Lime、新宿エリアに合計約100台規模のポートを新設　「D-Parking歌舞伎町」で展開

Lime株式会社

世界約30カ国で電動モビリティシェアサービスを展開する、Lime株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 テリー・サイ、以下「Lime」）は、大和ハウスパーキング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 酒井 太、以下「大和ハウスパーキング」）が、新宿エリアで運営管理する2カ所の駐車場に合計約100台規模となるLimeのポートを新設しました。



今回新設するポートでは、2026年5月より提供を開始した電動アシスト自転車「LimeBike」を新たに配備します。また、利用者自身がバッテリーを交換できる「バッテリースワップステーション」も設置を予定しており、新宿エリアにおける短距離移動の利便性向上を目指します。

■ 背景

「D-Parking 歌舞伎町2丁目第6」Limeポート

新宿エリアは、国内外から多くの人が訪れる東京有数の観光・商業エリアです。大型商業施設やホテル、飲食店、オフィス、エンターテインメント施設が集積しており、昼夜を問わず多くの人が行き交っています。

一方で、新宿駅周辺は広範囲に都市機能が分散していることから、「駅から目的地まで距離がある」「エリア内の移動負荷が高い」といった課題もあります。特に近年は、訪日外国人観光客の増加や、徒歩以外の快適な短距離移動ニーズの高まりを背景に、都市内の“ラストワンマイル移動”への関心が高まっています。

Limeでは、こうした背景を踏まえ、新宿エリアにおけるポート整備を拡充。電動アシスト自転車「LimeBike」や電動シートボード「Limeラクモ」を通じて、回遊性向上や、より快適で持続可能な移動環境づくりを推進してまいります。

■ 新設ポート概要

大和ハウスパーキングが運営管理する「D-Parking 歌舞伎町2丁目第6」「D-Parking 歌舞伎町2丁目第7」の2カ所に、Limeポートを設置しました。

【D-Parking 歌舞伎町2丁目第6】

所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-30

配置台数：LimeBike38台

対応車種：電動アシスト自転車「LimeBike」、電動シートボード「Limeラクモ」

【D-Parking 歌舞伎町2丁目第7】

所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-31

配置台数：LimeBike60台

対応車種：電動アシスト自転車「LimeBike」、電動シートボード「Limeラクモ」

■ 「LimeBike」について

D-Parking 歌舞伎町2丁目第6D-Parking 歌舞伎町2丁目第7

「LimeBike」は、日常利用から観光利用まで、幅広い移動シーンに対応できるよう設計された電動アシスト自転車です。電動アシスト機能により坂道や長距離移動でも負担を軽減できるほか、安定した走行性能により快適に乗車することが可能です。さらに、車体には荷物を運べるカゴを備えており、買い物や通勤・通学、観光など、日常の様々なシーンで利用できます。

・利用方法

アプリで、街中にある車両の位置を検索し、乗車後はLimeポートへ返却してください。乗車地とは異なるポートにも返却ができるため、日常移動や観光時にも便利に利用できます。

- Limeアプリをダウンロードし、アカウント登録後、近くのLimeBikeを検索。- 車両のQRコードをスキャンしてロックを解除。- 交通ルールを守って乗車し、Limeポートへ返却。・利用料金について

利用料金はエリアによって異なります。東京エリアでは、最初の15分は90円、以降は1分ごとに20円の乗車料金が発生します。

なお、サブスクリプション型サービス「LimePrime」の提供も行っています。月額999円のメンバーシップに加入することで、1回20分まで90円（5分までの場合は45円）で何度でも利用可能です。なお、20分を超える利用については、1分あたり21円が課金されます。

※価格はすべて税込です。

※上記の料金はすべて東京エリアの料金です。料金はエリアによって異なります。エリアごとの詳細な料金については、Limeアプリをご確認ください。

【アプリのダウンロードはこちら】

Apple Store https://apps.apple.com/jp/app/lime-ridegreen/id1199780189

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limebike&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limebike&hl=ja&pli=1)

■ バッテリースワップステーションについて

バッテリースワップステーションとは、Limeの電動モビリティのバッテリーをその場で交換できる専用スタンドです。従来は運営スタッフが行っていたバッテリーの交換作業を、利用者自身が行えるようにすることで、充電待ちの時間をゼロにし、より効率的かつ持続可能な運用を実現します。

・利用方法

Limeアプリ上で、バッテリー残量が少ない対象車両を選択すると、バッテリー交換を行うか選択できます。交換を希望する場合は、アプリ上で近くのバッテリースワップステーションを指定し、案内に沿って交換作業を行います。

スワップステーションに到着後、アプリ内の操作に従ってバッテリーを取り外し、充電済みのバッテリーへ交換することで、すぐに走行を再開できます。なお、交換作業中は利用料金のカウントが停止されます。

また、バッテリー交換に協力した利用者には、30分間の無料乗車に相当するライドクレジットを付与します。

交換後は、そのまま目的地まで乗車することが可能です。

【参考プレスリリース】

国内初「一般利用者向けバッテリー交換ステーション」を那覇で開始（2025年8月27日）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000147507.html

■ Limeについて

Limeは、世界5大陸・約30カ国で展開する世界有数の電動マイクロモビリティシェアリングサービスで、これまでに数億回以上の乗車実績があります。日本では2024年8月よりサービスを開始し、「電動マイクロモビリティを公共交通手段として発展させ、カーボンフリーでサステナブルな未来をつくること」をミッションに、自家用車に代わる次世代のクリーンな移動手段の普及を進めています。

現在、日本国内では、座って乗れる電動シートボード「Limeラクモ」と、電動アシスト自転車「LimeBike」の2種類を提供しています。なお、日本市場における利用ニーズや安全性を踏まえ、立ち乗りタイプの電動キックボードの提供は終了しています。

Limeは今後も、ユーザーファースト・セーフティファーストの考えのもと、環境負荷低減にも貢献する持続可能なモビリティサービスの展開を進めてまいります。

会社名：Lime株式会社 （英語表記 Lime, K.K）

代表者：代表取締役社長 テリー・サイ

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号

城山トラストタワー9階

東京赤坂法律事務所・外国法共同事務所内

設立：2019年8月15日

URL：https://www.li.me/ja-jp/

事業：電動モビリティのシェアリングサービス

※PDFプレスリリースのダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d147507-45-88af7364fe2b0f3c40ebd98602c44ba0.pdf