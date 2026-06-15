【Amazon限定】夏本番へ向けて準備を。楽天3冠・レビュー4.3超の伝説の製氷機「ALTENA クリアキューブ高速製氷機」が、6/15～6/21の期間限定で10%OFF先行キャンペーン開催！

昨年の完売品が、Amazon MTK SHOP限定でお得に

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

昨年、発売と同時に大きな反響を呼び、楽天ランキング3冠（リアルタイム・デイリー・週間等）を獲得した「ALTENA クリアキューブ高速製氷機(ICE-CB01)」。

楽天平均レビューも4.3以上という極めて高い支持を維持し続けているこの名作が、この度、Amazon MTK SHOP限定の先行キャンペーン対象となりました。

日差しが日に日に力強さを増し、冷たい飲み物が恋しくなるこの季節。夏休みや本格的な暑さが来る前に、いち早く夏の準備を整えていただきたく、この期間だけの特別クーポンをご用意いたしました。

あなたの晩酌を最高の一杯に。クリア氷が叶える贅沢な夜

Amazon販売ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYS5L2Z4

「家で飲むお酒が、お店の味と何か違う……」そんな悩みをお持ちではありませんか？

その原因、実は「氷」にあるかもしれません。

冷蔵庫で作る氷は空気が混ざり白く濁りがちですが、「ALTENA クリアキューブ高速製氷機(ICE-CB01)」で作る氷は圧倒的にクリアな透明感が特徴です。

水を循環させながら丁寧に凍らせることで、密度が高く、極めて溶けにくい「プロ仕様の氷」を実現しました。 ウイスキーやハイボール、こだわりのクラフトジン。

溶けにくいクリア氷を使うことで、お酒の繊細な風味を薄めることなく、最後の一口まで濃厚な美味しさを堪能できます。グラスの中でカランと鳴る澄んだ音は、一日の疲れを癒やす晩酌の時間を、極上のひとときへと格上げしてくれます。

「また入荷待ち？」そうなる前に。最速6分で実現する涼やかな暮らし

昨年、夏本番に注文が殺到し、数ヶ月にわたって「入荷待ち」が続いた本製品。今年は生産体制を強化し、夏を心待ちにする皆様へいち早くお届けします。

最速6分のスピード製氷

最短約6分で16個の氷が完成。急な来客や、仕事帰りの一杯、お子様の部活後の飲み物にも即座に対応します。

タイマーで朝の準備も万全

タイマー機能を活用すれば、朝起きたときには氷が満タンに。氷を買いに行く手間を省き、涼しさをストックする賢い暮らしを。

自動クリーニング機能

ボタン一つで内部を洗浄できるため、お手入れが簡単です。

【Amazon限定】先行キャンペーン開催概要

夏を迎える準備として、一足早くお得にお求めいただける特別期間です。

開催期間：2026年6月15日（月）～ 6月21日（日）

キャンペーン内容：表示価格より10%OFFクーポン配布中！

対象商品：ALTENA クリアキューブ製氷機(ICE-CB01)

詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYS5L2Z4

本格的な猛暑が来る前に、賢く準備を整えませんか。今年の夏は、ALTENAがつくる「輝く氷」とともに、涼やかで贅沢なおうち時間をお過ごしください。

商品詳細

ALTENA

クリア氷 高速製氷機／ICE-CB01

＜カラー＞

・マットブラック

・ピュアホワイト

＜セット内容＞

- 製氷機 本体

- 貯水タンク

- アイススコップ

- 氷ケース

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)