【かみむら牧場】今年もあの季節がやってきた！肉！肉！スイカ！の波が来る！大人も子どもも大満足の夏の感謝祭『すいか祭り』が6月23日（火）より開催！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（東京都大田区、以下ワタミ）と国内有数の和牛生産者であるカミチクグループ（鹿児島県鹿児島市）との合弁会社、ワタミカミチク株式会社（東京都大田区、以下ワタミカミチク）が展開する「かみむら牧場」は、初夏の訪れに合わせ、日頃のご愛顧に感謝を込めた夏の特別企画として、2026年6月23日（火）から7月27日（月）までの期間限定で「すいか祭り」を開催いたします。

期間中に食べ放題コースをご注文いただいたすべてのお客様を対象に、新鮮なサラダや季節のデザート、アイスクリームなどが並ぶ大人気のビュッフェエリア「KAMIMURA BAR」にて、甘くてみずみずしい「すいか」を食べ放題でご提供いたします。熱々の極上焼肉を楽しんだ後は、ひんやり冷たい夏の味覚を心ゆくまでお楽しみください。

https://kamimura-bbq.com/

夏の感謝祭『すいか祭り』企画 概要

◆対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店/守口南寺方店/府中店/城北黒川店/八千代成田街道店/八尾外環店/横浜鶴見駒岡店/上尾店/ららぽーと福岡店/福重拾六町店/船橋宮本店

◆期間：2026年6月23日（火）～ 2026年7月27日（月）

◆内容：「KAMIMURA BAR」にて、すいかが食べ放題

※単品販売はございません。

※すいかは仕入れの状況により、予告なく変更または販売終了となる場合がございます。

◆対象条件：食べ放題コースをご注文いただいたすべてのお客様

※ランチビュッフェ、単品サラダバーおよびフルセットは対象外となります。

◆店舗情報：https://kamimura-bbq.com/store/

A4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」カルビ国産プレミアム黒牛「上村牛」カルビプレミアム5_永遠のダイヤカルビプレミアム5_至福の炙りすき焼きカルビ

幸せの焼肉食べ放題『かみむら牧場』について

「かみむら牧場」は和牛の食べ放題が手ごろな価格で楽しめる焼肉業態として、国内有数の和牛生産者であるカミチクグループとの合弁事業として展開しており、カミチクグループから調達したA4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」を食べ放題で楽しめて、特急レーンや配膳ロボットの活用により非接触型というニューノーマルな焼肉屋としてファミリー層を中心に多くの人気を集めています。

◆A4ランク以上の黒毛和牛も牛タンも食べ放題！全品『さつま和牛コース』 KAMIMURA BAR付き

◆国産プレミアム黒牛「上村牛」も食べ放題！110品『かみむら牧場コース』 KAMIMURA BAR付き

◆「かみむら牧場」厳選の「プレミアム5」が食べ放題！90品『ジャストミートコース』 KAMIMURA BAR付き

◆気軽に楽しめる幸せの焼肉食べ放題！60品『カジュアルコース』 KAMIMURA BAR付き

※全ての食べ放題コースは100分（20分前ラストオーダー）で小学生以下はドリンクバー付きです

※各コースとも一般価格・シニア価格・小学生価格・幼児以下無料をご用意しております。販売価格の詳細はホームページよりご確認ください

メニュー情報：https://kamimura-bbq.com/course/

特急レーン内観イメージ2名掛けボックス席4名掛けボックス席

ワタミカミチク株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役社長 大生広幸

【設 立】 2020年1月

【事業内容】 幸せの焼肉食べ放題『かみむら牧場』の運営

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/