塩分・水分・エネルギーを手軽に補給『ユンケルローヤルアクア』 “熱中症対策”パッケージ限定発売

佐藤製薬株式会社

佐藤製薬株式会社（本社：東京都港区、社長：佐藤誠一）は、「ユンケルローヤルアクア」（清涼飲料水）において、新たに「熱中症ゼロへ」プロジェクトロゴをあしらった“熱中症対策”パッケージを今月より全国で順次発売し、数量限定で展開いたします。

「熱中症ゼロへ」とは、一般財団法人 日本気象協会が推進するプロジェクトで、熱中症にかかる方を減らし、亡くなる方をゼロにすることを目指して、正しい知識や対策の普及・啓発を行っています。当社は、2019年から本プロジェクトのオフィシャルパートナーを務めており、今年で8年目を迎えます。

ユンケルローヤルアクアは、水分や電解質だけでなく、エネルギーも補給できるアルミパウチ型のゼリー飲料として2022年より展開しています。今回、パッケージに「熱中症ゼロへ」プロジェクトロゴを採用することで、日常の中での熱中症対策をより意識しやすく、分かりやすくお伝えしてまいります。



近年、気温の上昇により熱中症リスクが高まっており、日頃からの対策がますます重要になっています。熱中症は、高温多湿な環境下で体内の水分や電解質が不足することで生じるため、水分だけでなく電解質もあわせた補給がポイントとなります。

ユンケルローヤルアクアは、このような環境下で不足しがちな水分と電解質を手軽に補給できる飲料で、暑い環境下でのコンディション維持や熱中症対策に適しています。さらに、エネルギーや、ローヤルゼリーやオタネニンジンエキスなどの和漢エキスとビタミンを配合し、日々の体調管理やエネルギー補給もサポートします。

また、冷やしてゼリー飲料として飲めるほか、凍らせてシャーベット状でも楽しめるため、暑い日のクールダウンにもご活用いただけます。さらに、国際的なアンチ・ドーピング認証プログラム「インフォームドチョイス」を取得しており、スポーツに取り組む方にもお選びいただきやすい製品です。

屋外での活動やスポーツをはじめ、レジャーや外出時、屋外イベントなど、暑さが気になるさまざまなシーンでお役立ていただけます。



当社は今後も、「ユンケルローヤルアクア」を通じて熱中症対策の重要性を発信し、生活者の健康づくりに貢献してまいります。

＜関連リンク＞

ユンケルローヤルアクア https://www.yunker.jp/lineup/p40/

「熱中症ゼロへ」プロジェクト https://www.netsuzero.jp/