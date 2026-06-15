スタイルブレッド、手間なく華やかなベーカリーコーナーを実現する5種類の「デニッシュ」を新発売

株式会社 スタイルブレッド

焼成冷凍パンの製造・販売を行う株式会社スタイルブレッド（本社：東京都港区、代表取締役：田中 知）は、2026年6月15日（月）より、ホテルやレストランをはじめとする宿泊・外食施設等に向けて、5種類のデニッシュを新発売いたします。

ホテルのビュッフェやレストランにおける「メニューのマンネリ化を解消し、手軽にバリエーションを増やしたい」という現場のニーズに応え、多彩なラインナップを展開。既存のオペレーションのままベーカリーコーナーに変化をもたらすとともに、コンセプトや季節感に合わせて選べる新たなデニッシュのラインナップをご用意しました。

定番のカスタードやフルーツ系に加え、ハーブやトマトの香りが引き立ち軽食やおつまみにも最適な食事系（惣菜系）まで、お客様の多様な嗜好やあらゆる時間帯のニーズに対応できる5種類を展開。香ばしく焼き上げたデニッシュ生地は、さくさくとした食感が特徴で、豊かな味わいが広がります。

また、必要な分だけをその都度解凍して提供できるため、食品ロスが抑えられる点も大きなメリットです。現場の負担を増やすことなく、お客様に喜ばれる魅力的なベーカリーコーナーづくりをサポートします。

【商品概要】

商品名：クリームデニッシュ

さっくりふんわり食感のデニッシュ生地で、平飼い卵を使用したやさしい甘さとなめらかな口どけのカスタードクリームを包みました。

商品名：マンゴーデニッシュ

さくさくのデニッシュ生地から、とろりと甘酸っぱいマンゴーの味わいが広がるデニッシュです。爽やかな果実感を贅沢にお楽しみいただけます。

商品名：シナモンデニッシュ

こだわりブレンドのシナモンカスタードを巻き込んだデニッシュです。ほどよい甘さと、華やかに広がる香りをお楽しみいただけます。

商品名：オリーブ＆トマトデニッシュ

トマトやマッシュルームの旨みに、ブラックオリーブのアクセントとチーズの香ばしさが重なるセイボリーデニッシュです。食事にもお酒にも合う味わいです。

商品名：バジルデニッシュ

バジルの豊かな香りとコクが広がるソースを、香ばしく焼き上げた生地に巻き込みました。軽食やおつまみなど、シーンを選ばずご提供いただけます。

本商品は業務用商品としてご提供しており、詳細はスタイルブレッド公式サイトのオンラインカタログよりご確認いただけます。ご注文・お問い合わせも承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

・スタイルブレッドHP：https://stylebread.com/

・業務用商品オンラインカタログ：https://stylebread.com/stylebread/products/

【会社概要】

会社名：株式会社スタイルブレッド

設立：2006年5月

代表者：代表取締役 田中 知

事業内容：パンの製造・販売

～沿革～

株式会社スタイルブレッドは、群馬県桐生市の大正時代から続くベーカリーをルーツに、2006年より冷凍パンの製造・販売を開始しました。代表・田中知がアメリカで出会った「おいしいパンを冷凍するからおいしい」という考えに感銘を受けたことがきっかけです。

自家製「桐生酵母」や国産小麦を使用し、低温長時間熟成製法で焼き上げたパンは、全国約5,000のホテルやレストランに選ばれています。2018年には家庭向けブランド「Pan&（パンド）」をスタートし、2024年5月より「STYLE BREAD」として定期購入サービスを展開。毎日に上質なパンのあるライフスタイルを提案しています。