今年は盛大に12,000発！「松戸花火大会2026」有料席販売スタート！！

松戸市

千葉県松戸市では、８月１日（土）に開催する「松戸花火大会2026」の有料席の販売をスタートしました。

今年は、昨年より2,000発多い12,000発を盛大に打ち上げます！

▼目の前が打ち上げ場所！迫力ある花火をぜひ観覧席でご覧ください！

松戸花火大会の最大の特徴は、近隣市でも最大級となる『5号玉』を観覧席の目の前で打ち上げる、その大迫力にあります。江戸川の対岸ではなく、松戸市側で打ち上げるため、驚くほど近い距離で花火をご覧いただけます。

さらに、会場内にはフードやドリンクが楽しめるキッチンカーが立ち並び、花火大会を盛り上げます。今年の夏は、有料席で大迫力の松戸花火大会を満喫してみませんか。

▼松戸花火大会概要

日時

令和８年８月１日（土）１９時１５分～２０時２０分〔荒天中止〕

●会場

古ケ崎河川敷スポーツ広場

JR・京成松戸線松戸駅およびJR北松戸駅から徒歩約３５分

※駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください

●打ち上げ発数

12,000発

▼有料席概要

●シート席

内容：河川敷の斜面で、配布するシート（約1平方メートル ）に座って観覧。キッチンカー利用OK

料金（1名）：

エリア3 4,000円

エリア２・4 3,500円

エリア1・5 3,000円

※未就学児は、膝上での観覧の場合、大人1名につき1名まで無料

ただし、配布するシート内での観覧が難しい場合は要チケット購入

●カメラマン席

内容：花火を真正面からきれいに撮れる河川敷の平地の1.5平方メートル のスペース。キッチンカー利用ＯＫ

料金（1名）：10,000円

※三脚使用可、脚立（高さ約１ｍ以内）の使用可。ドローン使用不可

※撮影に関係する方（モデル等）も、チケットの購入が必要

※どちらの席も、打上げ前に花火大会が中止となった場合は、返金いたします

ただし、花火打上げ開始後に急遽中止となった場合は、返金いたしません

▼有料席チケット購入方法

●販売日時

令和８年６月１５日（月）１０時から

●販売方法

１.セブンイレブン・ファミリーマート店内マルチコピー機

「マツドハナビ」で検索

２.松戸花火特設サイト（CNプレイガイドWEBページ）

https://www.cnplayguide.com/matsudo-hanabi/

３.電話予約（CNプレイガイドコールセンター）

電話番号：０５７０-０８-９９９９（１０時～１８時・年中無休）

▼協賛について

松戸花火大会では、ご協賛いただける企業様・団体様を募集しています。皆さまのチカラが松戸の花火の原動力です。温かいご支援をお待ちしています。

●申込期間

令和８年７月３日（金）まで

※プログラムへの掲載希望がない場合は７月２１日（金）まで受付

●ご協賛金

1口10,000円から（10,000円単位）

※打上げ前に大会中止となった場合は返金します。

●特典

１.会場中央・花火打上げ真正面のシート席（斜面）を

1口10,000円につき2席分ご用意

２.企業様・団体様のお名前をプログラムに掲載

●申込方法

次のいずれかの方法で

- WEB申込（松戸市オンライン申請システム(https://lgpos.task-asp.net/cu/122076/ea/residents/procedures/apply/f561885e-fc15-4dae-92d6-d232c284d701/start)）に必要事項を入力- 申込書（事務局にて配布）に必要事項を記入して、松戸花火大会協賛金係（サポート事業者・東武トップツアーズ(株)京葉支店内）へFAX（０４７-３６６-９２１１）

※申込後、協賛金を「銀行振込」または「事務局（松戸市役所観光推進課 内）にご持参」のいずれかの方法でお支払いください。（手数料はご負担ください）

◎企業PR等にご活用頂ける、リストバンド広告やビブス広告などの広告協賛も多数ご用意しております。詳しくは大会公式ホームページをご確認ください。

・松戸花火大会公式ホームページ

https://matsudo-hanabi.com

▼InstagramとXでも情報発信中！

●Instagram

matsudohanabi

https://www.instagram.com/matsudohanabi/

●X(旧Twitter)

matsudohanabi

https://x.com/matsudohanabi

▼本件に関するお問い合わせ先

松戸市 文化スポーツ部 観光推進課

所在地：松戸市小根本７-８ 京葉ガスF松戸第2ビル5階

TEL：047-366-7327 FAX：047-363-2653