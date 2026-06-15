「主要企業のGX取組事例集」を公開

Carbon EX株式会社

アスエネグループにおいてCarbon EXとともにカーボンクレジット領域でサービス提供を行っている株式会社exroad（エクスロード、本社：東京都港区、代表者：木村 圭佑）は、『主要企業のGX取組事例集』を公開しました。

2026年のGX推進法の本格稼働に伴い、企業において具体的な脱炭素戦略の策定が進められています。これに伴い、実務においては他社の削減目標やGX関連の取組、ロードマップの動向把握が重要となっています。本資料は、各社の公開情報やGXダッシュボードの排出量・削減貢献量などのデータを整理し、実務で比較分析しやすい形にまとめたものです。

本資料の掲載内容

本資料は、2026年6月までに公開された情報を基に、各企業の脱炭素に関する取組を整理しています。

・各企業の脱炭素ロードマップと数値目標のベンチマーク

化学品・電機・総合商社における2030年度および2050年に向けたScope1・2の削減目標数値を掲載しています。各社の進捗状況を横並びで比較することが可能です。

・GXダッシュボードに基づく排出量、適格クレジット使用量、および削減貢献量の分析

GXリーグ参画企業の2023年度排出量実績や削減貢献量の開示状況を分析し、実際の進捗状況を可視化しています。

・カーボンクレジットの調達・創出および新規事業開発の具体事例

水田メタン削減や森林保全などのJ-クレジット創出活動から、海外でのバイオエタノール燃料事業、CCS（二酸化炭素回収・貯留）事業開発、環境証書のマーケットプレイス運営など、主要企業が実際に進めているビジネスモデルを整理しています。

本資料の詳細はこちら(https://app.exroad.jp/ja/download/data/purchase/?id=762)

「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2. カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3. カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

Carbon EXについて

会社名：Carbon EX株式会社

代表者：西和田 浩平、竹田 峻輔

所在地：東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

資本金：4億円（資本準備金を含む）

株主構成：アスエネ株式会社 51%、SBIホールディングス株式会社 49%

URL：https://carbonex.co.jp