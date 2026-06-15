「楽楽自動応対」が、6/30(火)15時からオンラインセミナー「メール注文のまま受注業務を効率化する現実的なDX」を開催

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供する問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、2026年6月30日(火)15時から受注業務を行う部門向けオンラインセミナー「メール注文のまま受注業務を効率化する現実的なDX～楽楽自動応対 × セカイカートで実現する最新連携活用術～」を開催いたします。

セミナー概要

「得意先からのメール注文をシステムへ手入力するのが手間で、ミスも起きやすい」

「メール受注の応対が属人化しており、対応漏れが起きている」

メールでの受注業務でこのような課題を抱えているのに、「得意先の事情もあり、すべてをWeb受注（EC）に切り替えるのは絶対に無理」 という企業様も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、今の取引スタイルを変えずに業務を劇的に効率化する「現実的な受注DX」の方法をご紹介します。

メール注文の処理や応対業務の効率化、受発注DXにご興味のある方におすすめのセミナーです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/175_1_2f6c4709532d6f1ca0532a6e6bbf0855.jpg?v=202606150151 ]

登壇者

株式会社ラクス

マーケティング統括部 オフラインプロモーション課

アシスタントマネージャー

大塚陽生

前職では広告代理店の営業&広告運用担当としてウェブ周りを中心に幅広い業種のクライアントを担当。現職にて楽楽メールマーケティングのリスティングやSEOなどのオンラインプロモーションを担当。2024年4月に現部署へ異動。楽楽自動応対のTVCM担当などを経て、現在は楽楽自動応対・楽楽メールマーケティングの展示会/セミナーを担当している。

株式会社ジェーエムエーシステムズ

セカイカートセールスグループ

中林樹里

入社以来、ITプロダクトサービスのセールスとして数多くの企業のDXを支援。

現在は、セカイカートのセールス担当として製造業・卸売業を中心に、これまで数十のBtoBEC導入プロジェクトを担当。





17年連続売上シェアNo.1※！問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」

ラクスが開発・販売する「楽楽自動応対」は、問い合わせ管理から応対業務の負担削減までを実現する問い合わせ自動応対システムです。

チーム全員の応対状況を見える化することで返信漏れ・遅れ・属人化を防止し、AIが返信文を作成して有人対応の負担を削減。仕組みとAIで"ラク"な応対業務を実現します。

2001年の提供開始から、お客さまのニーズをもとに機能開発を行い、より便利で使いやすいシステムへと進化してきました。現在では累計導入社数は9,000社を超え、17年連続売上シェアNo.1を獲得しています。

「楽楽自動応対」 公式サイト：https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/jidootai/

※メール処理市場において（出典：ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」メール処理市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2009～2025年度予測）、同レポートには旧製品名（メールディーラー）で掲載

会社概要

株式会社ラクス

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス 楽楽クラウド フロントオフィス事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp



