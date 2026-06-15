化学素材特化AIエージェント「Cataris」、汎用高性能LLM（GPT-5.5）との第三者比較で“実務で使えるレポート”の勝率79.2%

Cataris株式会社

Cataris株式会社（読み：カタリス、本社：東京都港区、代表取締役CEO：松本悟志）は、化学素材の調査業務（用途探索・新製品開発の市場調査）における出力品質を、汎用の高性能LLM「GPT-5.5」と比較検証した結果を公表します。中立な第三者AIによる匿名評価の下、「Cataris」は「そのまま意思決定に使えるレポート」を安定して産出することが示されました。

サマリー

実務有効性（中立な第三者AIによる匿名比較・計72判定）で、「Cataris」が全体79.2%勝利。 特に「事業参入すべきか（Go/No-Go）」を問う新製品開発の市場調査では94.4%。 「出典は実在するが、数値が非現実的」な市場数値の指摘が、GPT-5.5で18件、「Cataris」は1件。 事業判断の手戻りにつながる“見抜きにくい誤り”を大きく抑制。 差の源泉は、発散と収束を分離した独自推論処理と、データ群。 「調べる」だけでなく「意思決定に使える形」であるか。

また、本リリースで用いた出力比較・診断の手法を活かし、Catarisは「生成AI・AIエージェント出力アセスメント」を、2026年7月末まで3社限定で無料提供します。

検証の背景

化学素材メーカーの開発・事業開発では、新規用途の探索や「参入すべきか」を見極める市場調査が、属人的で時間のかかる業務になっています。生成AIの活用が進む一方で、「出典は付いているが、その数字や結論をそのまま経営判断に使ってよいのか」という実務上の懸念は残ります。「Cataris」はこの点を、社内の主観ではなく、第三者（中立AI）によるLLM as a Judgeでの検証方式で確かめました。

検証の概要

評価した2つのタスク

化学素材の事業開発で頻度高く生じる、性質の異なる2つの調査業務を評価対象としました。各タスクは、中立な第三者AI（LLM-as-a-Judge）が以下の評価指標・評価方針に沿って匿名比較しています。

- 用途探索：自社素材の特性・強みを起点に、高単価が狙える新しい用途（既存用途の単純な延長ではない「飛び地」用途）を探すタスク。「この素材は他にどんな用途で価値を生むか」を、適する理由（物性・構造）・想定顧客・業界・根拠（論文・特許・企業事例）まで、出典つきで提示します。- - 評価指標：飛び地性（既存・近接用途の単純な延長でないか）／素材特性との整合／根拠（引用）の実在と主張の支持／実在企業・顧客への接続性／差別化・リスク・次アクションの具体性。- - 評価方針：モデル名を伏せた匿名比較。長いだけ・断定が強いだけのレポートは高評価にせず、「出典が主張を支え、実務（新規事業・技術営業の検討）にそのまま使えるか」を重視。

主な結果

- 新製品開発（市場調査）：特定の事業領域に素材を展開する際の市場調査タスク。市場規模・成長性、需要のドライバー、競合・代替材との差別化、想定顧客とバリューチェーン上の位置、参入障壁・規制、そして「参入すべきか（Go/No-Go）」の示唆までを、数値には出典を付してまとめます。- - 評価指標：市場規模（TAM→SAM→SOMへの接続）／需要ドライバー／競合・代替材との差別化／顧客・バリューチェーン・商流／参入障壁・規制／素材の弱みを直視した用途への絞り込み／技術的成立根拠（査読論文・特許）／数値付き合否基準と時間軸のある次アクション／リスク・失敗モード／出典のトレーサビリティ（計13軸・100点で採点）。- - 評価方針：「Go/No-Goを意思決定できる材料が揃っているか」を基準に、広さと深さの両立を評価。網羅的・長いだけでは加点せず、出典があっても数値の妥当性は独立に判断（無出典の市場数値＝ungrounded、出典はあるが非現実的な数値＝implausible を減点）。

「引用の実在性（出典URLが本物のリンクか）」は両者とも高水準で、ここでは大きな差はつきませんでした。差が出たポイントは、「その出典が結論を支え、意思決定にそのまま使えるか」という実務有効性となります。

GPT-5.5は「実在する出典を引きながら、数値が桁違い・内部不整合・非現実的な成長率」というケースが18件見られた一方、Catarisは1件にとどまりました。

なぜ差がつくのか（技術的背景）

Catarisは“質問に答えるAI”ではなく、素材開発・用途提案業務を前に進める、化学素材特化のDeep Research型AIエージェントです。

今回の差は、モデル単体の性能差ではなく、素材調査に必要な「専門データの横断」「根拠確認」「提案化」までを前提にした、業務特化アーキテクチャの差によるものと考えています。

Catarisでは、学術文献、特許公報、貿易統計、企業開示情報などの専門データを横断的に参照し、技術的成立性・市場文脈・知財情報・顧客候補の観点から用途仮説を整理します。単なる検索結果の要約ではなく、候補の探索、根拠の確認、重複や不整合の整理、提案レポート化までを一連のプロセスとして処理することで、実際の素材開発・営業提案で使いやすいアウトプットを目指しています。

また、Catarisでは用途候補を一方向に列挙するだけでなく、素材特性と顧客課題・市場ニーズの双方から妥当性を確認する設計を採用しています。これにより、「面白いが使いにくい候補」ではなく、次の検討・提案につながる用途仮説、根拠、顧客候補を整理しやすくなります。

なお、探索・検証・提案化に関する詳細な処理方式には、特許出願済みの技術が含まれるため、具体的な仕組みについては個別のお打ち合わせにてご案内いたします。

事業開発/素材開発におけるメリット

- Go/No-Go判断に使える意思決定材料が揃う。数値付きの合否基準・時間軸のある次アクション・参照IDが揃い、「調べました」で終わらず、実務上使いやすい。- 用途探索の属人性とリードタイムを圧縮。文献・特許・市場データの調査・取り纏めに費やされていた時間を削減し、判断に集中できる。- 「実在出典＋非現実的数値」のリスクを低減。見抜きにくい誤りを上流で押さえることで、経営判断の手戻りを減らせる。- 1次データ・判断文脈が蓄積し、次の提案・開発に再利用。会話ごとに消えるのではなく、自社AI資産として組織に残る。

【3社限定】生成AI・AIエージェント出力アセスメントを無料提供

本リリースで用いた出力比較・診断の手法を活かし、Catarisは「生成AI・AIエージェント出力アセスメント」を、2026年7月末まで3社限定で無料提供します。

初回相談を含め、お客様の実データを用いて、汎用AIとCatarisで同一条件のレポートを生成・比較します。化学素材業界の事業開発・研究開発において生成AIを活用した場合の改善点を洗い出し、あわせて生成AI・AIエージェントの業務実装に必要なロードマップ（簡易版）を診断・整理してご提示します。

※ 本企画は無料の簡易診断です。本格的な比較評価・診断、業務実装ロードマップの策定、およびそれに伴う開発が必要な場合は、別途有償でのご提供となります。ご関心のあるお客様は、本リリース末尾のお問い合わせ窓口までお気軽にご連絡ください。

Catarisについて

会社名：Cataris株式会社

設立：2025年4月

住所 東京都港区虎ノ門2丁目2-1

代表者名 松本悟志

web：https://cataris.ai/

お問い合わせ先：info@cataris.net