生育の様子[表2: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/193_2_82dfb3159efb9612f7ac3d4af5097114.jpg?v=202606150151 ]NFTホルダー全員の賛成で、収穫を1年延期

接ぎ木から1年を迎える直前の2026年3月、栽培担当の農家から、収穫を当初予定の2027年春から2028年春へ1年延期する提案がありました。接ぎ木2年目は着果よりも枝葉と樹勢の成長を優先し、3年目まで樹体を充実させることで、より安定した収穫が期待できるためです。

この提案をNFTホルダーに共有したところ、早期収穫よりも「最良の状態での収穫」を選ぶ2028年春案に全員が賛成しました。

生産者だけで育成方針を決めるのではなく、ホルダーと判断を共有しながら最適な収穫時期を選ぶ--この意思決定プロセスそのものに、新しい果樹オーナーシップの形が表れています。

生産者プロフィール

トヤマミカントヤマミカン

静岡県の西部に位置する三ヶ日町在住。

農業大学校卒業後、地元の企業に勤めながら祖父の代から続く柑橘園を管理しています。アミノ酸や核酸などを活用し、甘味だけでなく旨味のある味わいを追求しています。

子どもに「将来の夢はお父さんのような美味しいみかんを作ること」と言ってもらえるよう、子どものためにも常に進化する農家を目指しています。

https://x.com/T_mikanaoshima

農業×新技術 推進コミュニティ『Metagri研究所』

Metagri研究所

Metagri研究所は、キーワード「農業×新技術」を掲げて持続可能な農業の実現に取り組むコミュニティです。2022年3月より活動をスタートし、2026年6月現在では1,300名以上が参加しています。失敗を恐れずに、新たな社会実験に取り組む姿勢を大切にしたいという意味を込めて「研究所」としています。

農業に生成AIやweb3、メタバースを掛け合わせた取り組みに興味のある方はコミュニティにご参加ください。

Metagri研究所 :https://discord.gg/hyw3AkKa8e

公式サイト：https://metagri-labo.com/

イベントセミナー：https://metagrilabo.peatix.com/

公式SNS（X）：https://x.com/metagrilabo/

公式SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/metagrilabo/

公式Line：https://page.line.me/918tbanl

「Metagri研究所」運営元企業

商号 ： 株式会社農情人

URL ： https://noujoujin.com/

提供サービス（一部）：

・農業マーケティング支援

・農業×ブロックチェーンの企画開発

・メタバースコンサルティング

・書籍出版

mail ： info@noujoujin.com