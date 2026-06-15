スマホで保険比較・相談・申込みまで完結する「ほけんポケット」2026年6月15日サービス開始

株式会社 NextFrontier保険比較サイト『ほけんポケット』トップページ

保険代理店を運営する株式会社NextFrontier（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中川 知起）は、2026年6月15日、「保険比較・相談・申込み」をオンラインで完結できるサービス『ほけんポケット(https://hoken-pocket.com)』をリリースします。『ほけんポケット(https://hoken-pocket.com)』は、医療保険・がん保険・生命保険などの保険商品を比較できるだけでなく、FPへの無料相談や保険申込みまでスマートフォン上で完結できる保険プラットフォームです。保険選びに悩む方が、自分に合った保険を見つけ、そのまま加入手続きまで進められる環境を提供します。

■ サービス開発の背景

保険は人生において重要な備えである一方で、「商品数が多く違いが分からない」「どの保険を選べばよいか判断できない」「店舗へ相談に行く時間がない」「申込み手続きが面倒」といった理由から、加入を後回しにしてしまう方も少なくありません。そこで当社は、保険選びから相談、申込みまでをオンライン上で完結できる『ほけんポケット』を開発しました。専門知識がなくても、スマートフォンひとつで保険を比較し、必要に応じてFPへ相談しながら、自分に合った保険へ申込みできる環境を実現しています。

■「ほけんポケット」の特徴

ほけんポケット ロゴ1. 人気の保険ランキング

申込みや資料請求が多い人気保険をランキング形式で紹介。医療保険・女性医療保険・がん保険・定期保険など、今注目されている保険がひと目でわかります。

2. 保険の種類から探せる

医療保険、女性医療保険、がん保険、定期保険、終身保険、就業不能保険、持病のある方向けの医療保険・死亡保険、介護・認知症保険、収入保障保険、三大疾病保険など、加入目的ごとに無理なく比較できます。

3. オンラインで手軽に保険相談（無料）

保険のプロがあなたに合った保険を一緒に見つける「無料の保険相談」のほか、資産運用や家計・教育資金など、お金に関する幅広い相談ができる「無料のファイナンシャルプランナー（FP）相談」をオンラインでご利用いただけます。

4. 複数の保険会社の商品をまとめて掲載

複数の保険会社の商品をひとつの画面で確認でき、保険料の安い順などの並べ替えにも対応。会社ごとにサイトを行き来することなく、気になる商品を絞り込めます。

5. 性別×年齢でかんたん保険料シミュレーション

性別と年齢を選ぶだけで、各商品の保険料の目安をその場で確認できます。検討の第一歩として、保険料のイメージを手軽につかめます。

※表示される保険料は、商品ごとに保障内容・保険期間などの設計が異なるため、単純に比較できない場合があります。

■ ほけんポケットの「3つのお約束」

安心して保険を比較・検討いただくために、当社は以下をお約束します。

1. 中立・客観的な立場で情報を提供します

特定の保険会社や商品を一方的にすすめることはありません。保険内容や特長、注意点を分かりやすくお伝えします。

2. 必要な範囲で、ていねいなご案内を行います

お問い合わせ内容や状況に応じて、確認やご案内のためにご連絡を差し上げる場合がありますが、一方的な勧誘や、過度なご案内にならないよう配慮します。

3. 比較・情報収集はすべて無料でご利用いただけます

保険商品の比較や情報収集はもちろん、保険相談・FP相談もすべて無料です。利用にあたって追加の費用は一切かかりません。

■ 代表メッセージ

代表取締役 中川 知起

保険は人生における重要な選択である一方、商品や情報が多く、ご自身に合ったものを比較・検討することが難しいという課題があります。「ほけんポケット(https://hoken-pocket.com)」は、そうした保険選びの負担を減らし、どなたでも手軽に比較・相談いただけるようにと立ち上げたサービスです。本サービスを通じて、一人でも多くの方がご自身に合った保険に出会える環境を提供してまいります。

■ サービス概要

サービス名：ほけんポケット

提供開始日：2026年6月15日（月）

URL：https://hoken-pocket.com

利用料金：無料（比較・情報収集・相談すべて無料）

主な機能：保険ランキング/保険の種類からの検索/保険会社からの検索/保険料シミュレーション/無料保険相談・FP相談（オンライン）/保険コラム

対応デバイス：スマートフォン/PC

■ 会社概要

会社名：株式会社NextFrontier

代表者：代表取締役 中川 知起

所在地：〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-21-14 ニュー若杉ビル1001-2号室

設立：2020年

資本金：800万円

従業員数：40名

事業内容：保険代理店事業

拠点：大阪本店、大阪第二支店、東京支店、名古屋支店、静岡支店

コーポレートサイト：https://n-frontier.jp