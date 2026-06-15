【お役立ち資料公開】もし突然、労基署が来たら⋯あなたの会社は大丈夫ですか？調査前に確認すべき点とは―

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：家崎 晃一）は、社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント監修のもと、労働基準監督署（以下、労基署）の調査に備えた実務資料『もし突然、労基署が来たら…あなたの会社は大丈夫ですか？ 調査前に確認すべき点とは―』を公開いたしました。

本資料は、労基署調査の種類や実態、指摘されやすい課題、調査前に確認すべき具体的なポイント、さらにKING OF TIMEを活用した対策方法をまとめた内容となっています。

■労基署調査の実態

資料をダウンロードする :https://www.kingoftime.jp/whitepaper_labor_standards_inspection/

厚生労働省「労働基準監督年報（令和6年）」によると、労働基準監督署による定期監督等において、労働基準関係法令違反が認められた事業場が多数確認されています（出典：厚生労働省「労働基準監督年報（令和6年）」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/r06.pdf)）。違反の主な内容は、労働時間に関する違反（時間外労働など）、割増賃金の未払い、安全衛生に関する措置の不備などで、企業の日常的な労務管理に直結する事項が多くを占めています。

■本資料の特徴

1.労基署調査とは／調査の種類と実態

定期監督・申告監督・災害時監督・再監督の4種類と、調査で確認される内容・是正勧告書・指導票について解説。

2.なぜ企業は指摘されるのか

労働時間の未把握・賃金計算ミス・健康管理体制の不備など、指摘につながる主な課題を整理。

3.調査前に確認すべき4つのポイント

１.労働時間の管理状況、２.賃金支払いの適正性、３.就業規則・労務関連書類の整備、４.安全衛生管理体制。各ポイントに法的根拠を交えて解説。

4.KING OF TIMEにできること

上記4つの課題すべてに対応できるKING OF TIMEの機能を紹介。



■ 資料のダウンロード

本資料は、以下のページより必要事項をご入力いただくことで、無料でダウンロードいただけます。人事・労務担当者をはじめ、労務コンプライアンス対応や働き方改革に取り組む企業の皆様にご活用ください。

■【KING OF TIME】について

資料をダウンロードする :https://www.kingoftime.jp/whitepaper_labor_standards_inspection/

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※ シェアNo.1表記について

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【企業概要】

社名：株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者：代表取締役社長 家崎 晃一

資本金：860,661千円（2024年1月時点）

設立：2001年11月

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト：https://www.h-t.co.jp/

【サービス導入に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME 営業担当宛

TEL：03-4577-9567

お問い合わせフォーム：https://www.kingoftime.jp/contact/