レディース喪服に革命、計８つのポケットで弔事での「持ち物問題」を解決する多収納フォーマルパンツスーツが登場

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、２０２６年６月１６日（火）より、高機能レディースライン「SOFFICE（ソフィーチェ）」から、レディースブラックフォーマル「SOFFICE 多収納ポケットパンツフォーマル」をはるやま限定１５０店舗にて展開いたします。価格は39,900円（税別）、サイズは７～１９号展開。

「美しさのために、機能性を犠牲にする」。そんな女性フォーマルの常識を覆すのが本商品です。従来のレディース喪服はポケットが少ない、あるいは全くない商品が大半を占めていましたが、本商品は計８箇所のポケットを搭載。シルエットのキレイさを保ちながら、数珠や袱紗、スマートフォンまでをすべて服の中に収め、バッグを持てない場面でも身軽かつスマートに動ける、これまでになかった一着です。ポケットはジャケットの内外およびパンツの両脇とお尻部分にそれぞれ２つずつ備わっています。

「いざ」に備える、洗って・着て・動ける、弔事フォーマル

本商品の魅力は収納力にとどまりません。突然の訃報はいつ訪れるかわからないもの。「着ていく服がない」「クリーニングに出したまま」といった慌ただしい場面でも、ジャケット・パンツ・ブラウスの３点すべてがご自宅で洗濯可能なウォッシャブル仕様のため、クリーニング不要でいつでも清潔な状態をキープできます。シワになりにくいジョーゼット素材と結ぶ手間のないボウタイで、着用準備もスムーズ。いざというときに慌てない、手元にそっと備えておきたい一着です。また、ヨコストレッチ素材とパンツの後ろウエストゴム仕様により、長時間の着席や移動が続く葬儀・法要の場でも体への負担を軽減。ヒップをしっかり隠すロング丈のカラーレスジャケットと袖口スリットが、体型カバーとサイズ調整を同時に叶えます。

商品概要

【商品名】 SOFFICE 多収納ポケットパンツフォーマル

【価格】 39,900円（税別）

【サイズ】 ７～１９号

【カラー】 ブラック

【素材】 ポリエステル１００％

【発売日】 ２０２６年６月１６日（火）

【特長】

・計8箇所の多機能ポケット（数珠・袱紗・スマートフォン収納対応）

・ジャケット・パンツ・ブラウス３点すべてホームウォッシャブル対応

・ヨコストレッチ＆後ろウエストゴムで長時間着用でも快適

・ヒップ隠しのロング丈カラーレスジャケット＆袖口スリットで体型カバー

【展開店舗】 全国のはるやま店舗

※一部店舗で商品の取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

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