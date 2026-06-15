TSURUMIこどもホスピス開設10周年記念事業　チャリティコンサート2026 井上芳雄 STAGE of HARMONY ～あなたと生きる しあわせのひみつ～　コンサート配信チケット販売開始

株式会社サンライズプロモーション

公益社団法人こどものホスピスプロジェクトは、同法人が運営する「TSURUMIこどもホスピス」開設10 周年を記念したチャリティコンサート 「井上芳雄 STAGE of HARMONY ～あなたと生きる しあわせのひみつ～」 を2026年7月1日(水)に開催するにあたり、本日6月15日(月)10:00よりチケットぴ あにて配信チケットを販売開始いたします。

〈メインビジュアル〉MEM inc. アートディレクター／デザイナー 前田健治上段左から：井上芳雄、クミコ、平原綾香、上白石萌音 中段左から：三浦宏規、小林唯、 中野太一 下段左から：大貫祐一郎、足立浩、寺尾陽介、長崎祥子■コンサート配信チケット、販売詳細決定！

6月15日(月)10:00よりチケットぴあにて配信チケット発売！

2026年7月1日(水)に開催する「井上芳雄 STAGE of HARMONY ～あなたと生きる しあわせのひみつ～」では、会場であるNHK大阪ホールだけでなく、それぞれの場所から同じ時間を共に過ごせるように、「PIA LIVE STREAM」にてライブ配信を実施いたします。

配信チケットは、チケットぴあWEBサイト( https://w.pia.jp/t/yoshio-soh/(https://w.pia.jp/t/yoshio-soh/) ) にて、本日6月15日(月)10:00より販売を開始します。

※来場が難しい全国のこどもホスピスの子どもたちや、こどもホスピス関係者（日本こどもホスピス協議会等）には無料ライブ配信を実施します。

期間限定！アーカイブ配信決定！ 配信期間：7月7日(火)18:00～7月20日(月・祝)21:00

一人でも多くの皆さまに、音楽が結ぶ絆を通じて、TSURUMIこどもホスピスの存在を広く知っていただきたい、という想いから、 アーカイブ配信の実施も決定いたしました。

アーカイブ配信は7月7日(火)18:00～7月20日(月・祝)23:59まで(チケット購入は7月20日(月・祝)21:00まで)の期間限定でご覧いただけます。心温まる歌と音楽のステージを、ライブ配信はもちろん、アーカイブ配信でもお楽しみください。

「井上芳雄 STAGE of HARMONY ～あなたと生きる しあわせのひみつ～」配信詳細

・ライブ配信：7月1日(水)15:00配信開始／15:30開演

・アーカイブ配信：7月7日(火)18:00～7月20日(月・祝)23:59

※チケット購入は7月20日(月・祝)21:00まで

・配信チケット料金：4,500円(税込)

・チケット購入： https://w.pia.jp/t/yoshio-soh/ (チケットぴあWEB サイト)※Pコード：782-364

※本配信の収益は「TSURUMIこどもホスピス」の活動を応援する力として全額寄付いたします。

※配信チケット1枚につき、閲覧いただける端末は1台となります。(1アカウント1ビュー)

※動画視聴における推奨環境はこちら( https://t.pia.jp/streaming )をご確認ください。

■公演概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41063/table/891_1_361eb0bddeb903544e0c790fe340a2bb.jpg?v=202606151151 ]