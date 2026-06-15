予約管理システム部「山田太郎」HubSpot連携サービスの提供を開始

合同会社タタタ

予約管理システム部 山田太郎を運営する合同会社タタタ（本社：東京都渋谷区）は、顧客管理（CRM）をベースとしたクラウド型プラットフォームであるHubSpotとの連携機能を実装し、サービスの提供を開始いたしました。

予約管理システム部 山田太郎 HubSpot連携機能

HubSpot連携で出来ること

HubSpotと連携することで、新規会員登録データや体験予約受付データなどを自動で連携することができるため、HubSpot上で必要な情報を取得・分析することが可能となります。

※ご利用条件

本連携機能はカスタマイズプランをご契約のお客様を対象にご提供いたします。

カスタマイズプランについて

予約管理システム部 山田太郎は予約管理に必要な機能は十分に揃えたシステムであり、標準プランでご契約いただいても、全ての機能をご利用いただけますが、

- 独自デザインで予約サイトを運用したい- 独自の機能を追加したい

など、個々のご要望にお応えできるよう、SaaSでありながら、予約管理システム部 山田太郎の機能をベースに、オリジナルの予約システムを構築することが可能なプランとなります。

SaaSのシステムを使う場合、クライアントが想定した運用モデルがあったとしても、システムで提供された機能の範囲での設定となるため、想定した運用モデルを実現できない可能性がありますが、カスタマイズプランを利用すれば、ご要望通りのシステムの構築が可能となり、理想のビジネスの展開が可能となります。

カスタマイズプランでは、標準で提供しているデザインの変更や機能拡張は当然のことながら、HubSpotのみならず、あらゆる外部サービスとの連携にも対応しています。

【カスタマイズプラン 詳細サイト】

https://yamadataro.jp/price-custom/

HubSpotとは

HubSpot Japan株式会社が提供する顧客管理（CRM）をベースに、マーケティング、営業（SFA）、カスタマーサービスなど企業と顧客の接点を一元管理できるオールインワンのクラウド型プラットフォームです。

予約管理システム部 山田太郎について

予約管理システム部 山田太郎は予約管理をベースに会員管理・シフトスケジュール・店舗管理・売上管理などを一つにパッケージした店舗運営支援システムです。複数店舗を一元管理でき、店舗を横断した予約受付や、人・時間・場所が連動した予約管理が可能です。

また、スマートロックとの連動もしており、無人店舗・24時間営業の運営にも対応しています。

【予約管理システム部 山田太郎 紹介サイト】

https://yamadataro.jp/

運営会社情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/184868/table/4_1_d95b735b69fc12a2b4c19133c819be25.jpg?v=202606150151 ]